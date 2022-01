Dân mạng sống lại những ngày tháng thanh xuân qua cuộc thi “Hẹn với thanh xuân”

Ngay từ khi phát động, cuộc thi "Hẹn với thanh xuân" đã thu hút được đông đảo sự tham gia của cộng đồng mạng. Mỗi câu chuyện thanh xuân được chia sẻ là một ngăn kéo ký ức được mở ra, mang tới cho người đọc rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau.

Cùng Nguyên Xuân mở ngăn kéo ký ức thanh xuân

Giữa những bộn bề cuộc sống của người trưởng thành, thanh xuân dù có tươi đẹp và đáng trân trọng đến nhường nào cũng bị chúng ta gói gọn vào một ngăn kéo nhất định của ký ức. Chỉ khi trên mạng xã hội rộ lên một hot trend của tụi trẻ thì chúng ta mới ngẩn ngơ nghĩ về thanh xuân. Nhưng rồi rất nhanh, những hồi ức chưa kịp rõ nét ấy lại bị lấp đầy bởi áp lực cuộc sống. Ngăn kéo mang tên ký ức thanh xuân cứ vậy mà đóng sập lại một lần nữa.

Xuất phát từ sự thấu hiểu, Dầu gội Dược liệu Nguyên Xuân kết hợp cùng các thương hiệu Salon tóc tại Hà Nội và thành phố Sài Gòn để tổ chức sự kiện "Hẹn với thanh xuân" - mang thanh xuân về bên người thương yêu tại hai thành phố lớn:

Hà Nội: Moonhee Hair, địa chỉ Tầng 1 tòa nhà Landmark 72 tầng. Đối diện coffee Starbucks, vào ngày 13 & 14 tháng 01 năm 2022.

Sài Gòn: Sitecheck Gent’s Salon, địa chỉ 99b Gò Dầu Q.Tân Phú, vào ngày 10 & 11 tháng 01 năm 2022.

Tham gia sự kiện, khách mời sẽ có cơ hội trải nghiệm dịch vụ chăm sóc tóc chuẩn Salon tại Tiệm Tóc Thanh Xuân, chụp ảnh check in cùng người thương và các ngôi sao nổi tiếng như Vân Trang (Huyền Lizzie) và mẹ Nga (NSƯT Thanh Quý) trong Thương Ngày Nắng Về.

Vé tham gia sự kiện được Nguyên Xuân tặng miễn phí cho 100 người chơi may mắn tham gia cuộc thi "Hẹn với thanh xuân" tổ chức tại Fanpage chính thức của Dầu gội Dược liệu Nguyên Xuân. Đặc biệt, 01 bộ áo dài thương hiệu D’Chic (BST Tết 2022) sẽ được Nguyên Xuân dành tặng cho 10 khách mời (trong số 100 khách mời tới tham dự) có bài chia sẻ về trải nghiệm ấn tượng nhất về sự kiện "Hẹn với thanh xuân". Cách thức tham gia cuộc thi:

- Bước 1: Chia sẻ câu chuyện thanh xuân của mình bằng cách bình luận (comment) dưới bài viết https://bit.ly/3mzTpNQ trên Fanpage chính thức của Dầu gội Dược liệu Nguyên Xuân.

- Bước 2: Chia sẻ bài viết này về trang Facebook cá nhân ở chế độ công khai kèm hashtag #henvoithanhxuan #daugoiduoclieunguyenxuan

- Bước 3: Điền đầy đủ thông tin tại form đăng ký xác nhận tham gia cuộc thi.

Ngoài các giải thưởng trên, cuộc thi còn mang tới cho người chơi cơ hội trúng rất nhiều giải thưởng hấp dẫn khác như: 01 Giải Thanh Xuân Trong Tim do BTC chọn: 01 chỉ vàng; 02 Giải Thanh Xuân Trọn Vẹn do BTC chọn: 0,5 chỉ vàng; 05 Giải Thanh Xuân Rực Rỡ do BTC chọn: 1.000.000 VNĐ; 100 Giải khuyến khích do BTC chọn: 01 Bộ dầu gội Nguyên Xuân.

Cộng đồng mạng xúc động với những ký ức thanh xuân được đánh thức

"Thanh xuân của một người sẽ mãi kéo dài nếu họ sống vui vẻ và yêu đời. Bởi thanh xuân là cảm giác, là tâm hồn, không phải thời gian hay tuổi tác." Diễn viên Lan Phương bày tỏ quan điểm của mình về thanh xuân.

"Có thể mẹ còn nhiều điều muốn làm mà chưa làm được, nhiều nơi muốn đến mà chưa đến được, những điều còn dang dở đang nằm ở tuổi trẻ… và điều đó thôi thúc mình nếu làm được điều gì đó hoặc 1 điều ước nào đó trao lại được thanh xuân cho mẹ, mình sẽ dành cho mẹ." Nhà văn Pờ -Ti,Trang Hà Trang chia sẻ trên Facebook cá nhân của mình sau khi xem video "Hẹn với thanh xuân".

"Thanh xuân dù nó là câu chuyện đẹp hay đau lòng thì đều là kỉ niệm của những năm tháng có khoảng trời rực nắng của thanh xuân." Tài khoản Facebook Ngọc Huy Ngọc chia sẻ.

"Dù Thanh Xuân là gì đi nữa, cũng luôn mong Thanh Xuân một lần quay trở lại, cũng luôn trân trọng thanh xuân ấy." Chị Trương Ngọc Lan chia sẻ cảm xúc của mình.

Cuộc thi không những làm sống lại những ngày tháng thanh xuân của mọi người mà còn mang tới 100 cơ hội tham gia sự kiện "Hẹn với thanh xuân" - mang thanh xuân về về bên người thương yêu. Đây là sự kiện được Nguyên Xuân ấp ủ thực hiện với ý nghĩa mang tới một ngày thật thảnh thơi tới 100 khách mời.

Đồng thời đây cũng là dịp để mọi người thấu hiểu và thương yêu nhau hơn trước thềm năm mới. Đó cũng chính là sứ mệnh mà thương hiệu Nguyên Xuân luôn theo đuổi: "Tôn vinh những giá trị truyền thống và gắn kết các thế hệ Việt Nam."

Thông tin chi tiết về cuộc thi "Hẹn với thanh xuân" Quý bạn đọc vui lòng xem tại Fanpage chính thức của Dầu gội Dược liệu Nguyên Xuân hoặc website: https://daugoiduoclieunguyenxuan.vn/