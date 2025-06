Một ca "tân trang" đầy rủi ro

Các cơ sở thẩm mỹ chui, lừa đảo này thời gian qua đã gây bức xúc dư luận, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh ngành y tế vì đã khiến không biết bao nhiêu người dân “tiền mất tật mang” đúng nghĩa.

Trong khi chính quyền các địa phương, mặc dù đã rất nỗ lực vào cuộc, nhưng có cảm giác là các cơ sở thẩm mỹ, spa hoạt động chui này cứ “chặt” đầu này là lại “mọc” lên đầu khác.

Như mới đây, báo Tuổi Trẻ điều tra đưa tin về một vụ việc tại Đà Nẵng. Theo đó, tưởng chừng chỉ là một ca "tân trang cô bé" đơn giản với giá 2 triệu đồng như quảng cáo, chị Hoa (tên nhân vật đã thay đổi) không ngờ bước vào cái bẫy y tế tinh vi - vừa mất tiền, vừa mang biến chứng.

Sau khi được tư vấn qua Zalo, với lời giới thiệu "bác sĩ Lan đang công tác tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, có tiếng trong ngành", chị Hoa đồng ý đến phòng khám "Dr Lan" để thực hiện tiểu phẫu cắt môi bé với mức giá "bệnh viện niêm yết" 2 triệu đồng.

Tại tầng 4 của cơ sở "Viện thẩm mỹ Busan", chị được đưa vào một căn phòng tiểu phẫu tạm bợ. Vẫn là "bác sĩ Lan" thực hiện tiểu phẫu. Trong khi đang tiến hành, "bác sĩ" liên tục đưa ra các chẩn đoán bất thường: "gai sinh dục", "máu loãng", "phải đốt gốc mô dư"... và báo giá từng hạng mục mới. "Đốt thêm cái này 7 triệu, chỗ này làm thêm 3 triệu, máu loãng thì phải dùng chỉ đặc biệt, mỗi sợi 1 triệu, cần 3 sợi...", người này cứ thao thao vừa làm vừa "vẽ bệnh".

Lo lắng cho sức khỏe và không kịp suy xét, chị Hoa lần lượt chuyển khoản đến hết 16 triệu đồng mang theo. Khi tổng phí bị đội lên đến hơn 21 triệu đồng cùng 1,5 triệu đồng tiền thuốc, chị bắt đầu hoài nghi. Chị yêu cầu toa thuốc để tự mua, và giật mình khi đơn thuốc chỉ gồm vài loại giảm đau, kháng sinh thông thường, tổng giá trị chưa đến 150.000 đồng.

Hơn hai tuần sau, vết thương vẫn chưa lành dù "bác sĩ" nói khâu chỉ đặc biệt chỉ 3-4 ngày là lành, hình dáng vùng kín bị biến dạng khi các mũi khâu hở nhiều chỗ và vô cùng xấu xí. Chị đi kiểm tra tại cơ sở y tế thì được báo bên ngoài chưa khô vết thương nên không thể khám gì sâu được.

Chị Hoa nghẹn ngào: "Lúc quảng cáo thì bảo cắt bằng tia lạnh, không đau, không chảy máu. Thực tế lại là dao lam, hết thuốc tê phải tiêm thêm. Chẳng thấy máy plasma đâu, phòng thì cũ kỹ, khác xa hình ảnh họ đăng trên mạng". Quá sợ hãi, chị không dám quay lại "bảo hành" như nhân viên gợi ý. Đáng nói, trong ngày chị Hoa làm, còn có một người khác cũng bị yêu cầu đóng thêm tiền, nhưng người này từ chối quyết liệt và chỉ làm gói 2 triệu ban đầu.

Tháo áo blouse, chui qua quán ăn để trốn kiểm tra

Chiều 24-6, khi nhận được phản ánh về việc cơ sở thẩm mỹ mạo danh bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng, lực lượng liên ngành gồm thanh tra Sở Y tế, Phòng y tế quận Hải Châu và Công an phường Thạch Thang lập tức có mặt kiểm tra đột xuất cơ sở tại 120 Quang Trung.

Áo blouse bị quăng bỏ ở máng xối nước khi bác sĩ mạo danh tẩu thoát. Ảnh: Châu Sa

Khoảng 14h30, một khách hàng từ Quảng Nam vừa được đưa lên bàn chuẩn bị làm tiểu phẫu vùng kín. Cùng lúc đó, đoàn kiểm tra gõ cửa cơ sở. Bên dưới, nhân viên viện cớ "ở đây chưa đón khách"... tìm cách câu giờ. Nhưng trên tầng, camera giấu kín đã ghi lại rõ sự hỗn loạn. "Bác sĩ Lan" bỏ dở ca tiểu phẫu khi chưa kịp bắt đầu, tháo găng, cởi blouse vứt qua máng xối nước, cùng một nhân viên trẻ khác vội vã thay thường phục, thông qua quán ăn bên cạnh, lẩn ra ngoài.

Khách hàng hoảng hốt chưa hiểu chuyện gì, được nhân viên Nguyên trấn an: "Chỉ là bên thuế kiểm tra bất ngờ. Người ta đánh thuế theo số lượng khách nên em nói trên này không làm gì. Giờ chị thay đồ, em dẫn chị đi xuống lối bên kia, chỗ qua quán ăn đi ra".

Thấy khách do dự, để tránh bị lộ, Nguyên nhanh chóng khóa cánh cửa thông hai nhà. Khi đoàn kiểm tra lên hết các tầng của cơ sở để kiểm tra thì không thấy có phòng tiểu phẫu hay bác sĩ nào cả, áo blouse và áo phẫu thuật bị quăng ra phía sau máng xối. Cánh cửa bí mật đã bị khóa chặt. Nhân viên nói "không mở được".

“Bác sĩ Lan” (trái) thoát ra ngoài qua đường “mật”. Ảnh: Châu Sa

Dưới camera, "bác sĩ Lan" và người đi cùng lúc này đã ngồi thản nhiên tại quán cà phê gần đó, kéo khẩu trang, giả vờ như không liên quan. Nhưng chiếc lắc chân, hai vòng tay độc lạ, dép đi trong phòng khám chính xác từng chi tiết vẫn còn nguyên, tố cáo họ chính là người vừa rời khỏi phòng tiểu phẫu. Không lâu sau, họ lên xe rời đi khi thấy có người nghi ngờ.

Từ camera của phóng viên, lực lượng chức năng đi sâu vào bên trong quán ăn sát vách, tiến lên từng bậc thang bí mật và lúc này căn phòng tiểu phẫu biệt lập mới lộ diện. Sự việc này không chỉ là một bài học cảnh tỉnh cho những ai có ý định tìm kiếm dịch vụ thẩm mỹ giá rẻ mà còn là lời nhắc nhở về sự cần thiết của việc kiểm tra nguồn gốc và chất lượng dịch vụ y tế.

Sau khi bài viết được đăng tải trên Tuổi Trẻ và lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội, không ít người cho rằng: Một bác sĩ chân chính, hành nghề quang minh chính đại thì không ai lại cởi áo blouse để trốn chạy cơ quan chức năng như thế cả. Và hình ảnh được cho là bác sĩ cởi bỏ áo blouse để lên sân thượng chạy thoát thân là một chi tiết “tuyệt đối điện ảnh”, khái quát không chỉ thực trạng hoạt động của các cơ sở thẩm mỹ chui mà còn là sự báo động về y đức của một bộ phận y bác sĩ hiện nay!

Theo thông tin từ Trung tâm Thẩm mỹ Gia Đình (Family Biel) thuộc Bệnh viện Gia Đình cho biết, Trung tâm thường xuyên tiếp nhận những ca đến điều trị do những sự cố xảy ra sau khi làm đẹp, trung bình vài ba ca mỗi tháng.

“Những ca tái phẫu thuật do biến chứng, tai biến, sự cố chuyên môn thì chúng tôi phải xử lý nhiều vấn đề: Đầu tiên là xử lý biến chứng, thứ hai là phẫu thuật lại. Khi phẫu thuật lại sẽ khó khăn hơn phẫu thuật ban đầu rất nhiều bởi mô xơ, mạch máu đã bị can thiệp, bị di lệch, hoặc bị cắt đứt. Do đó, rất cần chuyên môn sâu của bác sĩ. Bên cạnh đó, chi phí phẫu thuật lại cũng sẽ tăng gấp đôi, gấp ba thậm chí cao hơn tuỳ vào mức độ của biến chứng. Đó là chưa kể đến chi phí khi có những tai biến xảy ra rất khó để vãn hồi như nhiễm trùng trong phẫu thuật thẩm mỹ, có thể dẫn đến nhiễm trùng huyết, nhiễm trùng toàn thân, tổn thương đa phủ tạng”, bác sĩ Huỳnh Đức Sơn - Trung tâm Thẩm mỹ Gia Đình (Family Biel) thuộc Bệnh viện Gia Đình (Đà Nẵng) giải thích.

Hầu hết những khách hàng đến làm đẹp tại các cơ sở thẩm mỹ “chui” hoặc kém chật lượng đều giấu cơ sở họ làm cũng như người thực hiện và sản phẩm họ đã sử dụng khi xảy ra biến chứng, cho nên tình trạng thăm khám càng khó khăn hơn. Việc làm đẹp là nhu cầu chính đáng của mỗi người nhưng trước khi quyết định cần cân nhắc lựa chọn thật kỹ để trao niềm tin, sức khỏe, sắc đẹp của mình đúng nơi, đúng địa chỉ tin cậy.