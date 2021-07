Cựu CEO The KAfe Đào Chi Anh thông báo mang bầu lần 2, lối sống lành mạnh thời gian đầu thai kỳ làm nhiều người bất ngờ

Đào Chi Anh là cái tên mà cộng đồng khởi nghiệp ở Việt Nam không ai là không biết đến. Cô đã thành lập KAfe Group - công ty khai thác và phát triển 4 nhãn hiệu: The KAfe, The KAfe Village, The KAfe Box và The Burger Box đồng thời gọi vốn thành công 5,5 triệu USD ngay trong vòng đầu tiên của quá trình gọi vốn từ các quỹ đầu tư tại London và Hong Kong.

Tuy rằng sau đó, Đào Chi Anh vướng phải lùm xùm chây ì công nợ và chiếm dụng vốn kinh doanh đến hàng tỷ đồng và không điều hành The KAfe nữa nhưng không thể phủ nhận rằng, cô vẫn là hình mẫu nữ doanh nhân thành đạt, người truyền cảm hứng cho các bạn trẻ dám sống với đam mê và dám khởi nghiệp. Hiện tại, Đào Chi Anh đang theo đuổi dự án kinh doanh mới của mình mang tên Gather. Đây là một tổ hợp gồm 3 mô hình: Cafe; Studio (phòng tập) và Spa.

Đào Chi Anh

Nổi tiếng trong lĩnh vực khởi nghiệp như vậy và cuộc sống đời tư của Đào Chi Anh cũng rất viên mãn. Cô có chồng và một cậu con trai kháu khỉnh tên là Oli. Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Chi Anh còn thông báo việc đang mang bầu con thứ hai khi cậu cả đã được 5 tuổi và nhận được rất nhiều lời chúc mừng.

Gia đình hạnh phúc của Chi Anh.

Cô hiện đang mang bầu em bé thứ hai.

Khi mang thai con thứ hai, Đào Chi Anh cũng vẫn giữ lối sống lành mạnh. Cô tập gym mỗi ngày để giữ sức khỏe và vóc dáng. Có thể nói, nhờ sự năng động đó mà Chi Anh lúc nào cũng rất giàu năng lượng khiến người khác cũng được truyền cảm hứng theo.

Lối sống lành mạnh của Chi Anh.

Cô tập thể dục nhẹ nhàng trong quá trình mang thai.

Một lần nữa xin chúc mừng Chi Anh và gia đình chuẩn bị đón thêm thành viên mới nhé!