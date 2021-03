Đang bay, phi công Boeing 737 MAX phải tắt động cơ, hạ cánh khẩn cấp

Reuters dẫn lời đại diện hãng American Airlines cho biết chiếc Boeing 737 MAX hạ cánh xuống sân bay quốc tế Newark Liberty ở bang New Jersey - Mỹ sau khi gặp sự cố. Chuyến bay mang số hiệu 2555, chở 95 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn. Máy bay hạ cánh an toàn tại Newark Liberty mà không gặp vấn đề gì nghiêm trọng.

Sự cố ban đầu được xác định liên quan đến bộ chỉ báo âm lượng hoặc áp suất dầu động cơ chứ không dính líu tới hệ thống MCAS trong 2 vụ tai nạn Boeing 737 MAX chết người hồi năm 2018 và 2019.



Tập đoàn Boeing cho biết họ đã nhận được thông tin về sự cố nói trên, trong khi Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) tuyên bố sẽ mở cuộc điều tra.

American Airlines nối lại chuyến bay Boeing 737 MAX đầu tiên vào ngày 29-12-2020. Ảnh: Reuters

American Airlines là hãng hàng không đầu tiên của Mỹ nối lại hoạt động của Boeing 737 MAX sau khi loại máy bay này được FAA phê duyệt các bản cập nhật an toàn. Giám đốc FAA Steve Dickson xác nhận Boeing 737 MAX đủ an toàn để bay trở lại nhưng cảnh báo trục trặc kỹ thuật thỉnh thoảng vẫn xảy ra trên tất cả máy bay thương mại.



"Vì lý do này, không thể tránh khỏi vào một thời điểm nào đó trong tương lai, một chiếc Boeing 737 MAX sẽ quay trở lại sân bay, chuyển hướng hoặc hạ cánh do sự cố. Điều quan trọng là phải phân biệt giữa những sự cố thường xảy ra với bất kỳ máy bay nào và những vấn đề an toàn nghiêm trọng dẫn đến chết người và ngừng hoạt động của dòng Boeing 737 MAX" - ông Dickson lưu ý.

Theo Công ty dịch vụ dữ liệu và phần mềm hàng không FlightAware, chiếc Boeing 737 MAX gặp sự cố của American Airlines được Boeing bàn giao cho hãng vào ngày 30-12-2020.



Trung Quốc - nước đầu tiên cấm Boeing 737 MAX sau 2 vụ tai nạn - vẫn tỏ ra lo ngại về dòng máy bay này. Hôm 1-2, Phó Giám đốc Cơ quan quản lý hàng không Trung Quốc Dong Zhiyi phát biểu tại một cuộc họp giao ban ở thủ đô Bắc Kinh: "Sau khi các vấn đề đã được giải quyết hoàn toàn, Trung Quốc sẽ tiến hành đánh giá lần cuối về Boeing 737 MAX".

Bloomberg cho biết Trung Quốc đề ra 3 tiêu chí chính mà Boeing cần đáp ứng trước khi cho phép Boeing 737 MAX bay trở lại, đó là thay đổi thiết kế được Trung Quốc phê duyệt, đào tạo lại phi công và kết luận rõ ràng về 2 vụ tai nạn Boeing 737 MAX của Ethiopia và Indonesia.



Các đơn đặt hàng máy bay Boeing tại Trung Quốc bị giảm sút trong 4 năm qua khi căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh gia tăng cũng như lo ngại về dòng Boeing 737 MAX.

Giám đốc điều hành Boeing Dave Calhoun nói vào tháng 12 năm ngoái: "Tôi tin rằng khi một mối quan hệ mang tính xây dựng bắt đầu thì mọi thứ sẽ lắng xuống và người Trung Quốc sẽ muốn mua máy bay".