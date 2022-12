Danh tính bạn gái mới của Song Joong Ki: Nữ diễn viên người Anh nóng bỏng, sinh năm 1984?

Sáng 26/12, Song Joong Ki lần đầu công khai bạn gái sau khi ly hôn Song Hye Kyo. Theo xác nhận từ phía công ty Song Joong Ki, cả hai đã bên nhau 1 năm và mong nhận được ủng hộ từ mọi người. "Nam diễn viên Song Joong Ki đang có tình cảm tốt với một phụ nữ. Chúng tôi hy vọng các bạn sẽ ủng hộ nồng nhiệt việc anh ấy bắt đầu một mối quan hệ tình cảm mới", công ty Song Joong Ki chia sẻ.



Bài đăng trên weibo.

Về danh tính bạn gái Song Joong Ki, mọi thông tin đều được giữ kín. Theo chia sẻ, bạn gái Song Joong Ki là người ngoài ngành giải trí nên phía nam nghệ sĩ mong mọi người không tìm hiểu và đề cập tới nhiều.

Tuy nhiên, ngay sau đó, cư dân mạng xứ Trung đã đăng tải 1 loạt hình ảnh được cho là bạn gái của Song Joong Ki. Theo bài đăng trên weibo, bạn gái của Song Joong Ki chính là nữ diễn viên Katy Louise Saunders, sinh năm 1984. Katy sở hữu nhan sắc ngọt ngào nóng bỏng cùng chiều cao ấn tượng.

Katy Louise Saunders

Katy Louise Saunders

Theo tiết lộ, Katy Louise Saunders từng là diễn viên, đã tham gia một số bộ phim như The Borgia (2006), Third Person (2013), The Lizzie McGuire Movie (2003), Welcome Home (2018), The Scorpion King: Book of Souls (2018)...

Cuối tháng 9/2022, trong bài phát biểu tại lễ trao giải Apan Star Awards với giải thưởng giành cho Vincenzo, Song Joong Ki đã gửi lời cảm ơn đến "Katy, Maya, Antes, Nala... yêu dấu của chúng ta". Được biết Maya và Antes là 2 bé cún của Katy.

Hiện tại Katy đã dừng việc đóng phim và đang là giáo viên tiếng Anh. Nhiều người suy đoán, Song Joong Ki và Katy đã có cơ hội gặp nhau khi cô nàng làm giáo viên tiếng Anh cho nam diễn viên chuẩn bị tham gia các dự án phim quốc tế. Cả hai nhanh chóng tìm thấy sự đồng điệu và ở bên nhau.

Mặc dù vậy nhưng hiện tại đây mới chỉ là suy đoán của cư dân mạng chứ chưa hề có sự xác nhận từ phía Song Joong Ki. Công ty quản lý của Song Joong Ki tiếp tục giữ nguyên lập trường trước đó khi nói rằng họ không có gì để bình luận về danh tính bạn gái của nam diễn viên.

Nguồn: Weibo