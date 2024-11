Đám cưới Việt Phương Thoa - Chí Thành: Dàn khách “khủng” đổ bộ, 1 nhân vật tiến vào lễ đường khiến tất cả bật khóc

Tối 24/11, Việt Phương Thoa và Chí Thành chính thức về chung một nhà bằng đám cưới hoành tráng ở TP.HCM. Vợ chồng trẻ hiện đang sở hữu kênh TikTok 14,6 triệu người theo dõi và con số này ở Facebook là 2,2 triệu.

Nổi tiếng trên MXH như vậy nên ngày trọng đại của cặp đôi thu hút sự chú ý từ cư dân mạng. Ngay buổi tối diễn ra đám cưới, nhiều khoảnh khắc trong bữa tiệc cũng đã được người thân, bạn bè và khách mời chia sẻ rầm rộ trên các nền tảng.

Chí Thành và Việt Phương Thoa trong đám cưới

Quy tụ dàn khách mời khủng, hoa cưới thuộc top đắt nhất thế giới

Theo đó, đám cưới quy tụ dàn khách mời khủng, có rất nhiều gương mặt quen thuộc trên MXH cũng như làng giải trí như Viên Vibi, Tun Phạm, Long Chun, vợ chồng Trương Mỹ Nhân - Phí Ngọc Hưng, Đức Anh, Gon Pink, Linh Barbie, DJ Mie, Ali Hoàng Dương, Phạm Đình Thái Ngân CiiN - Ngô Đình Nam, MisThy,...

Dàn khách mời trong đám cưới Việt Phương Thoa - Chí Thành

Không gian tiệc cưới được Việt Phương Thoa và Chí Thành chọn tone màu xanh và trắng làm chủ đạo. Có rất nhiều cây xanh, hoa tươi được bày biện khắp nơi, y hệt như một khu rừng nhiệt đới. Đặc biệt, trên sân khấu còn có cả mô hình ngôi nhà hạnh phúc, đây cũng là chi tiết được hé lộ trong chiếc thiệp cưới độc đáo của cặp đôi.

Không gian tiệc cưới

Về phần 2 nhân vật chính, Việt Phương Thoa và Chí Thành chắc chắn là cặp đôi đẹp nhất, hạnh phúc nhất. Cặp đôi thay những bộ lễ phục cũng như hoa cưới khác nhau để phù hợp trong từng hoạt động như đón khách ở sảnh, làm lễ cùng gia đình 2 bên.

Trong đó đáng chú ý nhất là bó hoa cưới làm từ hoa linh lan được Việt Phương Thoa sử dụng lúc đón khách. Trong tình yêu, hoa linh lan có những cái tên khá mỹ miều như The Return of Happiness (có nghĩa là Sự trở về của hạnh phúc), huệ chung thủy,... Do đó, các cặp uyên ương thích chọn lựa linh lan làm hoa cưới như một lời ước hẹn trăm năm.

Bó hoa cưới đắt đỏ của Việt Phương Thoa

Tuy nhiên hoa linh lan rất mong manh, khó thu hái và bảo quản nên thường phải nhập khẩu, Giá thành cũng đắt đỏ, nằm trong danh sách những loại hoa đắt nhất thế giới. Theo tìm hiểu thị trường trong nước, trung bình giá của một bó hoa cưới làm từ hoa linh lan không dưới 10 triệu đồng, đôi khi lên đến vài chục triệu đồng.

Trước Việt Phương Thoa, nhiều cô dâu nổi tiếng cũng lựa chọn hoa linh lan làm hoa cưới như: Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Diệu Nhi, Ngô Thanh Vân, Viên Minh - vợ Công Phượng, Doãn Hải My - vợ Văn Hậu,...

Khoảnh khắc cô dâu đẩy xe lăn đưa bố vào lễ đường gây xúc động mạnh

Trong đám cưới Việt Phương Thoa, có một khoảnh khắc đặc biệt xúc động đang được cư dân mạng chia sẻ. Đó là khi cô dâu khóc nức nở, đẩy xe lăn đưa bố lên sân khấu. Ngay cả bố mẹ Chí Thành cũng rơi nước mắt khi chứng kiến cảnh tượng này.

Trước đó Việt Phương Thoa đã khóc trong phòng thay đồ, khi ở cùng với bố mẹ mình. Bố Thoa cũng không ngăn được nước mắt khi được nhìn thấy con gái xinh đẹp trong chiếc váy cưới.

Cô dâu khóc nức nở khi đưa bố vào sân khấu

Bố mẹ chú rể cũng rất xúc động

Được biết bố của Việt Phương Thoa đang bị ung thư phổi. Hồi tháng 4 vừa qua, cô cho biết tình hình bệnh của bố khá nặng, đã di căn vào xương nên cô muốn dành thời gian chăm sóc, ở bên bố và gia đình nên sẽ ít ra video hơn. Trong suốt thời gian vừa qua, Chí Thành cũng luôn đồng hành cùng Việt Phương Thoa để chăm sóc bố.

Ngoài ra, Viên Vibi - người chị thân thiết của Việt Phương Thoa cũng khóc hết nước mắt trong ngày cô em gái đi lấy chồng. Trên sân khấu đám cưới, Viên Vibi vừa khóc vừa chia sẻ với cô dâu chú rể và khách mời về cảm xúc của mình.

Theo chia sẻ của Viên Vibi, khi Thoa đi chụp ảnh cưới và gửi ảnh cho mình, cô và chồng đã hoài nghi, không tin đây là sự thật. Mãi sau đó khi Việt Phương Thoa khẳng định là thật và tâm sự với chị thì cô mới tin.

Trong quá trình Thoa - Thành yêu nhau, Viên Vibi đã chứng kiến từ đầu đến cuối, từ khi mới quen đến lúc giận dỗi nên đến ngày hôm nay. Vì vậy bây giờ cô chỉ mong 2 em nhường nhịn nhau từ nay về sau để luôn hạnh phúc bên nhau.

Viên Vibi chia sẻ tại đám cưới

Việt Phương Thoa (tên thật là Nguyễn Việt Phương Thoa, sinh năm 1998) và Chí Thành được nhiều người biết đến với loạt clip "chủ tịch giả danh... và cái kết" từng gây bão mạng xã hội một thời. Riêng Việt Phương Thoa, còn được đông đảo cư dân mạng biết đến và yêu mến nhờ khả năng giả giọng y hệt "chị Google" vào năm 2018.

Vào tháng 11/2021, cả hai từng tuyên bố chấm dứt mối quan hệ tình cảm, khiến nhiều người tiếc nuối. Đến tháng 6/2022, tức là sau thông báo 8 tháng chia tay, cả hai bất ngờ đăng ảnh hạnh phúc bên nhau, kèm dòng caption thông báo đã yêu lại từ đầu: "Đi một vòng lại tìm thấy nhau”.

Những concept ảnh cưới của cặp đôi

(Ảnh chụp màn hình TikTok Long Chun/ Viên Vibi/ Đức Anh/ Mạnh Kiên)