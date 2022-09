Cuộc sống nhiều thăng trầm của “Hoàng hậu Ki” Ha Ji Won ở tuổi 44

Nàng "đả nữ" hàng đầu làng điện ảnh xứ Hàn

Ha Ji Won sinh năm 1978, tên thật là Jeon Hae Rim. Từ thuở bé, cô đã sở hữu nhan sắc nổi bật hơn so với bạn bè đồng trang lứa và ước mơ trở thành một diễn viên. Đến khi Ha Ji Won học trung học, một công ty giải trí đã nhìn thấy hình ảnh của cô tại một studio và nhanh chóng liên lạc.

Từ đây, cô được đào tạo để trở thành một người mẫu. Tuy nhiên, con đường đến với môn nghệ thuật thứ 7 của Ha Ji Won không dễ dàng đến thế. Để thực hiện được giấc mơ làm diễn viên, cô phải vượt qua 100 lần thử vai thất bại.

Ha Ji Won thời mới vào nghề.

Năm 1996, may mắn đã mỉm cười với Ha Ji Won khi cô nhận được vai diễn đầu tay trong bộ phim dành cho tuổi teen mang tên New Generation Report: Adults Don't Understand Us. Dù chỉ đảm nhận một vai phụ ít đất diễn, nhưng đây chính là "bước đệm" giúp Ha Ji Won có thêm động lực để nuôi dưỡng giấc mơ diễn xuất của mình.

Đến nay, sau hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, Ha Ji Won đã được công nhận là "đả nữ" xinh đẹp và tài năng bậc nhất màn ảnh Hàn. Cô khẳng định được vị thế trên màn ảnh thông qua hàng loạt vai diễn đa dạng trong các bộ phim ăn khách.

Từ truyền hình đến điện ảnh, từ cổ trang đến hiện đại, từ tình cảm hài hước đến kinh dị, viễn tưởng, không thể loại nào mà Ha Ji Won không thử nghiệm và thành công. Không chỉ được khán giả yêu mến, nữ diễn viên còn được giới chuyên môn đánh giá cao khi đoạt đến 4 giải Baeksang - Giải thưởng danh giá về điện ảnh và truyền hình của Hàn Quốc.

Sự kết đôi ăn ý của Ha Ji Won và Hyun Bin trong" Sceret Garden" đã tạo nên cơn sốt vào năm 2010.

Năm 2010, Ha Ji Won tạo nên cơn sốt trên màn ảnh khi kết đôi với Hyun Bin trong Secret Garden. Bộ phim thực sự là một quả bom truyền hình, công phá mọi pháo đài rating trên toàn lãnh thổ châu Á. Không chỉ đẹp đôi, Ha Ji Won và Hyun Bin còn nhận được vô số lời khen về diễn xuất ấn tượng.

Đến Hoàng Hậu Ki, Ha Ji Won dường như đã chạm đến đỉnh cao trong sự nghiệp. Trong vai diễn nặng ký Ki Seung Nyang, nữ diễn viên được phô diễn hết mọi tài nghệ từ võ thuật hành động đến nội tâm phức tạp cùng nhan sắc đang ở độ chín muồi.

Hoàng hậu Ki là vai diễn nặng ký, giúp Ha Ji Won chạm đến đỉnh cao của sự nghiệp.

Sau này, nhiều khán giả luôn khẳng định nếu không phải là Ha Ji Won, bộ phim đã không thành công rực rỡ đến như thế. Là linh hồn của bộ phim, cô trở thành ngôi sao hàng đầu và được săn đón rộng rãi ở châu Á trong suốt những năm sau đó.

Sau Hoàng Hậu Ki, các phim giai đoạn sau của Ha Ji Won gây nhiều tranh cãi về chất lượng và chưa có dấu ấn đặc sắc. Tuy vậy, tài năng và cống hiến của nàng "đả nữ" là điều mà ai cũng phải công nhận.

Cuộc sống độc thân, kín tiếng sau nhiều biến cố

Nếu như trên phim, Ha Ji Won thường vào vai những người phụ nữ mạnh mẽ, gai góc thì ở ngoài đời, cô lại có tính cách dịu dàng và nếp sống giản dị, kín tiếng. Người đẹp sinh năm 1978 cũng là một trong số ít những nữ nghệ sĩ ít vướng scandal tình ái trong showbiz xứ Hàn.

Mặc dù từng hợp tác với rất nhiều tài tử điển trai nhưng Ha Ji Won chưa hề công khai hẹn hò với bất kỳ ai. Từng có tin đồn nàng "đả nữ" có quan hệ tình cảm với Hyun Bin, Jin Yi Han hay Trần Bách Lâm nhưng cô đều lên tiếng phủ nhận.

Khi được hỏi về chuyện kết hôn, người đẹp cho biết: "Tôi chưa có dự định hẹn hò hay kết hôn, tuy nhiên tôi không hề phản đối chuyện hôn nhân. Nếu cơ hội tới, hãy để mọi thứ diễn ra tự nhiên".

Ở tuổi 44, Ha Ji Won xinh đẹp, giàu có và nổi tiếng nhưng vẫn độc thân.

Ở tuổi 44, Ha Ji Won vẫn lẻ bóng một mình dù xung quanh nhiều bạn bè đã yên bề gia thất. Một phần là vì nữ diễn viên dồn quá nhiều tâm huyết cho công việc, phần khác là bởi gia đình cô liên tiếp xảy ra nhiều biến cố nên cô không còn nghĩ đến hạnh phúc cá nhân.

Năm 2016, cha của Ha Ji Won đột ngột qua đời. Sự ra đi của cha đã để lại cho cuộc sống của cô một khoảng trống lớn. Hơn 1 năm sau, khi nỗi đau mất cha còn chưa kịp nguôi ngoai, Ha Ji Won tiếp tục đón nhận tin dữ - e trai duy nhất của cô tự tử sau thời gian dài mắc bệnh trầm cảm.

Hai cú sốc tinh thần quá lớn trong thời gian ngắn ập đến khiến Ha Ji Won suy sụp. Vì thế, sau cái chết của em trai, nữ diễn viên tạm rút lui hoàn toàn khỏi làng giải trí và ngày càng sống kín đáo hơn.

Sau khi cha và em trai đột ngột qua đời, mỹ nhân sinh năm 1978 từng rút lui khỏi làng giải trí một thời gian để ổn định tinh thần.

Phải đến 2 năm sau, Ha Ji Won mới vực lại tinh thần và trở lại màn ảnh rộng với bộ phim Cục nợ hóa cục cưng. Sau đó, mỹ nhân 44 tuổi lại "mất hút" cho đến năm nay cô mới có kế hoạch tái xuất với bộ phim truyền hình của KBS 2TV Curtain Call: Trees Die Standing.

Tuy không còn hoạt động sôi nổi như thời đỉnh cao, nhưng với tài năng và danh tiếng, Ha Ji Won vẫn luôn nằm trong Top diễn viên nữ có cát- xê cao nhất xứ Hàn với khoảng 400-600 triệu won (7-10 tỷ đồng) cho một tác phẩm. Năm 2016, với mỗi hợp đồng quảng cáo, Ha Ji Won nhận được 500 triệu won (khoảng 8,5 tỷ đồng).

Ngoài đóng phim, đóng quảng cáo, nữ diễn viên còn tập trung đầu tư vào việc kinh doanh các sản phẩm làm đẹp. Cô cùng một người bạn cho ra mắt nhãn hiệu mỹ phẩm chăm sóc da riêng và thu về số tiền không nhỏ mỗi tháng. Nhờ đó, nàng "đả nữ" của làng giải trí xứ Hàn hiện đang là một quý cô độc thân giàu có và sống thoải mái trong căn hộ hạng sang có giá khoảng 2 triệu USD (khoảng hơn 47 tỷ đồng).

Một số hình ảnh đời thường gần đây của Ha Ji Won.

Nữ diễn viên khoe ảnh trở lại phim trường.

Giàu có, xinh đẹp và nổi tiếng, Ha Ji Won còn được ca ngợi là ngôi sao giàu lòng nhân ái. Nhiều năm liền, cô hỗ trợ tài chính cho Quỹ bệnh nhi, trẻ em khuyết tật. Ha Ji Won cũng từng đến Việt Nam dự sự kiện trong vai trò đại sứ quốc tế của Operation Smile.