Cửu Vân Long Premium tiên phong với quốc kỳ sequin gió

Xu hướng check-in ngày lễ và tinh thần sáng tạo của một thương hiệu Việt

"Cơn sốt check-in" đã trở thành một phần không thể thiếu trong văn hoá giải trí của cộng đồng người Việt mỗi dịp lễ lớn như Tết Nguyên Đán, 30/4 – 1/5, Quốc khánh 2/9 hay Giáng sinh… Các thương hiệu không ngừng sáng tạo để mang đến những góc trang trí độc đáo, vừa lan tỏa tinh thần gắn kết cộng đồng, vừa trở thành điểm hẹn lưu giữ cảm xúc cùng những tấm ảnh đẹp.

Trong dòng chảy đó, Buffet C ử u Vân Long Premium không chỉ "bắt nhịp" theo xu hướng hiện đại, mà còn tạo dấu ấn riêng khi biến trải nghiệm check-in thành một hoạt động giàu giá trị văn hoá và cảm xúc. Suốt nhiều năm qua, Cửu Vân Long đã liên tục mang đến những hoạt động tương tác sáng tạo mỗi dịp lễ hội – với mong muốn khách hàng không chỉ đến để thưởng thức buffet, mà còn tận hưởng một hành trình giàu trải nghiệm.

Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh năm nay là một cột mốc đặc biệt. Để hưởng ứng các hoạt động trong chuỗi sự kiện A80, Cửu Vân Long dành riêng ngân sách lên đến hàng trăm triệu đồng cho kế hoạch trang trí đón lễ với những hạng mục decor và diện tích trang trí phủ khắp không gian 8 cơ sở từ Bắc chí Nam. Trong khi nhiều nhà hàng xem đây là dịp để tối đa hoá lợi nhuận, thì với Cửu Vân Long, Quốc khánh là thời điểm để thương hiệu tri ân khách hàng và lan tỏa niềm tự hào dân tộc.

Thương hiệu sở hữu 8 góc check-in từ Bắc vào Nam độc đáo và mới lạ

Lần đầu tiên tại Việt Nam, một thương hiệu nhà hàng đã đầu tư đồng loạt 8 backdrop check-in quốc kỳ sequin gió tại toàn bộ hệ thống từ Bắc chí Nam.

Điểm nhấn đặc biệt nằm ở chất liệu sequin gió, mỗi lá cờ được tạo nên bởi hàng trăm mảnh nhỏ lấp lánh màu đỏ chuyển động theo làn gió, tạo hiệu ứng sống động, kết hợp cùng hình ảnh ngôi sao năm cánh sáng chói ở vị trí trung tâm, biến lá cờ vốn quen thuộc trở nên độc đáo và rực rỡ hơn bao giờ hết. Đây không chỉ là một góc check-in, mà còn là cách Cửu Vân Long "làm mới" biểu tượng thiêng liêng của tổ quốc, giữ trọn tinh thần tự hào dân tộc, đồng thời mang đến một trải nghiệm thị giác đầy cảm xúc.

Thực chất, chất liệu sequin gió không quá xa lạ trong trang trí sự kiện, nhưng Cửu Vân Long là một trong những đơn vị tiên phong trong việc khéo léo "biến hoá" chất liệu đặc biệt này trở thành phiên bản quốc kỳ đầy ý nghĩa. Đằng sau sự lung linh ấy là một cam kết đầu tư nghiêm túc của thương hiệu.

Ngay từ khi vừa hoàn thiện vào giữa tháng 8, góc trang trí đã nhanh chóng trở thành điểm hẹn check-in lý tưởng của mọi người, là nơi gắn kết các thành viên trong đại gia đình. Từng nụ cười, từng tấm ảnh đều góp phần lan tỏa niềm hân hoan đón lễ.

Với điểm check-in quốc kỳ sequin gió, Cửu Vân Long đã chứng minh rằng các nhà hàng không chỉ chú trọng vào chất lượng phục vụ món ăn mà còn vô cùng quan tâm đến sự "giàu trải nghiệm" của khách hàng.

Bằng chứng là, Cửu Vân Long không chỉ chăm chút không gian mà còn gửi gắm tri ân qua những món quà ý nghĩa như Sổ Gạo lưu niệm hay bộ sticker Yêu Nước. Bàn tiệc buffet trăm món quen thuộc cũng được khoác "tấm áo mới" lấy cảm hứng từ sắc đỏ quốc kỳ. Đồng hành cùng đó, đội ngũ nhân viên trở thành "Đại sứ lan tỏa tinh thần yêu nước" với cuộc thi nội bộ "Hào Quang Quốc Khánh - Bừng sáng tại Cửu Vân Long", góp phần truyền năng lượng tích cực đến mọi người.

Buffet Cửu Vân Long Premium - Tự hào thương hiệu F&B Việt "may đo" trải nghiệm trọn vẹn cho từng thực khách

Với sự tin yêu của hàng ngàn thực khách, Cửu Vân Long không chỉ khẳng định vị thế vững chắc của mình thông qua sản phẩm chất lượng và dịch vụ chỉn chu vượt trội so với nhiều nhà hàng buffet tầm trung, mà còn cho thấy sự nhạy bén khi kết hợp ẩm thực với những hoạt động tương tác, văn hoá và cảm xúc.

Từ những hoạt động tương tác sáng tạo trong các mùa lễ trước cho đến sự kiện A80 năm nay, Cửu Vân Long đã và đang cho thấy một định vị rõ ràng: trở thành thương hiệu "buffet Việt giàu trải nghiệm", nơi khách hàng không chỉ được ăn ngon mà còn lưu giữ những ký ức đáng nhớ mùa lễ bên góc check-in vô cùng độc đáo - một biểu tượng của niềm tự hào dân tộc trong diện mạo hoàn toàn mới.