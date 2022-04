Cuộc sống nhóc tỳ Vbiz là cậu cả hào môn: Học phí gần cả tỷ đồng, ở biệt thự khủng và mối quan hệ đặc biệt với mẹ kế - cha dượng!

Xuất thân trong gia đình giàu, có bố mẹ là người nổi tiếng, con của sao Việt trở thành "cậu ấm, cô chiêu" sinh ra ở vạch đích. Một trong số đó phải kể đến Subeo - con trai của Cường Đô La và Hồ Ngọc Hà. Dù cả hai đã có hạnh phúc riêng, thế nhưng quý tử Subeo đích thị là cậu cả hào môn. Không những được học trường quốc tế với học phí đắt đỏ, ở biệt thự triệu đô, du lịch sang chảnh mà nhóc tỳ còn có mối quan hệ "hiếm có khó tìm" với cha dượng - Kim Lý và mẹ kế - Đàm Thu Trang.

Subeo theo học trường quốc tế với học phí đắt đỏ, khả năng tiếng Anh cực tốt cùng thành tích học khiến Cường Đô La và Hồ Ngọc Hà tự hào

Subeo là con trai đầu lòng của "đại gia phố núi" Cường Đô La cùng "Nữ hoàng giải trí" Hồ Ngọc Hà. Quý tử sinh năm 2010, tên thật là Nguyễn Quốc Hưng. Khi theo học tại trường quốc tế, cậu bé có tên tiếng Anh là Henry Nguyễn.

Subeo là con trai chung của Cường Đô La và Hồ Ngọc Hà

Subeo hiện đang học lớp 7 tại trường Quốc tế Anh (British International School) thuộc hệ thống giáo dục A Nord Anglia Education. Theo đó, chương trình giảng dạy chuẩn quốc tế với việc đào tạo ngoại ngữ từ nhỏ. Sau khi tốt nghiệp, học sinh sẽ nhận được chứng chỉ Tú tài Quốc tế (A Levels). Chứng chỉ này được công nhận ở các trường đại học hàng đầu thế giới. Bên cạnh những môn chính khóa, trường còn đào tạo các môn ngoại khóa như thể dục thể thao, âm nhạc, nghệ thuật...

Cũng vì điều này, học phí cho 1 năm học của quý tử cũng là con số hàng trăm triệu đồng. Theo đó, khối lớp 7 phải đóng gần 700 triệu đồng cho 3 kỳ học. Đây được xem là một trong những trường Quốc tế có mức học phí đắt đỏ cũng như chất lượng hàng đầu tại TP.HCM.

Quý tử Subeo có thành tích học cực kì tốt tại ngôi trường Quốc tế với mức học phí đắt đỏ

Trên MXH, Cường Đô La và Hồ Ngọc Hà thường xuyên đăng tải thành tích học tập vô cùng tốt của quý tử. Subeo nhiều lần nhận được bằng khen ở trường, bên cạnh đó Hồ Ngọc Hà cũng từng chia sẻ nhóc tỳ khi mới 5 tuổi đã có khả năng thuyết trình và nói tiếng Anh vô cùng trôi chảy và tự nhiên.

Trên MXH, Cường Đô La và Hồ Ngọc Hà thường xuyên khoe bằng khen của quý tử

Nhóc tỳ có thành tích học tập đáng tự hào ở trường

Đáng chú ý, Subeo còn có khả năng thuyết trình bằng tiếng Anh trôi chảy và tự nhiên như người bản xứ

Subeo tự giác học tập không cần đợi bố mẹ nhắc nhở

Dù bận rộn nhưng cả Hồ Ngọc Hà cùng Cường Đô La vẫn dành thời gian đưa đón quý tử đi học

Tận hưởng cuộc sống chuẩn rich-kid: Đi siêu xe, ở biệt thự triệu đô, du lịch sang chảnh

Từ nhỏ, quý tử nhà giàu đã được ba chở đi học, đi chơi bằng bộ sưu tập siêu xe. Đáng chú ý, mặc dù con trai chỉ mới 12 tuổi nhưng vào tháng 7/2021, Cường Đô La đã mạnh tay chi tiền hơn 3 tỷ đồng mua xế hộp để dành tặng cho bé.

Subeo được bố Cường Đô La đưa đi chơi bằng siêu xe

Vào tháng 7/2021, Cường Đô La hào hứng thông báo vừa chi tiền mua xế hộp cho Subeo và Suchin

Ngoài đi siêu xe, Subeo cũng được ở biệt thự triệu đô. Nhóc tỳ sẽ luân phiên ở nhà mẹ Hà Hồ và bố Cường Đô La. Việc chia sẻ chuyện nuôi con vừa để cả hai có trách nhiệm với con cái vừa giúp cho Subeo cảm nhận hơn được tình yêu dành cho bố mẹ. Dễ dàng nhận ra cả Hồ Ngọc Hà và Cường Đô La đều sinh sống trong căn biệt thự bề thế, rộng lớn, giá trị lên đến hàng chục tỷ đồng. Trong biệt thự triệu đô cũng tích hợp sẵn những tiện ích cần thiết cho sự phát triển của các nhóc tỳ.

Cận cảnh hai căn biệt thự nơi Subeo sống. Bên trái là Hồ Ngọc Hà - Kim Lý, bên phải là Cường Đô La - Đàm Thu Trang

Bên cạnh đó, Subeo còn được tận hưởng những chuyến du lịch sang chảnh trong và ngoài nước cùng gia đình hai bên. Cụ thể, năm 2020 Subeo được Hồ Ngọc Hà và Kim Lý đưa đi Maldives cùng, hay những chuyến đi nghỉ dưỡng ở các resort xa hoa tại Việt Nam cùng vợ chồng Cường Đô La - Đàm Thu Trang,...

Subeo được đưa đi du lịch khắp nơi từ trong và ngoài nước với 2 gia đình

Mối quan hệ đặc biệt hiếm có khó tìm

Hậu "đường ai nấy đi", cả Cường Đô La và Hồ Ngọc Hà hiện tại đều đã tìm được hạnh phúc mới. Nếu như Cường Đô La đã kết hôn với Đàm Thu Trang và có con gái tên Suchin thì Hồ Ngọc Hà và Kim Lý cũng chào đón cặp song sinh Lisa - Leon. Thế nên, mối quan hệ giữa Subeo và mẹ kế Đàm Thu Trang hay ba dượng Kim Lý nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ.

Nói về việc dạy dỗ con riêng của chồng, bà xã Cường Đô La thẳng thắn nói: "Tôi với Hà chỉ nói chuyện với nhau về lịch của Subeo hay đơn giản là hôm nay ai đón con vậy thôi. Quan điểm dạy con là của anh Cường và Hà, còn tôi chỉ góp ý cho chồng chứ không thể can thiệp, tôi đã nói rõ với anh Cường điều này ngay từ hồi mới quen. Bởi dù gì, tôi vẫn ở vị trí rất khó xử. Dù mình có tốt đến đâu đi nữa thì Subeo cũng chỉ có một người mẹ ruột là Hà mà thôi. Nhiều cái mình muốn tốt cho con nhưng nói ra lại nhạy cảm. Ranh giới giữa quan tâm và chiếm quyền mong manh lắm".

Cảm nhận được sự quan tâm từ mẹ kế Đàm Thu Trang, Subeo từ lâu đã tự nguyện gọi chân dài là mẹ. Bà xã Cường Đô La từng bày tỏ: "Cậu bé từng nói: 'Nếu cô và ba đám cưới xong thì con sẽ có hai người mẹ, một là mẹ Hà, hai là mẹ Trang'. Khi nghe con nói câu này tôi rất xúc động. Tôi cảm thấy mình thật sự phải có trách nhiệm với Subeo dù mình không sinh con ra". Mối quan hệ giữa Đàm Thu Trang và Subeo chính là minh chứng cho những tình cảm hiếm có khó tìm giữa con riêng và mẹ kế.

Nhóc tỳ tự nguyện gọi Đàm Thu Trang là mẹ sau khi Cường Đô La và Đàm Thu Trang kết hôn

Đàm Thu Trang ân cần chăm sóc Subeo

Đàm Thu Trang xem Subeo như con trai và yêu thương bé không khác gì ái nữ Suchin

Về phần Kim Lý, tình cảm nam diễn viên dành cho Subeo đã được chứng minh trong suốt thời gian anh yêu và cưới Hồ Ngọc Hà. Kim Lý từng chia sẻ rằng luôn xem Subeo như máu mủ ruột thịt khi nói chuyện với mẹ đỡ đầu của mình: "Dear godmother, Henry is my wife’s son, but I consider him my son as well. I hope you come visit us soon. Love you". (Tạm dịch: Mẹ đỡ đầu kính mến, Henry (Subeo) là con trai riêng của vợ con, nhưng con xem cậu bé như con ruột của mình. Con hy vọng mẹ sẽ sớm đến thăm chúng con. Yêu mẹ).

Không những thế, nam diễn viên cũng từng gây xúc động khi có tâm thư dài trên MXH vào ngày sinh nhật 1 tuổi của cặp sinh đôi Leon và Lisa. Đáng chú ý, dù đã có con chung với Hồ Ngọc Hà nhưng Kim Lý cũng nhắn gửi đến quý tử Subeo: "Henry, ngày hôm qua dẫu không phải là sinh nhật của con, nhưng con nên biết rằng các con được ba mẹ yêu thương như nhau. Ba thật sự rất yêu những cuộc trò chuyện sâu sắc mà chúng ta có, nó rất đáng trân trọng. Ba rất chờ đợi tương lai sẽ mang tới điều gì cho con".

Có thể nhận ra rằng với Kim Lý, không có sự phân biệt hay khoảng cách giữa con chung - con riêng. Chính vì thế mà Subeo rất quấn quýt với Kim Lý và thường xuyên có những khoảnh khắc vô cùng ấm áp. Nam diễn viên nhiều lần khẳng định anh luôn coi Subeo như con trai của mình. Bằng chứng là anh đã làm những điều giống như một người cha thực sự của Subeo như dạy cậu bé học, cùng nhau đi bơi, đến trường học của Subeo với tư cách phụ huynh.

Subeo rất quấn quýt với ba Kim Lý và thường xuyên có những hành động thể hiện tình cảm

