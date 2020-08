Dàn sao Bạn Gái Tôi Là Hồ Ly sau 10 năm: Người đau đầu vì tin đồn cưới - đẻ, kẻ cố mãi vẫn chưa bứt phá

Chính thức trình chiếu vào năm 2010, tính đến thời điểm hiện tại, Bạn Gái Tôi Là Hồ Ly (My Girlfriend is A Gumiho) đã ra mắt được tròn 10 năm. Vào thời điểm phát sóng, dựa vào hình ảnh của nàng cáo đáng yêu Shin Min Ah, "con rể quốc dân" Lee Seung Gi cùng cốt truyện mới lạ nhưng vô cùng lãng mạn, đáng yêu, bộ phim đã tạo nên cơn sốt gây chấn động khắp Châu Á.

Sau thành công của Bạn Gái Tôi Là Hồ Ly, xuyên suốt 10 năm hoạt động, bộ ba vai chính của phim trải qua nhiều thăng trầm trong sự nghiệp, có người thành công bất chấp bị "bủa vây" bởi tin đồn, có người "xịt ngóm" còn bị ăn "gạch đá" từ dư luận, nhưng song song đó, cũng có người cảm thấy vô cùng hài lòng với hiện thực dù cuộc đời lắm gian nan.

1. Lee Seung Gi - Sự nghiệp lên ngôi, tình duyên lùm xùm

Bạn Gái Tôi Là Hồ Ly là một trong số những bộ phim trở thành điểm nhấn trong sự nghiệp diễn xuất của Lee Seung Gi. Trước khi lấn sân diễn xuất, nam diễn viên sinh năm 1987 vốn đã khá thành công với vai trò ca sĩ và MC. Sau khi Bạn Gái Tôi Là Hồ Ly lên sóng và tạo thành cơn sốt toàn Châu Á, danh tiếng và địa vị của Lee Seung Gi càng được củng cố.

Sở hữu body "ngon nghẻ" và gương mặt có duyên, dễ tạo thiện cảm cho người đối diện, Lee Seung Gi được mệnh danh là "con rể quốc dân", chiếm lĩnh cảm tình của hầu hết khán giả màn ảnh nhỏ.

Sau khi Bạn Gái Tôi Là Hồ Ly chính thức khép lại, những bộ phim có Lee Seung Gi tham gia: The King 2 Hearts (2012), Gu Family Book (2013), Hoa Du Ký (2017), Vagabond (2019),… đều sở hữu dàn cast toàn "trai tài gái sắc", đạt rating ấn tượng, trở thành đề tài bàn tán xôn xao, thu hút sự chú ý bùng nổ trên toàn Châu Á.

Không chỉ lan tỏa mức độ phổ biến trên màn ảnh nhỏ, 10 năm sau vai diễn truyền hình đầu tiên, Lee Seung Gi bắt đầu đánh chiếm màn ảnh rộng thông qua phim điện ảnh Love Forecast (2015) và gần đây là Marital Harmony (2018).

Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất thành công, không thể phủ nhận, một trong số những yếu tố tiêu biểu gắn liền với tên tuổi của Lee Seung Gi trên thanh công cụ tìm kiếm chính là câu chuyện tình cảm 1 năm 9 tháng cùng "mỹ nhân SM" YoonA, kéo dài từ tháng 1/2014 đến tháng 8/2015.

Ngoài ra, dù hình ảnh trong mắt công chúng của Lee Seung Gi hoàn hảo và đẹp đẽ là thế, nhưng "con rể quốc dân" từng có thời bị "bủa vây" bởi những tin đồn đời tư trái ngược hoàn toàn với concept trai ngoan, hiền lành, trung thực. Cụ thể, vào năm 2016, có thông tin cho rằng "Nam diễn viên kiêm ca sĩ bị đồn đã bí mật kết hôn với một chuyên viên trang điểm và đã có con đầu lòng. Không chỉ vậy, Lee Seung Gi còn bị đồn bí mật thăm vợ khi đang tại ngũ".

Chưa dừng lại ở đó, cũng trong năm 2016, Lee Seung Gi còn bị cho là đang "có ý" với mỹ nhân nóng bỏng Seolhyun - thành viên nhóm nhạc AOA khi cất ảnh của nữ thần tượng này trong tủ đồ cá nhân ở quân trại.

Dù sau đó, phía công ty đại diện đã lên tiếng phủ nhận toàn bộ, đồng thời, đe dọa sẽ có hành động pháp lý đối với người lan truyền tin đồn sai sự thật, tuy nhiên, không thể phủ nhận, loạt tin đồn này chính là một trong số những yếu tố khiến danh tiếng của Lee Seung Gi bị chao đảo một thời.

Không chỉ thành công trong vai trò là diễn viên, ca sĩ, Lee Seung Gi còn là ngôi sao của những chương trình tạp kĩ. Anh liên tục chứng tỏ sức hút lớn của mình với công chúng Hàn Quốc thông qua việc xuất hiện trong các show ăn khách bậc nhất của các đài lớn. Sau khi xuất ngũ vào năm 2017, Lee Seung Gi nhận lời mời tham gia All the Butlers của đài SBS. Điều này chứng tỏ mức độ phổ biến của anh chưa từng bị suy giảm.

2. Shin Min Ah - Miệt mài như con ong chăm chỉ nhưng không vượt được qua cái bóng của "nàng hồ ly"

Trong phim Bạn Gái Tôi Là Hồ Ly, Shin Min Ah vào vai Gumiho, một hồ ly chín đuôi bị phong ấn trong bức tranh cổ suốt 500 năm. Khi được Kang Dae Woong (Lee Seung Gi) giải thoát, Gumiho biến thành cô gái xinh đẹp, bám theo anh mọi lúc, mọi nơi.

Dù đã bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 2001 và gây dựng được kha khá danh tiếng thông qua hai bộ phim Những Ngày Tươi Đẹp và Vocano High, tuy nhiên, Bạn Gái Tôi Là Hồ Ly mới chính là bộ phim đưa Shin Min Ah lên hàng ngôi sao hạng A của làng giải trí Hàn. Vào thời điểm phim khởi chiếu vào năm 2010, nhờ hiệu ứng nàng cáo 9 đuôi ngây ngô, xinh đẹp của phim, Shin Min Ah vượt mặt Kim Tae Hee, trở thành nữ diễn viên được yêu thích nhất tại Hàn Quốc.

Sau khi phim kết thúc, Shin Min Ah nhận được liên tục nhận được những lời mời quảng cáo từ các thương hiệu mỹ phẩm, thời trang, thực phẩm, đồng thời, trở thành gương mặt quen thuộc của các tạp chí thời trang danh tiếng. Điều này nằm ở một tầng cao hoàn toàn mới so với sự nghiệp người mẫu trước đây của Shin Min Ah.

Xuyên suốt 10 năm kể từ sau khi tỏa sáng cùng Bạn Gái Tôi Là Gumio, Shin Min Ah không ngừng làm mới mình thông qua việc thử sức ở nhiều thể loại. Năm 2013, Shin Min Ah tham gia diễn xuất trong The X, một bộ phim kinh dị ngắn của đạo diễn Kim Ji Woon. Năm 2014, nữ diễn viên quay trở lại màn ảnh rộng và gây được tiếng vang thông qua hai bộ phim Gyeongju và My Love, My Bride, sánh đôi cùng Jo Jung Suk. Những năm sau đó, Shin Min Ah lần lượt xuất hiện trong phim Nữ Thần Của Tôi (2015) cùng So Ji Sub, Tomorrow With You (2017), Chief of Staff 2 (2019), Diva (2020),..

Dù chăm chỉ nhận kịch bản đều đều cho mọi dự án phim lớn nhỏ là thế, nhưng sau Bạn Gái Tôi Là Hồ Ly, chưa có bộ phim nào giúp Shin Min Ah lên được đỉnh cao sự nghiệp như năm 2010.

Trong lần trò chuyện gần đây cùng tạp chí Marie Claire, khi nói về một trong số những vai diễn ưng ý nhất trong sự nghiệp diễn xuất, Shin Min Ah cho biết cô rất vui và cảm thấy hạnh phúc khi nhận được phản hồi tích cực từ người hâm mộ thông qua vai diễn Kang Sun Young mạnh mẽ, bản lĩnh và thông minh trong phim Chief of Staff - bộ phim lên sóng vào 11/2019.

Không chỉ chiếm được cảm tình từ phía công chúng nhờ vào ngoại hình cùng trình độ diễn xuất, Shin Min Ah còn khiến truyền thông Hàn và cộng đồng người hâm mộ cảm kích trước tình yêu và những nghĩa cử cao đẹp của mình cùng Kim Woo Bin.

Vào tháng 7/2015, Kim Woo Bin và Shin Min Ah công khai hẹn hò. Sau đó, vào năm 2017, Kim Woo Bin không may mắc phải căn bệnh ung thư vòm họng ở tuổi 28. Suốt quãng thời gian nam diễn viên chiến đấu cùng bệnh tật, Shin Min Ah vẫn luôn đồng hành cùng Kim Woo Bin, vừa chăm sóc anh, vừa là chỗ dựa tinh thần vững chãi.

Shin Min Ah từng trả lời phỏng vấn: "Năm tháng trôi qua, tôi không gồng mình để xinh đẹp mà sống chậm và tĩnh tâm hơn. Tôi thấy hạnh phúc với hiện tại. Tình yêu rất quan trọng với tôi. Tôi tin rằng, bạn sẽ đẹp hơn khi yêu"

Năm 2017, báo đài Hàn Quốc cho biết, Shin Min Ah đã âm thầm quyên góp 14 tỷ won (280 tỷ đồng) cho Quỹ từ thiện "Trái tim tình yêu"

3. No Min Woo - Sự nghiệp bình lặng, đời tư ồn ào

Trong Bạn Gái Tôi Là Hồ Ly, No Min Woo vào vai Park Dong Joo, một thợ săn Gumiho "đội lốt" bác sỹ thú y thần bí, đồng thời, cũng là người tạo ra nút thắt mới cho mối tình tay 3 đầy kịch tính trong phim.

Nổi tiếng với ánh mắt hàm súc và giọng nói truyền cảm, sau khi tham gia diễn xuất trong Bạn Gái Tôi Là Hồ Ly, No Min Woo nhờ vào hiệu ứng bùng nổ của bộ phim đã "thắng" được vai diễn trong Midas và Full House 2. Trên thực tế, khi tham gia Full House 2, No Min Woo được kỳ vọng sẽ trở thành một cái tên hot khi "kế thừa" vai diễn của Rain. Tuy nhiên, cùng với sự thất bại của bộ phim, No Min Woo cũng nhanh chóng chìm nghỉm

Phim Full House 2

Sau khi chấm dứt hợp đồng với Core Contents Media, No Min Woo đã đứng ra lập công ty giải trí riêng mang tên MJ Dreamsys. Nhìn chung, sau khi chính thức chia tay Bạn Gái Tôi Là Hồ Ly, sự nghiệp của No Min Woo không có điểm nhấn nổi bật cho đến năm 2014, No Min Woo góp mặt trong "bom tấn" Hàn Quốc mang tên Roaring Currents và phim truyền hình The Greatest Marriage. Cả hai dự án này đều giúp No Min Woo gây dựng được ấn tượng trong lòng khán giả.

Phim The Greatest Marriage

No Min Woo chính thức ra mắt làng giải trí vào năm 2004 với tên gọi Rose trong nhóm nhạc The Trax. Đến năm 2008, anh bắt đầu sự nghiệp diễn xuất

No Min Woo nổi tiếng với ngoại hình xinh hơn con gái

Kể từ sau 2015, No Min Woo chỉ tham gia ba bộ phim. Tuy nhiên, đều không để lại ấn tượng mạnh mẽ đối với khán giả. Mùa hè năm 2018, Min Woo xuất ngũ sau 2 năm thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Tháng 7/ 2020, báo chí Nhật Bản đưa tin nam diễn viên sinh năm 1986 hiện đang hẹn hò với Haruka Ayase, một trong số những diễn viên nổi tiếng nhất Nhật Bản. Tuy cả hai công ty đại diện đều phủ nhận thông tin, đồng thời, đưa ra thông báo xác nhận cả hai chỉ là bạn, No Min Woo vẫn phải hứng chịu không ít "gạch đá" và sự mỉa mai từ phía cư dân mạng.

Cụ thể, đa phần số đông đều cho rằng mức độ nổi tiếng của cả hai quá chênh lệch: "Ayase Haruka kiếm được 100 triệu won mỗi tập phim còn ông này là ai thế?", "Cảm giác như IU hay Phạm Băng Băng bỗng nhiên lại đi lấy một ông diễn viên quèn nào đó ở nước khác ấy",...

Ayase Haruka - nữ diễn viên bắt đầu sự nghiệp với vai diễn trong phim The Kindaichi Case Files. Bên cạnh diễn xuất, Ayase Haruka cũng thành công trong lĩnh vực âm nhạc khi ra mắt đĩa đơn đầu tay (Period) vào năm 2006, và nhanh chóng "oanh tạc" các bảng xếp hạng tại Nhật Bản.

