Vào tháng 7/2024, Hoàng Thùy và phía BTC cuộc thi Miss Universe Vietnam trở thành tâm điểm chú ý của khán giả. Nguyên do vì Hoàng Thùy ẩn ý chuyện bị đẩy khỏi ghế ban giám khảo cuộc thi, Dược sĩ Tiến và Hương Giang sau đó cũng lên tiếng đanh thép đáp trả lại cô. Mối quan hệ giữa Hoàng Thùy và BTC cuộc thi Miss Universe Vietnam tới nay vẫn nhận được sự quan tâm của khán giả.

Tối 14/9, Chung kết cuộc thi Miss Universe Vietnam đã chính thức diễn ra. Tại đêm thi quan trọng này còn có sự xuất hiện của giám khảo Zozibini Tunzi - Miss Universe 2019. Đáng nói, cư dân mạng nhanh chóng soi ra chiếc váy lộng lẫy mà người đẹp sinh năm 1993 mặc tại Chung kết cuộc thi lại chính là trang phục mà Hoàng Thùy từng mặc trong một show diễn thời trang gần đây. Netizen liền cho rằng hành động này đã được BTC cuộc thi Miss Univese Vietnam sắp đặt chính là để "đá xéo" tới drama với Hoàng Thùy vào khoảng 2 tháng trước.

Giám khảo Zozibini Tunzi - Hoa hậu hoàn vũ 2019 xuất hiện tại Chung kết cuộc thi Miss Universe Vietnam 2024 (Nguồn: Team sự kiện).

Cô bị soi mặc trang phục giống với Hoàng Thùy khi trình diễn trong sự kiện thời trang gần đây.

Netizen cho rằng BTC cuộc thi Miss Universe Vietnam có hành động ẩn ý tới Hoàng Thùy.

Cách đây vài năm, người đẹp sinh năm 1993 còn được cho là đã dự đoán Hoàng Thùy trở thành Miss Universe 2019. Sự xuất hiện của Zozibini Tunzi tại đêm Chung kết Miss Universe Vietnam 2024 như câu trả lời cho lý do vì sao Hoàng Thùy không đủ trình độ chuyên môn ngang hàng để ngồi ghế giám khảo cuộc thi này.

Vào tối 13/9, người đẹp Zozibini Tunzi đã đáp chuyến bay từ Nam Phi về tới sân bay Tân Sơn Nhất. Người đẹp sinh năm 1993 mặc trang phục đơn giản thoải mái. Đoàn Miss Universe Vietnam bao gồm Chủ tịch Valentin Trần, Giám đốc Quốc gia Hương Ly đã có mặt để chào đón Miss Universe 2019.

Ngoài người đẹp Zozibini Tunzi, đêm thi Chung kết của Miss Universe Vietnam 2024 còn có sự góp mặt của Trưởng ban Giám khảo - bà Thúy Nga, Giám khảo/Siêu mẫu Thanh Hằng, Giám khảo/Giám đốc sáng tạo Hà Đỗ và Giám khảo/Siêu mẫu Lukkade Metinee.

Sự xuất hiện của người đẹp Zozibini Tunzi như câu trả lời cho việc Hoàng Thùy không được ngồi ghế giám khảo cuộc thi Miss Universe Vietnam 2024.

Người đẹp Zozibini Tunzi đã đáp chuyến bay từ Nam Phi về tới sân bay Tân Sơn Nhất vào tối 13/9

Cô được Chủ tịch Valentin Trần, Giám đốc Quốc gia Hương Ly đón tiếp chu đáo

Giữa tháng 7 vừa qua, Hoàng Thùy trở thành tâm điểm bàn tán với câu chuyện "chị chị em em - Hoàng Chè truyện" của mình. Theo đó, cô liên tục úp mở nhiều phần về chuyện bị đẩy ra khỏi ghế giám khảo tại một cuộc thi. Sau khi Dược sĩ Tiến và Hương Giang trực tiếp lên tiếng phản pháo thì Hoàng Thùy cũng gọi tên cả 2 trong bài post của mình. Người đẹp quê Thanh Hóa còn tung tin nhắn "Thanh Hang doesn't want" và bóng gió về nhân vật trùm cuối trong drama này.

Cho đến tối 17/7, trên trang cá nhân, Thanh Hằng chia sẻ hình ảnh bó hoa được tặng bởi chủ tịch Miss Universe Vietnam, kèm theo tấm thiệp có dòng chữ: "Mr.V really wants you" (tạm dịch: Ông V rất cần bạn - PV). Nhận được hoa từ chủ tịch cuộc thi, Thanh Hằng viết dòng trạng thái hài hước: "Cảm ơn chủ tịch Miss Universe Vietnam 2024. Anh quậy quá".

Động thái của Thanh Hằng nhanh chóng trở thành đề tài bàn luận trên các diễn đàn sắc đẹp. Nhiều người cho rằng dòng chữ "really wants you" của vị chủ tịch như lời khẳng định sức nặng và vị trí của Thanh Hằng ở Miss Universe Vietnam năm nay. Đáng nói, cụm từ mà chủ tịch cuộc thi nhắn nhủ được netizen bàn tán vì nó như một lời đáp trả đầy ẩn ý cho dòng tin nhắn "Thanh Hang doesn't want" mà Hoàng Thùy chia sẻ trong bài tố trước đó.

Hoàng Thùy trở thành tâm điểm bàn tán với câu chuyện "chị chị em em - Hoàng Chè truyện" vào tháng 7 vừa qua

Ngày 21/7, đại diện truyền thông của Thanh Hằng xác nhận với truyền thông thông tin Sở Thông tin & Truyền thông TPHCM (Sở TT&TT TPHCM) và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh (công an quận Bình Thạnh) đã tiếp nhận văn bản tố cáo Á hậu Hoàng Thùy. Trong đơn, Thanh Hằng trình bày lý do gửi văn bản đến cơ quan chức năng có thẩm quyền là "đề nghị xử lý thông tin đăng trên Facebook Hoàng Thùy" và "giải quyết, xử lý cá nhân, nhóm đối tượng có hành vi cung cấp và phát tán thông tin sai lệch".

Về phía Hoàng Thùy, cô không tiếp tục đả động đến ồn ào, vẫn làm việc và livestream cập nhật đến khán giả. Tuy nhiên, trên Facebook cá nhân, Hoàng Thùy vẫn giữ nguyên các bài đăng trong chuỗi drama "chị chị em em".

Màn đấu tố giữa Hoàng Thùy với Thanh Hằng và phía nhà sản xuất Miss Universe Vietnam 2024 gồm Hương Giang - Dược sĩ Tiến gây ầm ĩ dư luận

Hoàng Thùy vẫn là tâm điểm chú ý sau lùm xùm bị đẩy ra khỏi ghế giám khảo tại một cuộc thi

Hoàng Thùy được nhiều khán giả biết đến khi đạt quán quân Vietnam's Next Top Model 2011. Năm 2017, cô tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và giành được ngôi vị Á hậu 1, người đẹp sau đó đại diện Việt Nam tham dự Miss Universe 2019 và ghi tên vào Top 20 chung cuộc.