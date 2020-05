Cuộc chiến hai mươi năm không khoan nhượng của vị Trung tá đất Bảy Núi

Được điều động về Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công An tỉnh từ tháng 4/2000 với vai trò trinh sát, anh Thắng không thể nhớ hết bản thân đã tham mưu triệt phá thành công bao nhiêu chuyên án lớn nhỏ. Anh chỉ nhớ mỗi nhiệm vụ được giao là cả sự quyết tâm, nỗ lực, phấn đấu không mệt mỏi của bản thân và đồng đội, như một lời thề danh dự của người lính giữa thời bình. Trung tá Thắng chia sẻ: "Đối tượng ma túy thường rất manh động, sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng khi bị truy đuổi nên đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ làm trinh sát phải cương quyết và khôn khéo. Đánh bắt đối tượng này không có quy định thời gian, ngày nghỉ, đối tượng hoạt động lúc nào thì anh em bám sát địa bàn chiến đấu lúc đó…".

Xác định tội phạm ma túy là nguồn gốc của các loại tội phạm khác nên dù phải đối mặt với những gian khổ, khó khăn, hiểm nguy rình rập, thậm chí đe dọa đến tính mạng và sức khỏe, anh vẫn luôn kiên định, song hành, sát cánh cùng đồng chí đồng đội ngày đêm lần theo dấu vết, quyết tâm bắt giữ bằng được các đối tượng – những kẻ gieo rắt "Cái chết trắng", góp phần làm trong sạch địa bàn.

Nếu như ngày trẻ, anh có thể bất chấp hiểm nguy thì giờ đây khi đứng trên cương vị Chỉ huy đội, trước giờ "đánh án", anh luôn cân nhắc, cẩn trọng làm sao để đảm bảo an toàn nhất cho anh em và cả đối tượng. Với anh, đó không chỉ là nhiệm vụ mà còn là tình đồng chí, "tình người".

Đồng chí Thắng triển khai phương án đánh bắt đối tượng mua bán trái phép chất ma túy.

Chỉ trong 04 tháng đầu năm 2020, trung tá Thắng tham mưu lãnh đạo đơn vị và hỗ trợ đồng đội triệt phá nhiều đường dây mua bán trái phép chất ma túy liên huyện, liên tỉnh. Qua đó, đã đấu tranh khám phá 08 vụ, bắt 18 đối tượng. Tang vật thu giữ gần 01kg ma túy đá và 1,2 tỷ đồng cùng nhiều tang vật liên quan.

Gần đây nhất, qua công tác trinh sát nắm tình hình, phát hiện đường dây mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn thành phố Long Xuyên, Chợ Mới, Châu Thành, trung táThắng đã trực tiếp tham mưu Ban lãnh đạo tiến hành các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh bóc gỡ đường dây này. Qua đó, bắt giữ 03 đối tượng, thu giữ trên 632 gram ma túy đá, 32,2 triệu đồng tiền mặt,… trả lại sự bình yên cho người dân trên địa bàn.

Thượng tá Trần Thành Long – Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh cho biết: "Đồng chí Thắng rất nhiệt quyết trong công việc, lúc nào cũng bám sát địa bàn để nắm tình hình, di biến động của tội phạm ma túy. Đồng chí thường xuyên mạnh dạn tham mưu, đề xuất ban lãnh đạo phòng vạch ra kế hoạch, đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này".

Tham gia bắt và khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Trần Thị Dúng tại xã Hòa An, huyện Chợ Mới, thu trên 180 gram ma túy đá.

Với những thành tích vượt bậc, liên tục trong 2 năm liền, Trung tá Nguyễn Quyết Thắng đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, cùng nhiều bằng khen, giấy khen của Bộ Công an, Công an tỉnh An Giang, Kiên Giang về thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy.

Với anh, đây không chỉ là niềm vinh dự, tự hào mà còn là động lực lớn lao để anh cùng đồng đội tiếp tục lập thêm những chiến công trên những chặng đường mới, quyết tâm kéo giảm tội phạm ma túy, góp phần đem lại sự bình yên và hạnh phúc cho nhân dân.