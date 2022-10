Dàn mỹ nhân mặc gợi cảm trên thảm đỏ LHP Busan

Nam diễn viên Jung Hae In bước lên thảm đỏ cùng ê-kíp phim Connect với nhà sản xuất Misako Saka, đạo diễn Takashi Miike và bạn diễn Hye Jun. Mới đây, Jung Hae In đã giành giải Nam chính xuất sắc với tác phẩm D.P tại Apan Star Award 2022. Jung Hae In đang là ngôi sao trẻ có những bước tiến vững chắc trong sự nghiệp điện ảnh.