Đâm trọng thương chị chú rể vì bị yêu cầu dừng hát tại đám cưới

Ngày 15/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết, vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Phong Phát (24 tuổi, phường Bình Đức, TP Long Xuyên) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Đối tượng Phát.

Theo kết quả điều tra, trước đó, Phát đến dự và tham gia hát tại đám cưới em ruột của Nguyễn Thị Mộng Ngọc (30 tuổi, ngụ cùng địa phương). Tuy nhiên, đã quá thời gian quy định nhưng Phát vẫn tiếp tục hát nên Ngọc yêu cầu Phát dừng hát để dịch vụ cho thuê âm thanh thu dọn thì xảy ra mâu thuẫn.

Sau đó, Phát chạy về nhà lấy dao sang và được mọi người can ngăn. Chưa dừng lại ở đó, đói tượng tiếp tục đi ra phía trước cổng cưới xô xát với Ngọc, rồi chạy vào nhà hàng xóm lấy cây kéo đâm vào bụng Ngọc 2 nhát trúng rồi bỏ đi.

Kết quả giám định thương tích kết luận, Ngọc bị tổn thương cơ thể 21%.