Đa ối khi nào nguy hiểm? Đây là điều mẹ bầu cần biết

Dù chỉ chiếm khoảng 1–2% các ca mang thai, nhưng đa ối có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm như sinh non, sa dây rốn, băng huyết sau sinh nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời. Vì vậy, việc nhận biết sớm dấu hiệu và theo dõi thai kỳ chặt chẽ đóng vai trò quan trọng trong bảo vệ sức khỏe mẹ và bé.

Mẹ bầu đa ối nặng: Cần cẩn trọng

Đa ối là tình trạng lượng nước ối trong buồng tử cung nhiều hơn bình thường, được xác định khi chỉ số ối (AFI) ≥ 25cm hoặc góc ối sâu nhất ≥ 8cm. Trường hợp đa ối nặng xảy ra khi góc ối sâu nhất > 16cm, chỉ chiếm 5% tổng số ca nhưng rất nguy hiểm. Tình trạng này khiến tử cung căng giãn quá mức, gây khó thở, mệt mỏi, đau tức bụng và tăng nguy cơ vỡ ối sớm. Đa ối nặng còn dễ dẫn đến băng huyết sau sinh do tử cung bị giãn quá mức, dẫn đến co hồi kém sau sinh. Lượng ối quá nhiều còn làm gia tăng các biến chứng như ngôi thai bất thường, sa dây rốn, nhau bong non, suy thai cấp, thậm chí là tử vong trong bụng mẹ. Các bác sĩ cảnh báo, đa ối nặng không chỉ đe dọa trực tiếp đến sức khỏe thai nhi mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng của sản phụ nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời.

Hình ảnh siêu âm thai bị đa ối, có thể làm tăng nguy cơ biến chứng sa dây rốn, ngôi thai bất thường,....

Làm thế nào để cải thiện đa ối? Lời khuyên từ bác sĩ chuyên khoa

Ước tính 80% trường hợp đa ối được xếp vào mức độ nhẹ, tức là lượng nước ối chỉ tăng vừa phải so với ngưỡng bình thường. BSCKI. Hồ Khánh Dung – Phó Giám đốc Trung tâm Y học bào thai Bệnh viện Đại học Phenikaa cho biết: "Đa ối nhẹ thường không nguy hiểm nhưng nếu không theo dõi sát sao có thể tiến triển thành đa ối nặng, gia tăng nhiều biến chứng trong thai kỳ." Để kiểm soát tình trạng này, bác sĩ khuyến nghị mẹ bầu cần thăm khám và siêu âm định kỳ để theo dõi chỉ số ối; điều chỉnh chế độ ăn uống, hạn chế tinh bột và đồ ngọt để tránh nguy cơ tiểu đường thai kỳ làm trầm trọng thêm tình trạng đa ối; kèm theo chế độ nghỉ ngơi hợp lý và uống đủ nước. Phần lớn các ca đa ối nhẹ đều được kiểm soát tốt, thai kỳ tiến triển ổn định cho đến ngày sinh nở.

Tiến sĩ. Bác sĩ Nguyễn Thị Sim - Giám đốc Trung tâm Y học bào thai Bệnh viện Đại học Phenikaa cùng ekip bác sĩ thực hiện chọc ối

Riêng trường hợp đa ối nặng, bác sĩ chuyên khoa có thể chỉ định chọc hút ối. Chọc hút ối là thủ thuật can thiệp được thực hiện bằng cách sử dụng kim chuyên dụng, dưới hướng dẫn của siêu âm, đưa qua thành bụng mẹ vào buồng ối để lấy ra lượng dịch ối nhất định. Thông thường, chọc ối được biết đến nhiều trong chẩn đoán trước sinh nhằm phân tích nhiễm sắc thể và phát hiện sớm bất thường di truyền ở thai nhi. Tuy nhiên, trong trường hợp mẹ bầu bị đa ối nặng, chọc ối còn có tác dụng điều trị: giúp rút bớt lượng nước ối dư thừa, giảm áp lực lên tử cung, từ đó cải thiện tình trạng khó thở, căng tức bụng và hạn chế nguy cơ sinh non hay biến chứng nguy hiểm cho cả mẹ và thai nhi. Đây là biện pháp vừa hỗ trợ chẩn đoán, vừa mang tính chất can thiệp điều trị, góp phần kéo dài thai kỳ đến thời điểm an toàn hơn cho em bé. Chọc hút ối là thủ thuật xâm lấn nên cần thực hiện bởi đội ngũ chuyên gia và bệnh viện uy tín để giảm thiểu các nguy cơ nhiễm trùng, rỉ ối, vỡ ối non, sảy thai,….

Mẹ bầu nên thăm khám thai thường xuyên để được bác sĩ phát hiện và theo dõi thai kỳ

BSCKI. Hồ Khánh Dung nhấn mạnh: "Để hạn chế tối đa các nguy cơ, mẹ bầu cần xây dựng một chế độ dinh dưỡng cân bằng, hạn chế đồ ngọt và dầu mỡ, bổ sung đầy đủ vitamin, khoáng chất; nghỉ ngơi điều độ và tránh căng thẳng. Đặc biệt, việc thăm khám và siêu âm thai định kỳ theo chỉ định của bác sĩ chuyên khoa rất quan trọng, giúp phát hiện sớm các bất thường ở thai nhi cũng như những biến chứng sản khoa nguy hiểm như đa ối, thiểu ối, tiền sản giật,…. Khi được chẩn đoán kịp thời, bác sĩ sẽ đưa ra phác đồ phù hợp, mang lại cơ hội tốt nhất cho cả mẹ và bé."

