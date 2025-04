Đám cưới Hyomin (T-ara): Cô dâu xinh ngây ngất bên chú rể điển trai như tài tử, Lee Dong Wook - SNSD và cả dàn sao đình đám góp mặt

Vào ngày 6/4, Hyomin (T-ara) đã tổ chức hôn lễ tại khách sạn cao cấp The Shilla, Seoul, Hàn Quốc. Được biết chồng của nữ idol hoạt động trong lĩnh vực tài chính, gây ấn tượng với vẻ ngoài đẹp trai và cao ráo. Và Hyomin đã phải lòng, quyết định tiến tới hôn nhân với người đàn ông này vì tính cách chu đáo của đàng trai.

Trước giờ cử hành hôn lễ, những hình ảnh cưới của cặp đôi đã được hé lộ. Đúng như lời đồn, chồng Hyomin có diện mạo rất điển trai và cuốn hút. Còn cô dâu Hyomin thì xinh đẹp rạng rỡ, lộng lẫy tựa công chúa trong chiếc váy cưới cầu kỳ. Cô hạnh phúc khoác tay bố bước vào lễ đường, xúc động trong giây phút nói lời thề nguyện với chồng. Đám cưới có sự chung vui của hàng loạt ngôi sao nổi tiếng như Yuri (SNSD), Lee Dong Wook, Im Si Wan, Gummy và đặc biệt không thể thiếu các thành viên T-ara.

Ảnh cưới cho thấy chồng Hyomin cao ráo, điển trai không thua kém gì người nổi tiếng

Chồng của nữ idol hoạt động trong lĩnh vực tài chính, không phải người nổi tiếng

Trước giờ G, cô dâu cũng đã đăng tải hình ảnh gần rõ mặt chồng

Khoảnh khắc thiêng liêng nhất đã đến: Hyomin khoác lên mình bộ váy cưới lộng lẫy, tiến bước vào lễ đường

Nữ idol sinh năm 1989 chọn thiết kế váy cưới cầu kỳ tựa công chúa

Người cùng đồng hành bên cô là bố

Bố Hyomin xúc động nắm tay con trao cho con rể

Nhìn từ phía sau, thiết kế váy cưới của nữ thần T-ara nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả

Hyomin không giấu được sự xúc động khi nói lời thề nguyện với chồng

Thậm chí cô còn bật khóc vì quá xúc động

Eunjung (T-ara) diện trang phục trang nhã, vui vẻ chụp ảnh cùng Hyomin trước giờ cử hành hôn lễ

"Ngọc trai đen" SNSD - Yuri (áo màu be, góc trái) góp mặt trong đám cưới người bạn thân

Tài tử Lee Dong Wook khoe góc nghiêng sắc lẹm trong ảnh chụp vội

Im Si Wan hát mừng hạnh phúc của người bạn thân. Đã lâu lắm rồi nam idol kiêm diễn viên này mới lại cầm mic

"Nữ hoàng nhạc phim" Gummy đem đến ca khúc ngọt ngào If I Ain't Got You

Không gian lễ đường ngập hoa tươi qua ống kính của Qri (T-ara)

Thực đơn bàn tiệc của đám cưới. Hôn lễ Hyomin được tổ chức ở The Shilla - 1 trong những khách sạn cao cấp nhất Hàn Quốc

Nguồn: Instagram, X