Đang tắm biển, bé gái hoảng loạn chạy ngay lên bờ, xem kỹ đoạn clip mới thấy đứa trẻ kề cạnh ngay bên "Tử thần"

Sự việc xảy ra vào cuối tuần qua tại bãi biển Kalama, Kailua, Honolulu, Mỹ khiến nhân vật chính là bé gái Anela Rezentes có một phen khiếp sợ và nhiều khả năng sẽ bị ám ảnh một thời gian dài.

Đoạn clip ghi lại màn đụng độ thót tim của bé gái 6 tuổi và cá mập.

Theo đó, bé gái 6 tuổi đang đứng chơi gần bờ, khu vực nước cạn thì hoảng loạn khi nhìn thấy một con cá mập bơi ngay sát mình. May mắn là bé Anela phát hiện kịp thời và nhanh chóng chạy lên trên bờ để thoát khỏi lưỡi hái "Tử thần". Đoạn clip ghi lại cuộc đụng độ thót tim của đứa trẻ với sinh vật hung tợn khiến nhiều người không khỏi hoảng sợ. May mắn là phản ứng nhanh nhạy đã giúp bé Anela bảo toàn được tính mạng.

"Lúc đó cảm giác như hồn đã lìa khỏi xác của cháu. Cháu đã nhìn thấy con cá mập. Trước đó, cháu không để ý nó đang bơi sau lưng mình. Thế là cháu cắm đầu chạy thật nhanh vào bờ. Cháu đã rất sợ hãi" - Anela kể lại trải nghiệm nhớ đời của mình.

Bé Anela may mắn thoát khỏi lưỡi hái "Tử thần".

"Khi vừa chạy bờ, con bé cực kỳ hoảng loạn. Còn tôi thì muốn rớt tim ra ngoài. Tôi chạy đến gần vùng nước kia nhưng đã không thấy con cá mập đâu. Trước đó, tôi cũng không nhận ra đó là con cá mập. Nó khiến tôi sốc thật sự" - mẹ của bé Anela, Sheri Gouveia, chia sẻ.

Theo các chuyên gia, con cá mập trong clip là cá mập mắt trắng có tên khoa học là Carcharhinus limbatus. Chúng ăn cá và có thói quen tìm kiếm con mồi ở vùng nước cạn. Có vẻ như thời điểm đó, con cá mập đang bận đuổi bắt con mồi chứ không hề nhắm vào bé Anela mà tấn công.

2 mẹ con bé Anela cảm thấy biết ơn khi tất cả mọi người đều được an toàn.

"Nơi đây chưa từng có vụ việc nào thế này xảy ra. Tôi đưa con gái đến đây mỗi tuần và các chuyến đi đều rất an toàn. Nhưng tôi nghĩ là con gái của mình đã rất may mắn khi đụng độ cá mập mà vẫn bình an vô sự" - mẹ bé Anela cảm ơn trời đất vì con mình không hề hấn gì.

2 mẹ con bé Anela thường đến bãi biển này chơi vào dịp cuối tuần.

Các chuyên gia cá mập cho biết cách xử lý tốt nhất trong những tình huống như vậy là chạy thật nhanh lên bờ và nhường lại không gian bơi lội tự do cho con vật. Bé Anela đã làm đúng như vậy và nhờ đó mới bảo toàn tính mạng.

(Nguồn: GMA, Khon2)