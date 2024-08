Dàn diễn viên phim 18+ Hàn Quốc "Đối tác gợi cảm" sau 12 năm bây giờ ra sao?

Màn ảnh Hàn Quốc có rất nhiều bộ phim 18+ nổi tiếng. Chúng được đông đảo khán giả quan tâm không chỉ vì những cảnh nóng táo bạo, mà còn bởi giá trị nghệ thuật, giá trị nội dung và những thông điệp được các nhà làm phim gửi gắm.

Năm 2012, một tác phẩm lãng mạn 18+ hay của làng điện ảnh xứ Kim Chi đã được cho ra mắt khán giả, đó là "Đối tác gợi cảm" (tựa Anh: "Whatcha Wearin'?"/"My P.S. partner"). Bây giờ, hãy cùng lật lại bộ phim này và xem sau 12 năm, dàn diễn viên từng tham gia diễn xuất hiện tại ra sao.

"Đối tác gợi cảm" là một bộ phim Hàn 18+ về chủ đề tình yêu

Câu chuyện tình yêu bắt đầu từ một cuộc điện thoại nhầm lẫn

"Đối tác gợi cảm" xoay quanh hai nhân vật chính Hyun Seung và Yoon Jung, những người đều đang ở trạng thái bất ổn trong chuyện tình cảm của riêng mình. Hyun Seung có mối tình kéo dài 7 năm với So Yeon. Ban đầu, mọi thứ thật ngọt ngào. Thế nhưng, việc anh theo đuổi ước mơ âm nhạc nhiều năm nhưng không có thành quả khiến những gánh nặng cơm áo đè nặng lên đôi vai So Yeon.

Thế rồi điều gì phải đến cũng đến, áp lực cuộc sống đã bóp nghẹt tình yêu giữa họ. So Yeon chia tay Hyun Seung để tìm cho mình một người đàn ông khác. Giây phút nhìn thấy cô bước lên chiếc xe hạng sang, trái tim Hyun Seung như bị bóp nghẹ. Anh cảm thấy bất lực vì bản thân kém cỏi, đau khổ vì mối tình tan vỡ và hối hận khi đã buông tay một cách dễ dàng.

Giữa lúc đang chìm trong nỗi tuyệt vọng vô cùng vô tận, Hyun Seung bất ngờ nhận một cuộc điện thoại lạ. Đầu dây bên kia là một cô gái trẻ, trong điện thoại liên tục phát ra những nội dung "nóng bỏng". Hyun Seung cứ ngỡ đây chỉ là một cô đào đang chào hàng dịch vụ vui vẻ mới, nhưng thực ra nó chỉ là một sự nhầm lẫn tai hại mà thôi. Hóa ra, Yoon Jung định thử trò chơi mới để hâm nóng tình cảm với người bạn trai lâu năm, tuy nhiên vì bấm nhầm số nên cô đã gọi cho Hyun Seung, một người đàn ông hoàn toàn xa lạ.

Những tưởng duyên phận giữa hai người sẽ kết thúc sau khi cúp điện thoại, thì thực ra nó lại chỉ mới bắt đầu mà thôi. Một ngày nọ, Hyun Seung gọi điện cho cô người yêu cũ So Yeon nhưng lại nghe thấy giọng bạn trai mới của cô. Quá đau khổ, chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào mà anh đã bấm số của Yoon Jung rồi tuôn ra một tràng những lời lẽ khó nghe. Đáp lại, Yoon Jung cũng mắng anh một trận. Thế nhưng từ chỗ cãi nhau, họ dần chuyển sang tâm sự, giãi bày nỗi lòng mình với một người mà bản thân chẳng hề quen biết.

Ji Sung và Kim Ah Joong là hai diễn viên chính của phim "Đối tác gợi cảm"

Theo mạch phim, khán giả thấy thì ra không chỉ Hyun Seung mà Yoon Jung cũng chịu cảnh đau khổ vì tình. Cô yêu bạn trai say đắm, nhưng anh ta luôn bận rộn, trốn tránh những lúc cô muốn gần gũi. Yoon Jung rất mong cùng đối phương xây dựng tổ ấm. Thậm chí kể cả khi tận mắt thấy Hyun Seung ôm hôn người con gái khác, Yoon Jung cũng cắn răng bỏ qua. Dẫu vậy, đến lúc mọi thứ vượt quá sức chịu đựng, cô quyết định từ bỏ tất cả.

Sau khi chia tay bạn trai, Yoon Jung đã hẹn gặp mặt Hyun Seung. Họ đã giúp nhau sưởi ấm, chữa lành những vết thương lòng. Sau tất cả những gì đã trải qua cùng nhau, cả Hyun Seung lẫn Yoon Jung đều cảm thấy rung động. Thế nhưng khi mà trái tim của cả hai đều vẫn còn vương hình bóng cũ, liệu mối tình giữa họ có thể đi tới cái kết hạnh phúc hay không?

Dàn diễn viên phim "Đối tác gợi cảm" sau 12 năm bây giờ ra sao?

Bộ phim "Đối tác gợi cảm" đạt thành công lớn ở phòng vé. Với kinh phí sản xuất 3 tỷ won (tương đương khoảng 2,1 triệu USD theo tỷ giá hiện tại), phim ghi nhận doanh thu hơn 12,3 triệu USD. Đây cũng là tác phẩm hài lãng mạn gắn mác 19+ đạt cột mốc 1 triệu lượt ra rạp nhanh nhất khi chỉ cần 10 ngày mà thôi. Góp công lớn vào thành công của "Đối tác gợi cảm" là bộ ba diễn viên Ji Sung, Kim Ah Joong và Shin So Yul. Sau 12 năm kể từ ngày phim ra mắt, bây giờ họ ra sao?

Nam chính "Đối tác gợi cảm" Ji Sung giờ là ngôi sao hàng đầu Hàn Quốc

Ji Sung giờ là một trong những tài tử hàng đầu Hàn Quốc ở mảng truyền hình

Đảm nhận vai nam chính Hyun Seung trong "Đối tác gợi cảm" là Ji Sung. Thời điểm hiện tại, anh được công nhận rộng rãi là một trong những tài tử hàng đầu Hàn Quốc ở mảng phim truyền hình. Đẳng cấp diễn xuất hàng đầu của Ji Sung được thể hiện qua hàng loạt tác phẩm đình đám như "Tìm lại chính mình", "Bị cáo", "Người vợ thân quen" và "Bác sĩ John".



Trong năm 2024, Ji Sung có màn tái xuất ấn tượng với bộ phim hình sự - tội phạm - tâm lý cực hay mang tên "Mối liên kết bí ẩn". Tác phẩm này đạt rating trung bình 9,2%, trong đó rating tập cuối lên tới 14,2%. Trong phim, anh vào vai Jang Jae Kyung, một cảnh sát đầy kinh nghiệm, là át chủ bài của đơn vị phòng chống ma túy. Tuy nhiên, mọi chuyện thay đổi khi anh phải vật lộn với cơn nghiện và vướng vào loạt âm mưu đen tối có liên quan tới số tiền lên đến 50 triệu USD.

Những hình ảnh của Ji Sung trong bộ phim mới nhất mang tên "Mối liên kết bí ẩn"

Nữ chính Kim Ah Joong 2 năm chưa ra phim mới

Trong phim "Đối tác gợi cảm", Kim Ah Joong đảm nhận vai nữ chính Yoon Jung. Cho đến thời điểm hiện tại, cô được coi là một diễn viên có tiếng tại Hàn Quốc dù không đóng quá nhiều tác phẩm.

Trong giai đoạn từ năm 2013 đến nay, Kim Ah Joong chỉ đóng 4 phim điện ảnh. Lần cuối cùng cô xuất hiện trên màn ảnh rộng đã là từ năm 2019 với bộ phim "Biệt đội bất hảo" đóng cùng Ma Dong Seok, Kim Sang Joong và Jang Ki Yong.

Hoạt động nghệ thuật gần đây nhất của Kim Ah Joong là đóng vai khách mời trong phim "Đằng sau mỗi ngôi sao" chiếu năm 2022.

Ở màn ảnh nhỏ, Kim Ah Joong cũng chỉ đóng 5 phim mới mà thôi, trong đó bao gồm 4 vai chính và 1 vai khách mời. Thế nhưng ngoại trừ "Đối đầu" chiếu năm 2014, các tác phẩm còn lại của Kim Ah Joong đều không tạo ra được tiếng vang lớn. Vai diễn gần nhất của Kim Ah Joong là ở bộ phim "Đằng sau mỗi ngôi sao" chiếu năm 2022. Kể từ đó tới nay, nữ diễn viên vẫn chưa tham gia thêm dự án nào cả.

Shin So Yul chuyên trị vai phụ

Shin So Yul trong phim "Đối tác gợi cảm" chiếu năm 2012

Shin So Yul chỉ đóng vai phụ So Yeon trong "Đối tác gợi cảm". Tuy nhiên, cô lại giành thắng lợi lớn khi nhận đề cử cho hạng mục Nữ phụ xuất sắc nhất mảng điện ảnh tại giải Baeksang 2013. Cùng năm đó, cô cũng được đề cử cho giải Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất tại giải Đại Chung. Dẫu không thắng giải, thế nhưng đó cũng là sự ghi nhận cho những nỗ lực của mỹ nhân sinh năm 1985.

Một trong những hình ảnh mới nhất của Shin So Yul được cô chia sẻ trên Instagram

Kể từ sau "Đối tác gợi cảm", Shin So Yul vẫn hoạt động nghệ thuật cho đến tận ngày nay nhưng chỉ chuyên trị vai phụ. Cô đóng cả điện ảnh lẫn truyền hình. Một số tác phẩm đáng chú ý cô đã tham gia là "Thợ may hoàng gia", "Cuộc chiến ngầm", "Ngày em đẹp nhất", "Tiệm cafe luật". Trong năm 2024, Shin So Yul xuất hiện trong phim "Địa ngục ngọt đắng" do Kim Hee Sun đóng chính.