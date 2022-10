Dàn mỹ nhân Hàn lên xe hoa trong tháng 10: Bạn thân Son Ye Jin có nổi bật nhất?

Có thể nói 2022 chính là một năm toàn màu hồng của làng giải trí Hàn Quốc khi chứng kiến đám cưới của một loạt tên tuổi đình đám như: Son Ye Jin - Hyun Bin, Yoon Kye Sang, Son Dam Bi, Jang Nara…

Thế nhưng, đó mới chỉ là những màn mở đầu. Tới đây, chỉ riêng trong tháng 10 này, showbiz Hàn sẽ cùng lúc chúc mừng đám cưới của một dàn mỹ nhân đình đám như: Gong Hyo Jin, Kim Yuna, Go Woo Ri, Yoon Jin Yi, Go Won Hee. Tất cả những mỹ nhân này sẽ cùng lên xe hoa trong tháng 10 này.

Đầu tiên chính là Gong Hyo Jin. Ngay sau khi bắt được hoa cưới từ Son Ye Jin vào cuối tháng 3 vừa qua, Gong Hyo Jin đã nhanh chóng được đưa tin hẹn hò với bạn trai kém 10 tuổi là ca sĩ Kevin Oh (người Mỹ gốc Hàn).

Không lâu sau đó, phía Gong Hyo Jin cũng xác nhận việc, cô cùng bạn trai sẽ tổ chức đám cưới trong tháng 10 này. Được biết, đám cưới của Gong Hyo Jin sẽ được tổ chức tại Mỹ - nơi sinh của Kevin Oh.

Gong Hyo Jin ở tuổi 42 vẫn sở hữu nhan sắc trẻ trung, cuốn hút.

Trong số các "cô dâu tháng 10", Gong Hyo Jin là mỹ nhân lớn tuổi nhất. Thế nhưng không vì vậy mà nhan sắc của cô kém cạnh hơn các đàn em. Sinh năm 1980, tới nay Gong Hyo Jin đã bước sang tuổi 42. Người đẹp nổi tiếng là mỹ nhân sở hữu nhan sắc trẻ trung cùng gương mặt với những nét riêng cực độc.

Kế đến chính là "nữ hoàng sân băng" Kim Yuna. Người đẹp sẽ kết hôn cùng bạn trai Go Woo Rim tại khách sạn Shilla vào ngày 22/10.

Ngay từ khi mới vào nghề, Kim Yuna đã được công nhận là "quốc bảo" nhan sắc của Hàn Quốc. Dù không sở hữu đôi mắt hai mí nhưng Kim Yuna vẫn có được vẻ đẹp đầy thu hút, khiến khán giả mê mẩn từ cái nhìn đầu tiên. Nhan sắc của Kim Yuna càng thêm phần quyến rũ mỗi khi cô đứng trên sân băng biểu diễn.

Kim Yuna tỏa sáng trên sân băng.

Tiếp theo là Go Woo Ri - cựu thần tượng của nhóm nhạc Rainbow. Trước đó, phía công ty quản lý của Go Woo Ri đã thông báo rằng, cô sẽ kết hôn cùng bạn trai doanh nhân hơn 5 tuổi vào ngày 3/10.

Go Woo Ri có vẻ đẹp sắc sảo.

Go Woo Ri ra mắt với tư cách là thành viên của Rainbow vào năm 2009, và sau khi chuyển sang làm diễn viên, cô ấy đã xuất hiện trong các bộ phim truyền hình như: Flower of Queen, My Only One, Live On, Good Day… Sinh năm 1988, Go Woo Ri gây ấn tượng khi sở hữu gương mặt đẹp sắc sảo cùng thân hình quyến rũ.

Thứ 4 chính là Yoon Jin Yi, mỹ nhân "Phẩm Chất Quý Ông" sẽ lên xe hoa vào ngày 22/10 tới. Vị hôn phu của Yoon Jin Yi là một doanh nhân trong ngành tài chính hơn cô 4 tuổi.

Yoon Jin Yi có nụ cười tự nhiên tỏa nắng.

Yoon Jin Yi sinh năm 1990, nổi tiếng qua các bộ phim như: Phẩm Chất Quý Ông, Discovery of Romance, Everything in Family, It's Okay, That's Love… Người đẹp sở hữu gương mặt tròn đáng yêu nhưng lại có được thân hình vô cùng gợi cảm. Ưu điểm của Yoon Jin Yi chính là nụ cười tự nhiên, tươi sáng…

Thứ 5 là Go Won Hee, người đẹp sinh năm 1994 chính là mỹ nhân trẻ nhất trong hội "cô dâu tháng 10" của showbiz Hàn. Cách đây không lâu, phía Go Won Hee đã tuyên bố việc, cô sẽ lên xe hoa cùng bạn trai vào ngày 7/10.

Go Won Hee sở hữu gương mặt đẹp đặc biệt cùng thân hình chuẩn người mẫu.

Được biết, ông xã tương lai của Go Won Hee là đại diện của một công ty sản xuất thực phẩm chức năng. Cặp đôi đã hẹn hò được một năm trước khi quyết định kết hôn.

Người đẹp sinh năm 1994 sở hữu gương mặt đẹp chuẩn Hàn Quốc với đôi mắt một mí cùng nụ cười tỏa nắng. Bên cạnh đó, cô nàng cũng gây ấn tượng bởi hình thể chuẩn người mẫu với chiều cao 1m70 vô cùng hoàn hảo.