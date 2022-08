Đại sứ quán Việt Nam ở Czech sẽ ghi bị chú nơi sinh cho người có hộ chiếu mẫu mới

Hộ chiếu mẫu mới màu xanh tím than của Việt Nam - Ảnh: Báo điện tử Chính phủ

Trong thông báo đăng trên trang web ngày 3/8, Đại sứ quán Việt Nam tại Czech cho biết Đại sứ quán sẽ tiếp tục cấp hộ chiếu mẫu mới màu xanh tím than và ghi bị chú "nơi sinh" vào trang 4 của hộ chiếu.

Việc này nhằm tạo thuận lợi cho công dân Việt Nam có nhu cầu cấp hộ chiếu có thể xin gia hạn cư trú hoặc giải quyết các thủ tục hành chính khác với các cơ quan chức năng của Czech.

Trước đó, ngày 2/8, phía Czech thông báo sẽ ngừng công nhận hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam vì không có thông tin nơi sinh sau các động thái tương tự của Đức và Tây Ban Nha thuộc cùng khối Schengen. Quyết định có hiệu lực lập tức từ thời điểm thông báo.

Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Czech, với các trường hợp đã được cấp hộ chiếu mẫu mới trước ngày 2/8, bà con có thể đến phòng lãnh sự của Đại sứ quán để ghi bị chú "nơi sinh".

"Hiện nay, Đại sứ quán Việt Nam tại Czech đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng trong nước làm việc với phía Czech để tìm giải pháp xử lý dứt điểm vấn đề này", thông báo có đoạn cho biết thêm.

Ghi bị chú là một trong các giải pháp tạm thời được cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam thực hiện nhằm đảm bảo quyền lợi cho công dân có hộ chiếu mẫu mới. Trang bị chú dùng để bổ sung các thông tin liên quan người mang hộ chiếu.

Trước đó, tại Đức, Đại sứ quán Việt Nam ở Berlin thông báo sẽ cấp miễn phí giấy chứng nhận nơi sinh bằng tiếng Đức cho người có nhu cầu. Giấy này sẽ được xuất trình cùng hộ chiếu mẫu mới khi có yêu cầu kiểm tra từ chính quyền hoặc công dân có nhu cầu làm giấy tờ, thủ tục ở Đức.

Bộ Công an bắt đầu cấp hộ chiếu phổ thông mẫu mới màu xanh tím than từ ngày 1/7/2022 và cho biết mẫu mới có nhiều cải tiến, đảm bảo các kỹ thuật bảo an cũng như khó làm giả. Hộ chiếu mẫu mới vẫn giữ nguyên kích thước, chiều ngang 88mm, dài 125mm và dày trong khoảng 0,75mm.

Một lãnh đạo Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an khẳng định với Tuổi Trẻ Online vào ngày 28/7 rằng mẫu hộ chiếu mới "đúng quy định, đúng thông lệ quốc tế".

Trong bộ tiêu chuẩn của ICAO về hộ chiếu (được nhiều nước chấp nhận), thông tin nơi sinh nằm trong nhóm có thể chọn thể hiện trên hộ chiếu hoặc không. Các thông tin bắt buộc phải có trên hộ chiếu là loại hộ chiếu, tên, số hộ chiếu, quốc tịch, ngày sinh, giới tính và ngày hết hạn hộ chiếu.