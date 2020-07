Danh sách các trường ở Mỹ lên kế hoạch dạy online mùa thu này, du học sinh nắm rõ để có sự chuẩn bị phù hợp

Tính đến thời điểm hiện tại, phần lớn các trường đại học ở Mỹ chưa công bố chương trình giảng dạy cho học kỳ mùa thu. Tuy nhiên một số trường đang xem xét phương pháp giảng dạy kết hợp cả trực tuyến và trực tiếp. Bên cạnh đó, nhiều trường đã chính thức thông báo sẽ chuyển sang hình thức dạy trực tuyến vào học kỳ mùa thu tới, điển hình như đại học Harvard, đại học bang California,...



Dưới đây là danh sách các trường đại học và cao đẳng ở Mỹ có kế hoạch giảng dạy trực tuyển mùa thu này, du học sinh cần nắm rõ:

- Anne Arundel Community College (Cao đẳng cộng đồng Anne Arundel)

- Bellevue College (Cao đẳng Bellevue)

- Berkeley City College (Cao đẳng Berkeley City)

-Bowdoin College (Cao đẳng Bowdoin)

- Brigham Young University–Hawaii (Đại học Brigham Young University–Hawaii)

- California State University system (Hệ thống trường đại học California)

- Central New Mexico Community College (Cao đẳng Cộng đồng Central New Mexico)

- Chaffey College (Cao đẳng Chaffey)

- Citrus College (Cao đẳng Citrus)

- City College of San Francisco (Cao đẳng City College of San Francisco)

- College of Alameda (Cao đẳng College of Alameda)

- College of the Desert (Cao đẳng College of the Desert )

- Community College of Philadelphia (Cao đẳng Cộng đồng Philadelphia)

- Crafton Hills College (Cao đẳng Crafton Hills)

- Cypress College (Cao đẳng Cypress)

- Dallas County Community College District (Trường Cao đẳng cộng đồng ở Dallas)

- De Anza College (Cao đẳng De Anza)

- Diablo Valley College (Cao đẳng Diablo Valley)

- Eastern Washington University (Đại học Eastern Washington)

- Evergreen Valley College (Cao đẳng Evergreen Valley)

- Foothill College (Cao đẳng Foothill)

- Fuller Theological Seminary (Trường Thần Học Fuller )

- Gratz College (Cao đẳng College)

- Harford Community College (Cao đẳng cộng đồng Harford)

- Hartnell College (Cao đẳng College)

- Harvard University (Đại học Harvard)

- Iliff School of Theology (Trường Thần học Iliff)

- Laney College (Cao đẳng Laney)

- Los Angeles Community College District (Cao đẳng Cộng đồng Los Angeles)

- Mendocino College (Cao đẳng Mendocino)

- Merritt College (Cao đẳng Merritt)

- MiraCosta College (Cao đẳng MiraCosta)

- Northern Virginia Community College (Cao đẳng cộng đồng Bắc Virginia)

- Pacific School of Religion (Trường tôn giáo Thái Bình Dương)

- Portland Community College (Cao đẳng cộng đồng Portland)

- San Diego Community College District (Cao đẳng Cộng đồng San Diego)

- San Jose City College (Cao đẳng San Joe City) đang bắt đầu giảng dạy các khóa học trực tuyến, nhưng có thể chuyển sang các lớp học trực tiếp tùy theo khuyến cáo của các quan chức y tế địa phương.

- Santa Monica College (Cao đẳng Santa Monica)

- Santa Rosa Junior College (Cao đẳng Santa Rosa Junior)

- San Mateo County Community College District (Cao đẳng cộng đồng San Mateo)

- Sierra College (Cao đẳng Sierra)

- Soka University of America (Đại học Soka)

- Southern New Hampshire University (Đại học Southern New Hampshire)

- University of California at Irvine (Đại học California, Irvine)

- University of California at Los Angeles (Đại học California, Los Angeles)

- University of Massachusetts at Boston (Đại học Massachussetts, Boston)

- Valencia College (Cao đẳng Valencia)

- Wayne State University (Đại học Wayne State)

- West Valley College (Cao đẳng West Valley)

- Wilmington University (Đại học Wilmington)

- Zaytuna College (Cao đẳng Zaytuna)

Ngày 6/7, Cục Hải quan và nhập cảnh Mỹ (ICE) thông báo nhóm sinh viên quốc tế, những người đang theo học các chương trình có cấp bằng, chứng chỉ ở Mỹ đang giữ visa F-1 và M-1 có thể sẽ phải rời khỏi nước này nếu nơi họ đang theo học chuyển sang dạy 100% trực tuyến (online) vào học kỳ mùa thu tới.

Bộ Ngoại giao Mỹ được yêu cầu tìm hiểu thông tin về các trường/chương trình học của người xin visa. Nếu xác định hình thức giảng dạy là 100% online vào mùa thu tới, đơn xin sẽ bị bác. Với những du học sinh đã có thị thực, bộ phận Hải quan Mỹ tại sân bay vẫn có thể từ chối cho họ nhập cảnh.

Tuy nhiên vào ngày 7/7, Bộ Ngoại giao Mỹ đã có thông báo trấn an du học sinh. Bộ cho biết, sinh viên quốc tế luôn được chào đón ở Mỹ, đồng thời bày tỏ vui mừng rằng nhiều sinh viên quốc tế có kế hoạch học tại Mỹ trong học kỳ mùa thu vẫn có thể có cơ hội để thực hiện điều này.



Thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ.

Bộ An ninh nội địa Mỹ đã thông báo kế hoạch điều chỉnh tạm thời đối với các quy định thị thực không định cư diện F-1 và M-1 cho học kỳ mùa Thu năm 2020. Điều này sẽ cho phép kết hợp học trực tiếp và học trực tuyến một phần nhằm đáp ứng yêu cầu duy trì tình trạng thị thực không định cư.

Điều chỉnh tạm thời này sẽ giúp sinh viên không định cư được linh hoạt hơn trong việc tiếp tục học tập ở Mỹ trong khi tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội tại khuôn viên các trường đại học mở trên khắp nước Mỹ.

Tuy nhiên, sinh viên quốc tế sẽ vẫn phải được cấp thị thực phù hợp và có thể vẫn phải qua xét duyệt thị thực hoặc bị hạn chế đi lại do Covid-19. Sinh viên quốc tế cần liên hệ với các đại sứ quán hoặc lãnh sự quán Mỹ tại nước sở tại để có thông tin cụ thể về các quy định liên quan tới quốc gia của mình.