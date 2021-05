Đang chuẩn bị ân ái thì vợ ngã khỏi giường, chồng bật đèn rồi hốt hoảng khi biết danh tính người đối diện

Người phụ nữ đó là Marie Le-Mar, 38 tuổi, đến từ Milton Keynes, Buckinghamshire, Anh. Vào thời điểm trước khi nước Anh bước vào giai đoạn phong tỏa toàn quốc đầu tiên vì dịch Covid-19 năm ngoái, Le-Mar đã nhậu say bí tỉ rồi lẻn vào nhà của một người đàn ông đã có vợ (giấu tên).

Khi đó, người đàn ông và vợ đang ngủ ở phòng riêng vì chứng ngáy ngủ của ông. Người này bị đánh thức khi Le-Mar bị té ngã khỏi giường trong nỗ lực thực hiện hành vi quan hệ tình dục với ông.

Trong cơn say xỉn, Marie Le-Mar đã đột nhập vào phòng của một người đàn ông đã có vợ và định thực hiện hành vi quan hệ tình dục với đối phương.

Theo công tố viên John Farmer, trong lúc say giấc và xung quanh là bóng tối, người đàn ông này đã tưởng Le-Mar là vợ mình tìm sang phòng để cả hai tận hưởng giây phút ân ái bên nhau. Trong khi đó, bị cáo thì cố gắng đẩy người đàn ông nằm lên người mình để thực hiện hành vi quan hệ tình dục nhưng không may cô ta bị rơi khỏi giường. Lúc này, người đàn ông bật đèn và ngỡ ngàng nhận ra người phụ nữ say xỉn và không mảnh vải che thân trước mắt không phải vợ mình.

Sau đó, người đàn ông lập tức đi tìm vợ và kể cho bạn đời nghe toàn bộ câu chuyện trước khi gọi báo cảnh sát. Trong lúc chờ đợi cơ quan chức năng đến, Le-Mar còn dọa đấm gãy răng người vợ. Người phụ nữ hung hãn này còn quyết liệt chống trả không chịu để cảnh sát áp giải về đồn và thậm chí còn hành hung một viên sĩ quan.

Tòa án Amersham, nơi diễn ra vụ xét xử hành vi phạm tội của Le-Mar.

Le-Mar khai rằng cô ta không nhớ chuyện gì đã xảy ra nhưng vẫn thừa nhận hành vi cố gắng thực hiện hành vi quan hệ tình dục mà không có sự đồng ý của đối phương, tấn công tình dục và hành hung nhân viên cấp cứu.

Luật sư bào chữa của Le-Mar cho biết thân chủ của anh đã gặp khó khăn trong cuộc sống từ năm 7 tuổi và chưa từng có tiền án liên quan đến tình dục trong quá khứ. Người này biện hộ tất cả hành vi sai trái của Le-Mar đều là do ảnh hưởng của cồn.

"Tấn công tình dục đối với nam giới cũng nghiêm trọng không kém gì các vụ tấn công tình dục nhắm vào nữ giới. Nạn nhân đã nghĩ bị cáo là vợ mình cho đến khi bị cáo ngã xuống giường. Cảnh sát được gọi đến nhưng bị cáo vẫn hung hăng đe dọa sẽ đánh gãy răng vợ nạn nhân và đá vào ngực của một viên sĩ quan" - thẩm phán Thomas Rochford nói với Le-Mar tại phiên tòa.

Cuối cùng, Le-Mar đã nhận về mức án phạt 3 năm rưỡi tù giam cho hành vi sai trái trong lúc say xỉn của mình.

(Nguồn: Mirror)