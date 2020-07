Cuộc phiêu lưu của Scooby-Doo: Phim hoạt hình gợi nhắc “tuổi thơ dữ dội”, đáng xem nhất phòng vé Việt tháng 7

Sở hữu một cốt truyện thú vị với thông điệp ý nghĩa, đồ họa ấn tượng, âm nhạc vui tươi cùng dàn diễn viên lồng tiếng chất lượng, Cuộc Phiêu Lưu của Scooby-Doo xứng đáng là sự lựa chọn hoàn hảo của tháng 7 dành cho cả đại gia đình cũng như các fan hâm mộ của chú chó nổi tiếng nhất nhì thế giới điện ảnh.

Cốt truyện thú vị, chinh phục cả fan cứng 8x, 9x lẫn thế hệ khán giả mới

Với tuổi đời hơn một phần hai thế kỷ, chinh phục bao thế hệ khán giả với loạt phim hoạt hình dài tập lẫn điện ảnh, chú chó Scooby-Doo cùng biệt đội thám tử "săn ma" bao gồm Shaggy, Fred, Daphne và Velma đã trở thành một phần tuổi thơ dữ dội của biết bao khán giả, trong đó có cả thế hệ 8x, 9x Việt Nam.

Trong năm 2020 này - cột mốc chú chó bước qua sinh nhật lần thứ 50, hãng Warner Bros. cho ra mắt Cuộc Phiêu Lưu Của Scooby-Doo - phim hoạt hình 3D đầu tiên về Scooby-Doo và những người bạn được đưa lên màn ảnh rộng.

Đây cũng là lần đầu tiên câu chuyện về cuộc gặp gỡ giữa Scooby-Doo và Shaggy cũng như cuộc gặp gỡ giữa bộ đôi này với nhóm bạn Fred, Daphne, Velma được hé lộ với khán giả. Cả nhóm cùng nhau thành lập đội thám tử điều tra những vụ án kỳ bí rồi được đông đảo công chúng biết tới. Cho đến một ngày, Scooby-Doo và Shaggy bị bắt cóc lên một phi thuyền kỳ lạ rồi vô tình khám phá ra âm mưu giải phóng con chó ma Cerberus có sức mạnh hủy diệt của ác nhân Dick Dastardly. Cả nhóm buộc phải chạy đua với thời gian, cứu lấy người bạn thân thiết, đồng thời ngăn chặn nguy cơ diệt vong cho toàn nhân loại.

Thông điệp giàu ý nghĩa

"Tình bạn không phải là một điều lớn lao, nó là tập hợp của hàng triệu điều nhỏ bé" - thông điệp này giống như sợi chỉ xuyên suốt toàn bộ nội dung câu chuyện, kết nối mạch phim và mang tới cho khán giả biết bao xúc cảm từ vui tươi, hào hứng cho đến sâu lắng, nghẹn ngào.

Fred, Daphne, Velma, Shaggy hay Scooby đều có những thế mạnh riêng. Nhưng họ chỉ thực sự phát huy được thế mạnh ấy trọn vẹn khi là một tập thể gắn kết, quên đi cái tôi của bản thân và cùng hướng đến mục tiêu chung. Sau tất cả, cho dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, tình bạn mãi là điểm tựa vững chắc, là sợi dây gắn kết thân thương, biến những con người tưởng chừng xa lạ thành một gia đình.

Âm nhạc vui tươi, lôi cuốn

Có lẽ không có bất cứ một fan hâm mộ Scooby nào trên thế giới này lại không biết ca khúc chủ đề bắt đầu bằng câu hỏi:

"Scooby Dooby Doo, where are you?"/ "Scooby Dooby Doo, cậu đâu rồi?"

"We need some help from you now"/ "Chúng tớ cần cậu giúp nè"

Được ban nhạc rock Best Coast tới từ Los Angeles hòa âm phối khí lại từ bài hát chủ đề của bộ phim truyền hình những năm 70-80, ca khúc xuất hiện trong Cuộc Phiêu Lưu Của Scooby-Doo của năm 2020 có phần vui tươi hơn, hiện đại và nhuốm màu sắc phiêu lưu kỳ thú hơn, chắc chắn sẽ làm hài lòng mọi thế hệ khán giả.

Một bài hát khác của phim - "Summer Feelings" sẽ do nhạc sĩ, ca sĩ nhạc đồng quê Lennon Stella cùng nam ca sĩ, nhạc sĩ Charlie Puth trình bày. Khán giả cũng sẽ được thưởng thức ca khúc "On Me" qua giọng hát giàu cảm xúc của ngôi sao nhạc đồng quê Thomas Rhett - nam ca sĩ sở hữu chứng nhận đĩa bạch kim Kane Brown và nữ ca sĩ, nhạc sĩ chủ nhân của những album chiếm vị trí hàng đầu trên bảng xếp hạng của nhiều quốc gia - Ava Max. Toàn bộ âm nhạc của Cuộc Phiêu Lưu Của Scooby-Doo đều do nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc từng nhận đề cử Grammy - Tom Holkenborg - đảm nhiệm.

Dàn diễn viên lồng tiếng chất lượng

Không chỉ được đầu tư về nội dung, chau chuốt về kỹ xảo hình ảnh mà ngay cả giọng nói – linh hồn và xúc cảm của các nhân vật còn có sự góp mặt với dàn trai xinh gái đẹp lẫn bô lão đầy tài năng.

Lồng tiếng cho Scooby-Doo là diễn viên kỳ cựu Frank Welker. Ông là người giữ kỷ lục lồng tiếng cho một nhân vật trong lịch sử của thể loại phim hoạt hình khi lồng tiếng cho nhân vật Fred Jones của loạt phim Scooby-Doo trong suốt 50 năm. Đồng thời, ông cũng là người lồng tiếng cho nhân vật Scooby-Doo trong gần 2 thập kỷ.

Một trong những nghệ sĩ đa tài nhất của cả hai phương diện Điện ảnh và Truyền hình, chủ nhân của đề cử Tinh thần độc lập cùng giải thưởng Hội phê bình phim Quốc gia cho Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất - Will Forte - lồng tiếng cho Shaggy.

Ngôi sao High School Musical, The Greatest Showman - Zac Efron lồng tiếng cho Fred Jones.

Nàng Sophie ngọt ngào của "Mamma Mia!" - Amanda Seyfried lồng tiếng cho Daphne Blake.

Nữ diễn viên Mỹ Latin xinh đẹp từng giành giải Quả Cầu Vàng Gina Rodriguez lồng tiếng cho nhân vật Velma Dinkley.

Nam diễn viên kỳ cựu từng nhận đề cử Quả Cầu Vàng, BAFTA, International Emmy, Hiệp hội phê bình điện ảnh - Jason Isaacs - lồng tiếng cho phản diện Dick Dastardly.

Nam diễn viên từng nhận cả 2 đề cử Oscar và Quả Cầu Vàng, ngôi sao của loạt bom tấn Transformers - Mark Wahlberg - lồng tiếng cho siêu anh hùng Blue Falcon.

Khéo léo mở ra một vũ trụ điện ảnh mới

Bên cạnh dàn nhân vật chính quen thuộc, bộ phim sẽ có sự góp mặt của các nhân vật thuộc thế giới hoạt hình Hanna-Barbera - cũng chính là "cha sinh mẹ đẻ" của thương hiệu hơn 50 năm tuổi đời Scooby-Doo. Trong đó có siêu anh hùng Blue Falcon, chú chó nửa robot có tên Dynomutt và cô phi công Dee Dee Skyes quả cảm.

Và rất có thể, Cuộc Phiêu Lưu của Scooby-Doo chính là viên gạch đầu tiên để xây nên một vũ trụ điện ảnh mới với rất nhiều gương mặt từ thế giới hoạt hình Hanna-Barbera, vốn quen thuộc với đông đảo khán giả như gia đình Flintstone, chú chó Droopy hay thậm chí là Tom và Jerry.

SCOOB! - tựa tiếng Việt: Cuộc phiêu lưu của Scooby-Doo chính thức khởi chiếu từ 10.07.2020.