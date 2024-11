Vào ngày 20/10 vừa qua, danh hài nổi tiếng Jo Se Ho đã tổ chức hôn lễ với cô dâu kém 9 tuổi. Đám cưới của Jo Se Ho được so sánh với lễ trao giải vì được tổ chức hoành tráng, quy tụ dàn khách mời toàn sao đình đám như G-Dragon, Taeyang - Min Hyo Rin, Dara (2NE1), Lee Seung Gi - Lee Da In, Park Shin Hye - Choi Tae Joon, Yoo Jae Suk, Se7en, Kyuhyun - Eunhyuk (Super Junior)...

Tuy nhiên đến nay, dàn khách mời trong chương trình How Do You Play? số mới nhất đã đồng loạt "bóc phốt" đám cưới này. Joo Woo Jae phàn nàn: "Đội tham gia chương trình 2 Days 1 Night có chỗ ngồi tốt. Còn tôi thì phải ngồi xa tít tắp cạnh chị Kim Sook, như thể ở bên ngoài đám cưới. Đó là chỗ cánh cửa lễ đường nên tôi đã phải đứng lên ngồi xuống đến 200 lần".

Các khách mời thi nhau "bóc phốt" công tác tổ chức đám cưới của Jo Se Ho

DinDin cũng đồng tình: "Tôi gần như là người gác cửa, còn Se Hyung và Se Chan thì như ngồi ở nhà kho". Yoo Jae Suk và Joo Woo Jae cười đùa: "Họ nói rằng cửa mở ra đóng vào nhiều lần nên lạnh quá. Yang Se Hyung còn được xếp ngồi quay lưng lại với sân khấu chính".

MC quốc dân Yoo Jae Suk có chỗ ngồi đẹp nhất tại đám cưới. Nam MC nói: "Tôi muốn ngồi thoải mái 1 chút, nhưng không ngờ họ đưa tôi lên hàng đầu" . Haha góp vui: "Anh không biết đâu, đó không phải là xếp thứ tự theo tình bạn. Đó là thứ tự của sự giàu có". Đáp lại, Yoo Jae Suk bật cười: "Trong số những người tham gia đám cưới của Jo Se Ho, có 1 số cảm thấy thất vọng. Tôi sẽ thu thập sự thất vọng này và chuyển nó cho Se Ho".

Mặc dù lời lẽ "bóc phốt" có vẻ nghiêm trọng, nhưng trên thực tế đây chỉ là tình huống các nghệ sĩ đùa vui cùng nhau trong chương trình truyền hình. Chú rể Jo Se Ho cùng Yoo Jae Suk, Haha, Joo Woo Jae, Yang Se Hyung, Yang Se Chan, DinDin... đều là đồng nghiệp thân thiết, bởi nhiều năm qua họ đã cùng "chinh chiến" các show truyền hình Running Man, 2 Days 1 Night, Yoo Quiz On The Block, How Do You Play?...

Yoo Jae Suk cười lớn khi nghe Haha nói anh được xếp chỗ ngồi tốt do Jo Se Ho dựa trên thứ tự giàu có

Jo Se Ho là nghệ sĩ hài nổi tiếng bậc nhất tại Hàn Quốc. Anh vào showbiz từ năm 2001. Sau đó, Jo Se Ho khẳng định được tên tuổi của mình qua hàng loạt show truyền hình thực tế như You Quiz on the Block, Happy Together mùa 4 , Weekly Idol mùa 3 , Hangout with Yoo ... Trong nhiều năm làm nghề, Jo Se Ho tạo dựng mối quan hệ thân thiết với nhiều ngôi sao hàng đầu trong giới giải trí Hàn Quốc. Đặc biệt, anh và Taeyang được biết đến là đôi bạn thân thiết lâu năm. Năm 2018, Jo Se Ho từng làm người chủ trì cho hôn lễ của thành viên nhóm BIGBANG và Min Hyo Rin.

Đầu năm nay, Jo Se Ho thông báo hẹn hò với 1 cô gái kém 9 tuổi, là nhân viên văn phòng. Cặp đôi kín đáo phát triển tình cảm hơn 1 năm mới công khai với công chúng. Đến tháng 4, nam nghệ sĩ hài tuyên bố sẽ tổ chức đám cưới với bạn gái vào ngày 20/10. Theo Jo Se Ho, bạn đời của anh là người thông minh và xinh đẹp. Đám cưới được tổ chức tại khách sạn Shilla đắt đỏ nhất nhì Hàn Quốc, quy tụ 900 khách mời, trong số đó là nhiều ngôi sao giải trí, thể thao nổi tiếng.

Đám cưới của Jo Se Ho được ví như lễ trao giải

Nguồn: Sports Chosun