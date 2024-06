Cứu sống bệnh nhân bị ngưng tim, ngưng thở 10 phút do điện giật

Trước đó, ngày 4/6, ông L.M.T. nhập viện trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở ngoại viện 10 phút do bị điện giật tại nhà. Đáng lưu ý, bệnh nhân không được sơ cứu trước khi vào bệnh viện.

Ngay lập tức, các bác sĩ thực hiện sốc điện 2 lần kết hợp cấp cứu ngưng hô hấp tuần hoàn nâng cao. Sau 5 phút giành giật sự sống, người bệnh có nhịp tim trở lại, bắt đầu có những nhịp tự thở, phản xạ đồng tử có phản ứng nhưng huyết áp tụt, phải dùng thuốc vận mạch.

Sau khi cấp cứu ban đầu, các bác sĩ nhận định bệnh nhân cần can thiệp những biện pháp chuyên sâu, ê kíp trực đã nhanh chóng chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai để tiếp tục điều trị.

Bác sĩ Võ Văn Út, khoa Khám bệnh cấp cứu, Bệnh viện Hoàn Mỹ ITO Đồng Nai cho biết, điện giật là tai nạn nguy hiểm thường gặp, tác động của dòng điện có thể làm tử vong hoặc tổn thương bất kỳ bộ phận hay chức năng của cơ thể con người. Do đó, việc sơ cứu người bị nạn đúng và an toàn góp phần cứu sống nạn nhân, tránh các nguy cơ tổn thương não do thiếu oxi như sa sút trí tuệ, hôn mê nằm tại chỗ, sống thực vật. Trường hợp này rất may mắn vì được đưa đến khoa cấp cứu kịp thời và được sốc điện lập tức để giải quyết rối loạn nhịp nên giảm được những biến chứng về sau.

Các bác sĩ khuyến cáo, việc cấp cứu ngừng tim cần thực hiện ngay lập tức tại hiện trường, ngay sau khi đã đưa người bệnh ra khỏi vị trí nguy hiểm. Người phát hiện nên lập tức thực hiện ép tim ngoài lồng ngực cho người bệnh và gọi cấp cứu hỗ trợ. Trong quá trình vận chuyển đến bệnh viện, nếu người bệnh chưa hồi tỉnh, hãy cố gắng đảm bảo duy trì ép tim ngoài lồng ngực liên tục. Có thể kết hợp thổi ngạt đúng cách (nếu biết), hoặc nếu không chỉ cần đảm bảo ép tim liên tục là đã góp phần tăng khả năng hồi phục và giảm nguy cơ tổn thương não, giúp cho tiên lượng sống của người bệnh sau này cao hơn.

Ngoài ra, người thân cần chú ý kiểm tra các chấn thương kèm theo do té ngã sau khi nạn nhân bị điện giật, nhất là chấn thương cột sống cổ. Khi vận chuyển, nên để người bệnh nằm thẳng kèm theo cố định cột sống cổ, nếu không có phương tiện chuyên dụng, có thể dùng gối hoặc khăn vải cuộn tròn chèn 2 bên cổ tránh di động đầu cổ nhiều trong khi vận chuyển. Không nên bồng vác, xốc người bệnh nếu nghi ngờ có chấn thương cột sống.

Đặc biệt, người dân cần thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng các thiết bị điện trong nhà để tránh những trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra.