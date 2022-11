Đại Nghĩa bật khóc trước màn hóa thân cố nghệ sĩ Phi Nhung

Ca sĩ Thu Ngọc xuất hiện ở tập 4 Gương mặt thân quen với vai trò giám khảo khách mời, cô rất hào hứng mong đợi các tiết mục trình diễn và chia sẻ là một "fan cứng" của Gương mặt thân quen ở tất cả các mùa. Được biết đây là lần đầu tiên cựu thành viên nhóm Mây trắng tham gia chương trình với vị trí giám khảo. Sự xuất hiện của ca sĩ Thu Ngọc nhận rất nhiều phản ứng tích cực và ủng hộ nhiệt tình của khán giả trong vai trò mới này.

Nhận vị trí mở màn tuần 4 Gương mặt thân quen phiên bản song ca, hai thầy trò Quốc Bảo - Sỹ Luân đã bùng nổ sân khấu khi hóa thân thành anh chàng đa tài và hài hước Daesung của nhóm nhạc đình đám Big Bang. Đây là nhóm nhạc được mệnh danh là "những ông hoàng K-POP". Với ca khúc Look at me, Gwisun, Sỹ Luân đã mang đến một tiết mục thú vị với đầy màu sắc và nhịp điệu tươi trẻ trên sân khấu. Giám khảo Đại Nghĩa nhận xét hai thầy trò đã bắt đầu nhập cuộc vào sân chơi và bắt nhịp với các nhân vật hóa thân. Về phần trình diễn bé Sỹ Luân rất tự tin và thoải mái trên sân khấu thể hiện được tinh thần và năng lượng tích cực của bài hát. Hòa Minzy cũng dành nhiều lời khen cho Sỹ Luân khi đã nhập tâm được vào nhân vật Daesung và Sỹ Luân đã rất cố gắng để hoàn thành tốt nhân vật "khó nhằn" trong tuần này.

Trong tuần này cô trò Phượng Vũ - Khả Ngân tiếp tục giành chiến thắng tuần với tiết mục Giấc mơ cánh cò khi hóa thân thành cố nghệ sĩ Phi Nhung (ft Như Quỳnh). Không chỉ dàn giám khảo xúc động khi thưởng thức phần trình diễn này mà cả khán giả trường quay cũng vậy. Giám khảo Đại Nghĩa cũng không cầm nổi nước mắt khi thấy hình ảnh cố nghệ sĩ Phi Nhung trên sân khấu. Có thể nói đây là tiết mục xúc động nhất Gương mặt thân quen tuần 4 khi mang đến cho mọi người những hoài niệm về giọng hát trữ tình, sâu lắng của cố nghệ sĩ Phi Nhung. Hơn hết, có thể thấy được sự biến hóa bất ngờ của bé Khả Hân khi đã rất nhập vai thể hiện được những nét đặc trưng của nhân vật khiến giám khảo Thu Ngọc phải "nổi da gà" về phần trình diễn này.

Đội Thái Bình - Nam Phong mang đến chương trình Gương mặt thân quen tuần này tiết mục Mãi cho em mùa xuân khi hóa thân thành ca sĩ Đan Trường. Đây là bài hát vô cùng tươi sáng và năng động thể hiện một mùa xuân mới đang đến. Đại Nghĩa nhận xét về phần hình ảnh bé Nam Phong rất giống Đan Trường về độ đẹp trai và mái tóc 2 mái đặc trưng. Dàn giám khảo dành hàng loạt lời khen cho Thái Bình khi đã làm quá tốt nhân vật và hoàn toàn giống với nhân vật Si Jantung Hati song ca cùng anh Bo. Phong cách trình diễn và hình thức phần sân khấu của cô trò Thái Bình - Nam Phong đã tạo nên điểm nhấn cho tiết mục này.

Cặp thầy trò Trịnh Tú Trung - Bảo Ngọc luôn là cặp đôi có những tiết mục hoành tráng và ngập tràn sắc màu của chương trình. Đến với tuần 4 Gương mặt thân quen cả hai trình diễn ca khúc Tôi thích - Ba con mèo. Giám khảo Hòa Minzy lúc nào cũng bất ngờ với sự hóa trang của Trịnh Tú Trung khi anh chàng luôn biết cách biến các nhân vật thành những phiên bản độc lạ và thú vị thu hút người xem. Ca sĩ Thu Ngọc dành cho Bảo Ngọc những nhận xét rất tích cực khi bé đã thể hiện được "hơi thở" của nhóm Ba con mèo trong phần trình diễn và Bảo Ngọc đã lột tả thành công ca sĩ Phương Uyên. Không còn là cô bé Bảo Ngọc dễ thương, dịu dàng như những tuần trước, Bảo Ngọc tuần 4 đã rất tự tin và mạnh mẽ hơn khi hóa thân thành nhân vật.

Tiết mục Xẩm quê choa của cô trò Kim Thành TDA - Gia Như đã được Hòa Minzy dành rất nhiều sự yêu mến. Hòa Minzy còn khẳng định bé Gia Như sẽ là một ngôi sao sáng trong làn nghệ thuật ở tương lai. Ngoài nghiên cứu nhân vật rất kỹ hai cô trò cũng rất đầu tư về mặt hình thức vì thế tuần này đội Kim Thành TDA - Gia Như đã giành chiến thắng giải Hóa trang nhân vật Hương Giang. Một tiết mục hội tụ đủ yếu tố thị giác và thính giác bởi tạo hình tuyệt đẹp và giọng hát nội lực của hai cô trò.

Kết thúc chương trình Gương mặt thân quen tuần 4 là phần trình diễn tiết mục Let it go, Do you want to build a snowman? của đội Phạm Lịch - Khánh Chi. Một tiết mục "tròn trịa" được đầu tư chỉn chu về hình ảnh và giọng hát. Hòa Minzy khẳng định bé Khánh Chi là "tắc kè hoa" của chương trình năm nay vì sự biến hóa đa dạng linh hoạt. Hầu như tất cả các tiết mục mà hai cô trò trình diễn ở Gương mặt thân quen luôn nhận được "cơn mưa" lời khen đến từ Ban giám khảo. Đây cũng là tiết mục khiến giám khảo Đại Nghĩa nhớ đến phần trình diễn của mình vào mùa 1 Gương mặt thân quen. Đại Nghĩa nhận xét đây là tiết mục thành công của Phạm Lịch - Khánh Chi đặc biệt với Khánh Chi, cô bé đã thể hiện tốt thần sắc và biểu cảm quyền lực nhưng có phần đơn độc của nữ hoàng. Ca sĩ Thu Ngọc hài lòng với giọng hát trầm và nội lực của Khánh Chi trong phần hóa thân này.