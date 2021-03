Đạo diễn Justice League 2017 bị chỉ trích "phân biệt chủng tộc", "tình dục hóa" Wonder Woman, thậm chí nhốt Gal Gadot vào phòng kín khi quay phim

So sánh với phiên bản từng ra rạp năm 2017, có thể thấy chất lượng của Zack Snyder's Justice League tốt hơn về mọi mặt. Khi so sánh cả 2 phiên bản, nhiều khán giả cũng bắt đầu nhận ra một số chi tiết, nhân vật nằm trong kế hoạch của đạo diễn Zack Snyder đã bị lược bỏ bởi Joss Whedon. Những chi tiết này liên quan đến nhiều nhân vật da màu và cả Wonder Woman, khiến nhiều người tức giận.

Đạo diễn Joss Whedon (trái) - người từng thực hiện The Avengers đã thay thế Zack Snyder để thực hiện Justice League năm 2017

Các nhân vật da màu bị cắt bớt khỏi Justice League bản gốc

Khi theo dõi Zack Snyder's Justice League, nhiều khán giả có thể thấy sự xuất hiện và sức ảnh hưởng lớn của nhiều nhân vật da màu. Cụ thể, chỉ riêng tuyến nội dung của siêu anh hùng Cyborg đã bị đạo diễn Joss Whedon "cắt gọt" thả phanh trong phần phim năm 2017.

Các nhân vật như Silas và Elinor Stone (bố, mẹ của Cyborg) đã bị lược giản đến mức xuất hiện vô cùng loáng thoáng trong bản phim cũ. Chính cả Cyborg còn không được thể hiện một cách đủ đầy, khiến nhân vật trở nên hời hợt và thiếu thuyết phục đối với khán giả. Cyborg là một trong những siêu anh hùng da màu đình đám nhất của DC. Thêm vào đó, nhân vật này cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng trong Zack Snyder's Justice League, được khán giả thêm yêu mến. Chính vì vậy, nhiều người liền đặt ra nghi án "phân biệt chủng tộc" đối với đạo diễn Joss Whedon khi đã giảm thiểu sự xuất hiện của Cyborg và gia đình đến mức tối đa.

Nhân vật Silas Stone đóng vai trò rất quan trọng trong phim lần này

Một nhân vật da màu nữa thậm chí còn bị cắt phăng ra khỏi Justice League năm 2017, chính là Iris West - người yêu tương lai của The Flash. Phân cảnh Flash lao ra để cứu Iris West khỏi một vụ tai nạn xe đã được đạo diễn Zack Snyder quay từ lâu, nhưng Joss Whedon đã quyết định loại nhân vật da màu này ra khỏi bộ phim.

Nguyên phân đoạn The Flash cứu Iris West đã bị cắt bỏ không thương tiếc

Cũng phải đến Zack Snyder's Justice League, khán giả mới được gặp và làm quen với Ryan Choi - một nhà khoa học trong STAR Labs. Nhân vật gốc Á này về sau sẽ trở thành siêu anh hùng Atom, có khả năng thu nhỏ cơ thể. Ryan Choi mặc dù chưa đóng vai trò quan trọng trong phần phim Justice League nhưng sẽ là một phần không thể thiếu của vũ trụ DC trong tương lai.

Câu thoại mạnh mẽ của Wonder Woman bị cắt mất, thay vào đó là drama cực vô duyên xâm phạm phái nữ

Bằng việc cắt bỏ thời lượng xuất hiện của những nhân vật này, bản phimnăm 2017 đã phá hỏng sự đa dạng sắc tộc, màu da mà đạo diễn Zack Snyder muốn thực hiện.

Trước đây, khi bản phim Justice League ra mắt năm 2017, nhiều khán giả đã cảm thấy khó chịu với một phân cảnh khi The Flash ngã đè lên người Wonder Woman, úp mặt lên ngực của cô. Về sau, nữ diễn viên Gal Gadot lên tiếng về vụ việc này. Đây là một cảnh quay mà Joss Whedon đòi làm thêm, nhưng Gal Gadot đã từ chối không muốn quay vì cảm thấy điều này "tình dục hóa" Wonder Woman nói riêng và phái nữ nói chung.

Phân đoạn rất nhạy cảm được quay với một nữ diễn viên đóng thế

Joss Whedon vẫn tiếp tục làm cảnh quay này, sử dụng một nữ diễn viên đóng thế. Nhiếp ảnh gia Jason Laboy - người làm việc với nam diễn viên Ray Fisher (Cyborg) cũng lên tiếng thêm rằng Joss Whedon đã "nhốt Gal Gadot trong phòng khi cảnh quay ấy được diễn ra, và còn đe dọa sự nghiệp của cô".

Khi xem Zack Snyder's Justice League, nhiều khán giả cũng bị choáng ngợp bởi Wonder Woman khi cô hiên ngang thét lên: "Tôi không thuộc về ai cả!". Một câu thoại mạnh mẽ và đầy tính nữ quyền như vậy đã bị cắt bỏ bởi Joss Whedon, khiến khán giả càng tức tối.

Hiện tại, Zack Snyder's Justice League đang nhận về rất nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. Phim được giới chuyên môn chấm 74%, còn khán giả đang cho phim tận 96% với hơn 10 nghìn lượt bình chọn trên Rotten Tomatoes. Điều này cho thấy, Zack Snyder's Justice League là một bom tấn điện ảnh xứng đáng với sự mong chờ của khán giả.

Nguồn ảnh: Tổng hợp