Đà Nẵng vừa phát hiện 1 ca nghi mắc COVID-19 trong cộng đồng

Công ty nhựa Duy Tân ở bên ngoài Khu Công nghiệp và đã tự liên hệ với CDC Đà Nẵng để làm xét nghiệm cho nhân viên trong công ty. Trường hợp nghi mắc này có vợ bán cơm tại quán cơm 214, Lê Duẩn và thường phụ vợ bán cơm nên tiếp xúc rất nhiều người. Người này có quá trình dịch tễ phức tạp, hằng ngày đi làm, đi chợ, đi quán cà phê. Trong đó ngày 10/6, người này có tiếp xúc với những người trên xe chở hàng từ TP.HCM.

Từ ngày 14/6, người này bị sốt ho, khó thở và ngày 18/6 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Chiều tối 18/6, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch TP Đà Nẵng họp bàn biện pháp tăng cường kiểm soát người đến từ vùng dịch.

Ngoài trường hợp nghi mắc trên, hiện Đà Nẵng cũng đã truy vết được 5 trường hợp F1 có tiếp xúc với 1 ca dương tính với SARS-CoV-2 được phát hiện ở Nghệ An. Theo thông tin truy vết, trường hợp này là 1 trong 3 người trong cùng gia đình buôn bán vải ở xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An từng vào Đà Nẵng bán quả vải ngày 13/6, sau đó ông này về lại Nghệ An. Ngày hôm qua (17/6), trường hợp này đã có kết quả dương tính với SAR-CoV-2.

Thành phố Đà Nẵng có quy định, các lái xe từ vùng dịch đến Đà Nẵng phải có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Vậy, vấn đề đặt ra tại sao các lái xe từ thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bắc Giang lại vào trung tâm thành phố mà không rõ dịch tễ, quản lý giám sát như thế nào. Bà Ngô Thị Kim Yến, Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng cho biết: "Qua 2 sự việc này chúng ta thấy cần phải đặt câu hỏi. Thứ nhất là tại sao đi từ Nghệ An vào Đà Nẵng, quãng đường rất dài, đã từng tới Bắc Giang khi vào thành phố bệnh nhân có khai báo hay không? Việc kiểm soát thế nào?. Trường hợp bệnh nhân H. cũng vậy, theo điều tra thì có tiếp xúc với lái xe từ TP.HCM".

Như vậy sau 31 ngày không có ca mắc trong cộng đồng, thành phố Đà Nẵng lại ghi nhận ca nghi mắc COVID-19 trong cộng đồng.