Đà Nẵng: Vô vàn trải nghiệm thú vị dịp Quốc khánh 2/9 tại Ba Na Hills

Hòa mình vào không khí lễ hội ngập tràn cờ hoa

Chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025), Sun World Ba Na Hills được trang hoàng rực rỡ với cờ hoa từ chân núi lên đến đỉnh. Ngay từ giữa tháng 8, du khách có thể bắt đầu check-in tại những góc ngợp ngời cờ hoa. Những quầy hàng lưu niệm và những quầy ẩm thực cũng được trang trí ấn tượng với chủ đề "Tự do". Cầu Vàng huyền thoại dịp này được tô điểm bằng hàng trăm lá Quốc kỳ, biến nơi đây thành một phông nền lý tưởng để bạn lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt đẹp.

Du khách sẽ có cơ hội hòa mình vào không khí cờ hoa ngợp ngời trên đỉnh Bà Nà

Đến với Bà Nà dịp này, bạn không chỉ được chiêm ngưỡng không gian "Châu Âu thu nhỏ", những công trình siêu thực như Thác Thần Mặt trời, Quảng trường Nhật thực hay Lâu Đài Mặt trăng….mà còn được đắm mình trong không khí lễ hội sôi động của chiến dịch "Beloved Vietnam – Tổ quốc ta cờ hoa rạng rỡ". Những giai điệu hào hùng của âm nhạc cách mạng Việt Nam sẽ vang lên khắp khu du lịch, khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong mỗi du khách.

Cầu Vàng được "nhuộm đỏ" với cờ hoa rực rỡ

Thưởng thức show Cabaret "After Glow"

Một trong những trải nghiệm hấp dẫn không thể bỏ qua tại Bà Nà mùa hè này chính là show diễn " After Glow ". Được lấy cảm hứng từ hoàng hậu Pháp Marie Antoinette, show Cabaret đương đại này mang đến một trải nghiệm đầy mê hoặc và táo bạo. Show diễn đã nhận được những phản hồi tích cực từ khán giả ngay từ khi ra mắt vào đầu tháng 6/2025.

Show After Glow huyền bí

Trước khi bước vào thế giới huyền bí của "After Glow", du khách sẽ có một hành trình trải nghiệm độc đáo: khám phá nghệ thuật Cabaret, tìm hiểu về quá trình sáng tạo phía sau hậu trường, và thậm chí còn được chọn cho mình một chiếc mặt nạ để đeo trong suốt buổi biểu diễn. Một điều thú vị khác là du khách có thể lựa chọn các combo vé show kèm ẩm thực với mức giá chỉ từ 100.000 đồng để vừa xem show, vừa thưởng thức những món ăn mang phong cách hoàng gia ngay tại Beer Plaza. Hiện show đang có 2 khung giờ diễn mỗi ngày (trừ thứ 3), vào 13h30 - 14h00 và 19h00 - 19h30 tại Beer Plaza. Đặc biệt, những du khách mua combo Ba Na By Night có thể thưởng thức show miễn phí ở khung giờ 19h00.

Du khách sẽ có hành trình trải nghiệm nghệ thuật đầy thú vị của Show "After Glow"

Trải nghiệm tuyến cáp treo số 8 với hành trình hoàn toàn mới mẻ

Dịp 2/9 này, du khách đừng bỏ lỡ cơ hội trải nghiệm tuyến cáp treo số 8 mới đi vào vận hành cách đây chưa lâu để tận hưởng một hành trình khám phá Bà Nà hoàn toàn mới mẻ so với lộ trình truyền thống trước đó. Tuyến cáp treo này sẽ đưa du khách từ Nhà ga Hội An 2 đến thẳng Vương quốc Mặt Trăng. Nhà ga Hội An 2 được thiết kế như một "sân khấu văn hóa" sống động, lấy cảm hứng từ nghệ thuật Múa Lân truyền thống của Việt Nam. Với 153 cabin và công suất 3.000 khách/giờ, tuyến cáp không chỉ giúp rút ngắn thời gian di chuyển mà còn mở ra những góc nhìn ngoạn mục ra khung cảnh núi rừng hùng vĩ của Bà Nà.

Nhà ga Moon Kingdom được lấy cảm hứng từ chiếc nón lá Việt Nam

Điểm đến của tuyến cáp là nhà ga Moon Kingdom, một công trình kiến trúc độc đáo lấy cảm hứng từ chiếc nón lá Việt Nam. Tuyến cáp treo số 8 giúp du khách dễ dàng khám phá các điểm đến hấp dẫn khác như Lâu đài Mặt Trăng, Quảng trường Nhật Thực, Tàu hỏa leo núi và thuận tiện hơn để tiếp cận Làng Pháp, Cầu Vàng, Vườn hoa Le Jardin D’Amour hay Chùa Linh Ứng.

Thưởng thức thiên đường ẩm thực phong phú

Sun World Ba Na Hills không chỉ là nơi vui chơi, giải trí mà còn là thiên đường ẩm thực với vô vàn lựa chọn từ Á đến Âu. Bạn có thể chọn các nhà hàng buffet như Beer Plaza, Arapang, Taiga, hay Little Tokyo để thưởng thức một bữa tiệc thịnh soạn với hơn 90 món ăn chuẩn vị. Giá vé buffet tại các nhà hàng này là 380.000 đồng/người.

Thế giới ẩm thực phong phú tại Sun World Ba Na Hills

Nếu muốn một không gian riêng tư hơn, các nhà hàng gọi món (A La Carte) như: Brasserie với ẩm thực Ý, Bulgogi với các món Hàn Quốc, hay Nhà hàng chay Ngọc Chi được Michelin vinh danh sẽ là lựa chọn hoàn hảo. Đừng quên ghé qua khu ẩm thực Rosa để thưởng thức những món ăn nhanh tiện lợi tại Rosa Fried Chicken hay nhâm nhi một ly cà phê trứng, cà phê muối tại Rosa Sky Coffee với tầm nhìn "triệu like" ra toàn cảnh đỉnh núi và biển mây.

Một trải nghiệm ẩm thực đường phố không thể bỏ qua là combo xúc xích Bà Nà và bia Sun Kraftbeer cao cấp được sản xuất ngay tại xưởng bia thủ công trên đỉnh Bà Nà.

Tận hưởng ưu đãi lớn dành riêng cho du khách Việt Nam

Nhân dịp Quốc khánh, Sun World Ba Na Hills đã triển khai chương trình ưu đãi lớn thứ hai trong lịch sử, ưu đãi hơn 40% cho du khách nội địa từ ngày 30/8 đến 30/9. Cụ thể, giá vé cáp treo dành cho người lớn chỉ còn 550.000 đồng (giá gốc 950.000 đồng), và vé cho trẻ em/người cao tuổi chỉ còn 350.000 đồng (giá gốc 750.000 đồng).

Bên cạnh đó, các combo vé cáp treo kèm buffet trưa cũng có mức giá cực kỳ hấp dẫn. Người lớn sẽ chỉ phải trả 880.000 đồng/combo, trong khi trẻ em và người cao tuổi là 550.000 đồng/combo. Đây là cơ hội tuyệt vời để các gia đình Việt có thể cùng nhau tận hưởng một kỳ nghỉ ý nghĩa với chi phí tiết kiệm hơn.