Vào ngày 4/8, cái chết đột ngột của nam diễn viên Song Young Kyu đã khiến công chúng Hàn Quốc chấn động. Trước khi qua đời, nam diễn viên gặp nhiều khó khăn trong công việc và cuộc sống, bị truy tố cáo buộc say rượu lái xe.

Những hình ảnh trong đám tang của anh đã khiến nhiều khán giả xót xa. Rất đông đồng nghiệp trong làng giải trí như Son Suk Ku, Seo Young Hee, Jo Jung Suk, Ryu Soo Young, Nam Goong Min, Yeom Jung Ah, Jin Goo, Park Sung Woong, Cha Tae Hyun,Jin Ki Joo, Lee Jung Eun, Choi Jin Hyuk, Kim Kwang Sik, Lee Si Eon… đã gửi vòng hoa chia buồn. Trên mạng xã hội, họ cũng có những chia sẻ đau đớn đến xé lòng.

Cận cảnh di ảnh của cố diễn viên 55 tuổi

Những hình ảnh từ trong đám tang của Song Young Kyu khiến khán giả đau lòng

Nam diễn viên Lee Jong Hyuk - đàn em khóa dưới đại học của Song Young Kyu buồn bã: "Em yêu anh nhiều lắm, hãy an nghỉ nhé. Thật đau đớn. Anh ghét thế giới này đến vậy sao? Anh nói anh chơi golf giỏi, anh không thể đánh bại em, rồi anh hứa sẽ chơi với em thêm lần nữa. Em thực sự buồn quá".

Nam diễn viên Ryu Seung Soo, người đóng chung với cố diễn viên trong bộ phim truyền hình The Chaser của đài SBS năm 2012 đăng ảnh chụp chung và nói: "Anh à, anh đã có một khoảng thời gian khó khăn. Hãy yên nghỉ nhé. Sao anh có thể diễn xuất như vậy Bất cứ khi nào chúng ta gặp nhau, chúng ta đều hành động như thể đang cạnh tranh, rồi chúng ta có sự kết hợp tuyệt vời như vậy".

Nam diễn viên Jung Tae Woo cũng bày tỏ lòng kính trọng với người đã khuất trên mạng xã hội: "Anh Young Kyu, anh Young Kyu yêu quý của em... Anh Young Kyu, người lúc nào cũng yêu thương em rất nhiều ơi, em yêu anh". Nam diễn viên Lee Jae Yong thì hoài niệm: "Cậu ấy đã phải qua chặng đường khó khăn đến nhường nào để đạt được thành công như vậy. Cậu ấy đã trao cho tôi niềm tin đó. Cậu ấy là 1 hậu bối mà tôi rất trân trọng, vì tôi nhìn thấy tương lai tươi sáng cho cậu ấy. Là trụ cột gia đình, tôi có thể tưởng tượng được gánh nặng cuộc đời mà cậu ấy phải gánh chịu. Tôi cầu nguyện cho sự bình an cho cậu ấy".

Tang lễ của diễn viên Penthouse hiện đang được tổ chức tại Phòng số 1 của Nhà tang lễ Bệnh viện Davos ở thành phố Yongin, tỉnh Gyeonggi. Người chủ trì tang lễ là vợ và 2 con của Song Young Kyu. Lễ di quan sẽ diễn ra vào lúc 7h30 sáng ngày 6/8. Linh cữu Song Young Kyu sẽ được an táng tại Công viên tưởng niệm Hambaeksan.

Rất đông đồng nghiệp đã gửi hoa viếng, chia sẻ tưởng niệm diễn viên Penthouse

Trong số đó có nhiều cái tên nổi tiếng như Son Suk Ku, Seo Young Hee, Jo Jung Suk, Ryu Soo Young, Nam Goong Min, Yeom Jung Ah, Jin Goo, Park Sung Woong, Cha Tae Hyun,Jin Ki Joo, Lee Jung Eun, Choi Jin Hyuk, Kim Kwang Sik, Lee Si Eon…

Song Young Gyu sinh năm 1970, vào showbiz từ năm 1994. Nam diễn viên đã xuất hiện trong hơn 100 tác phẩm, bao gồm nhạc kịch, phim truyền hình và điện ảnh. Anh từng diễn xuất trong Penthouse 3 (vai Bộ trưởng Bộ giáo dục Kang Sin Mo), Reply 1988, Extreme Job (Nghề Siêu Khó), Memories of the Alhambra, Come and Hug Me, Hwarang, Gu Family Book…

Trước khi qua đời, Song Young Gyu trải qua nhiều khó khăn. Người quen tiết lộ anh yêu công việc diễn xuất và luôn tích cực hoạt động nghệ thuật, còn vợ nam diễn viên kinh doanh quán cafe. Cả 2 đã cố gắng làm việc chăm chỉ, nhưng tình kinh tế suy thoái và việc kinh doanh thua lỗ đã khiến gia đình Song Young Kyu gặp khủng hoảng tài chính. Nam diễn viên phải ly thân, sống xa vợ và 2 con để làm nghệ thuật kiếm tiền.

Năm 2020, Song Young Kyu từng chia sẻ: "Tôi sống trong căn hộ lớn trong 11 năm, nhưng tình hình tài chính của tôi đã sa sút vì việc học hành của 2 con. Vì vậy tôi đã chuyển đến nhà bán hầm. Con đầu đang du học ở Mỹ, còn con thứ 2 học tại trường trung học nghệ thuật, chuyên ngành sân khấu nhạc kịch. Mặc dù học phí chắc chắn là 2 gánh nặng đáng kể, nhưng với tư cách là cha của các con, tôi sẽ cố gắng hết sức. Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cắt giảm chi tiêu để con tôi có thể du học" .

Song Young Kyu có cuộc sống khó khăn trước khi qua đời

Đến tháng 6 vừa qua, việc bị truy tố hành động say rượu lái xe càng khiến Song Young Kyu lâm vào khủng hoảng. Nam diễn viên bày tỏ sự trần tình trong 1 cuộc phỏng vấn: "Tôi đã gọi tài xế chỉ định, nhưng 1 người quen đã ghé qua và chúng tôi trò chuyện tại cửa hàng tiện lợi trước khi tài xế rời đi. Quãng đường về nhà thậm chí còn chưa đầy 5 phút, vì vậy tôi đã đưa ra quyết định sai lầm là tự mình sử dụng hệ thống kiểm soát hành trình. Lúc đó tôi không khỏe, nên dễ say hơn dù uống không nhiều. Tôi có người quen đi cùng và đã gọi 1 tài xế chỉ định, nhưng đã xảy ra sự việc này".

Dù hợp tác điều tra với cảnh sát và chấp nhận bị cắt vai, nam diễn viên vẫn phải hứng chịu vô số bình luận ác ý trên mạng. "Anh ấy vốn phải chịu rất nhiều áp lực trong cuộc sống. Số lượng dự án nghệ thuật giảm, cộng với những chuyện cá nhân đã khiến mọi thứ trở nên tệ hơn. Vì quá căng thẳng, Song Young Kyu đã tìm đến rượu để giải sầu, quên đi nỗi đau. Dù mọi người xung quanh đã động viên, cố gắng giúp anh ấy phấn chấn hơn, nhưng chuyện đáng tiếc vẫn xảy ra", nguồn tin nói với tờ Osen.