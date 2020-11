Cuối năm mùa Covid: Chi sao cho vừa, tiêu sao cho khéo?

Tài chính cuối năm mùa Covid: Thắt bên nọ, phình bên kia



Chị Mai Lan (35 tuổi, trưởng phòng kinh doanh của một khách sạn trên quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), chồng chị làm trong ngành dịch vụ. Năm nay, ảnh hưởng bởi 2 đợt dịch Covid, thu nhập của gia đình bị giảm đáng kể. Dịp Tết cũng sắp đến nên bao nhiêu khoản phải chi. "Không ‘cắt’ được khoản nào nên càng nghĩ càng rầu. Từ đầu năm đến nay chẳng dám sắm đồ gì mới cho gia đình."

Nỗi lo của chị Mai Lan cũng là tâm sự chung của rất nhiều người Việt những dịp như thế này.

Cuối năm mùa Covid, không chỉ gia đình chị Mai Lan mà nhiều gia đình cũng lo "thắt lưng buộc bụng". Ảnh: Nguồn Internet.

Khi đại dịch Covid càn quét toàn cầu, không chỉ các gia đình như nhà chị Lan lo "thắt lưng buộc bụng" mà các doanh nghiệp (DN) cũng chung cảnh "liêu xiêu". Theo khảo sát từ Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV) về tác động của sự bùng phát dịch COVID-19 lần 2 đối với DN (thực hiện với gần 350 DN và 15 hiệp hội) thì chỉ có 2% DN tạm thời chưa bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Trong khi có tới 20% DN đã phải tạm dừng hoạt động; 76% DN không cân đối được thu chi; 2% DN đã giải thể.

Anh Nguyễn Hoàng Phương – Giám đốc một công ty phân phối sản phẩm quà tặng ở Hà Nội cho biết, khó khăn lớn nhất của các DN gặp phải là không có khách hàng nên cũng không có doanh thu. "Công ty phải cắt giảm nhân sự và một số hạng mục hành chính để tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên, với hạng mục tiếp khách hay quà tặng cho khách, cho đối tác lại được công ty dồn nhiều chi phí hơn nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác", anh Phương giãi bày.

Là lãnh đạo công ty, anh Phương thường xuyên phải "chủ chi" cho các bữa tiệc thiết đãi khách hàng, đối tác. Tính toán cho những bữa tiệc chiêu đãi, quà tặng… vào những dịp cuối năm như thế này, anh Phương không tránh khỏi băn khoăn… khi mà mọi thứ đều đang phải cắt giảm.

"Biết cách" chi thì gia đình vẫn đủ, doanh nghiệp vẫn ổn?

Đối diện với những khoản chi "không thể cắt" vào dịp cuối năm, chị Mai Lan tiết lộ, chị đã dành thời gian "săn" khuyến mại từ các ngân hàng, các trang thương mại điện tử hoặc các siêu thị, cửa hàng.

