Trước đó, khoảng 5h ngày 15/9, bà Võ Thị L.E (72 tuổi, trú xã Hoà Châu, huyện Hoà Vang, Đà Nẵng) đang đi tập thể dục trên đường Trần Văn Giàu (xã Hoà Châu) thì bất ngờ bị 2 thanh niên điều khiển xe máy áp sát giật sợi dây chuyền trị giá hơn 20 triệu đồng rồi nhanh chân tẩu thoát.

Đối tượng cướp giật tài sản bị khống chế

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố phối hợp với Công an huyện Hoà Vang tiến hành truy xét đối tượng. Đến ngày 21/9, lực lượng Công an đã xác định được 2 đối tượng nghi vấn là Trần Đình Thiện (29 tuổi, trú xã Sông Kôn) và Lê Viết Nhâm (32 tuổi, trú xã Tư, cùng huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam). Thiện từng có 1 tiền án về tội "Trộm cắp tài sản" và Nhâm có 2 tiền án về tội tương tự.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp với Công an huyện Hoà Vang tiến hành xác minh tại nơi cư trú. Đến sáng 22/9, lực lượng Công an đã tiến hành bắt giữ Lê Viết Nhâm khi đối tượng đang lẩn trốn tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Đến chiều cùng ngày, Tổ công tác bắt giữ Trần Đình Thiện khi đối tượng đang lẩn trốn tại thị trấn Lệ Ninh, huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình.

Bắt đối tượng cướp giật tài sản

2 đối tượng này đã thừa nhận gây ra vụ cướp giật dây chuyền vào ngày 15/9 tại xã Hoà Châu, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.