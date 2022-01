Cười bất tận với những chiếc máy giặt “đa zi năng”: biết đi, biết lắc, biết “hát”

Hiếm có cuộc thi online nào lại mang đến nhiều tiếng cười như "Hunting for noise - Đổi Ồn Lấy Êm" đang được hưởng ứng rầm rộ trên cõi mạng. Những chiếc máy giặt cũ tưởng như chỉ đứng lặng lẽ 1 góc, cần mẫn với công việc giặt giũ của mỗi nhà lại có thể mang đến những tràng cười không ngớt qua lời "tố khổ" của các chủ nhân.



Những chiếc máy giặt có thể vừa giặt vừa rung lắc điệu nghệ như vũ công đường phố

Những "nhân tài" biết đi, biết lắc, biết hát khiến mỗi lần giặt đồ là lúc chủ nhân dở khóc dở cười, phải vận dụng hết công lực để đưa "em nó" về vị trí cũ. "Một chiếc máy giặt cần phải đem đi bảo tồn gấp vì quá đa zi năng. Tưởng vô lý mà rất thuyết phục nhé các bác. Cụ thể, ngoài việc giặt quần áo giúp chủ nhân thì em ý còn biết làm trò cho chủ nhân vui bằng cách ca hát kết hợp rung lắc điệu nghệ như vũ công đường phố. Không chỉ thế, em còn rất biết giúp chủ nhân vận động thể lực hàng ngày bằng hoạt động bê vác, lôi, kéo tấm thân nặng gần đâu đó 100kg của em về đúng với vị trí cũ, nếu không, rất có thể em sẽ bỏ nhà ra đi", chủ nhân của một chiếc máy giặt "đa năng" chia sẻ.

Lại thêm 1 "em" khác được chủ nhân quay hẳn 1 chiếc tiktok để khoe trình độ vừa giặt vừa có thể chạy đi phơi luôn khi có khả năng di chuyển khỏi vị trí đứng một khoảng cách đáng kể.

Những hình ảnh hài hước về hàng trăm chiếc máy giặt cứ đến lúc giặt là tạo ra rất nhiều âm thanh có thể gây sứt mẻ tình làng nghĩa xóm

Không chỉ có khả năng biết đi, biết lắc, các "nhân tài" mỗi khi cất "tiếng hát" không chỉ khiến gia chủ phiền lòng, ảnh hưởng đến tình làng nghĩa xóm khi âm thanh có thể khiến người ta liên tưởng đến tiếng máy cày, tiếng trâu rống, tiếng thác đổ và cả tiếng pháo rộn rã:

"Tết nay tôi không thèm đốt pháo.

Vì đã có tiếng máy giặt rộn rã làng xóm rồi?

Hàng xóm: "Nhà mày giã gạo gói bánh chưng sớm thế"

Hay "nhà có máy giặt già lắm rồi mỗi lần giặt vắt thấy phiền lòng, tình cảm làng xóm đi xuống", "mỗi khi máy chạy là hàng xóm biết ngay là nhà mình".

Khỏi phải nói, những chia sẻ hài hước đã nhận được sự đồng cảm của cộng đồng mạng và mang lại những giây phút vui vẻ cho mọi người

Những chia sẻ trên là một trong số hàng trăm bài dự thi hài hước được gửi về cho ban tổ chức. Ý tưởng tạo ra những giây phút thoải mái, thú vị này này xuất phát từ cuộc thi "Hunting for noise - Đổi Ồn Lấy Êm" được chính thức khởi động từ ngày 1/1/2022 trong group Cộng đồng CASPER Việt Nam. Ngoài chủ đề hài hước liên quan đến chiếc máy giặt, cuộc thi còn thu hút hàng trăm bài dự thi nhờ giá trị giải thưởng lên đến 500 triệu đồng.

Bạn có thể tham gia với số lượng bài dự thi không giới hạn, với điều kiện video sử dụng không được trùng nhau trong mỗi bài để có thêm cơ hội săn giải thưởng gồm 30 chiếc máy giặt Casper thế hệ mới, trong đó:

- 10 giải "The Best Stories" - "Câu chuyện ấn tượng" dành cho 10 câu chuyện độc đáo nhất do BTC bình chọn.

- 10 giải "Monster Of Noise" - "Quái thú tiếng ồn" dành cho 10 chiếc máy giặt phát ra âm thanh "chấn động" nhất do BTC bình chọn.

- 10 giải "The Greatest Hunters" - "Thợ săn cừ khôi" dành cho 10 bài đăng được nhiều interaction (comment, reaction) nhất (chỉ tính lượng interaction cho bài đăng gốc trong nhóm).

Đặc biệt, chỉ cần tham gia thôi là bạn đã nhận được phần quà kỷ niệm là 1 chiếc mũ bảo hiểm của nhà tài trợ rồi

Cách thức tham gia rất đơn giản với 3 bước:

Bước 1: Tham gia nhóm Facebook: Cộng đồng CASPER Việt Nam (https://bit.ly/CongdongCasperVietnam)

Bước 2: Đăng tải video kèm caption về câu chuyện tiếng ồn máy giặt nhà bạn trong nhóm Cộng đồng CASPER Việt Nam.

Bước 3: Đính kèm hashtag chương trình #Afamily #ĐổiỒnLấyÊm #HuntingForNoise

Chỉ có 1 lưu ý nhỏ đặc biệt, để đảm bảo bài thi hợp lệ, hãy chú ý đến việc ghi lại tiếng ồn của máy giặt một cách chân thực nhất, đồng thời làm mờ hoặc che tên và logo thương hiệu của sản phẩm khi gửi video dự thi.

Tết đến nơi rồi, cùng tham gia để may mắn gõ cửa, lên đời máy giặt thôi. Vừa tạo ra những tiếng cười vui vẻ vừa có cơ may rinh máy giặt mới về thì tội gì không tham gia nhỉ! Đừng quên hạn chót nhận bài dự thi là ngày 22/1/2022, bạn nhé!