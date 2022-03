Cuộc cách tân cho khát vọng "trẻ mãi không già" được hiện thực hóa

Trẻ mãi không già là khát vọng của con người từ hàng triệu năm nay. Nếu như trong quá khứ, chúng ta có những bậc đế vương muốn ướp xác để bất tử, luyện đan dược để trường sinh. Thì ngày nay, tiến bộ khoa học công nghệ đã đưa những khát vọng đó từ niềm tin ấu trĩ trở lại thành một thực tế khả thi hơn rất nhiều.

Thay vì một thần dược giúp bạn bất tử, các nhà khoa học đang cố gắng can thiệp vào bản chất của quá trình lão hóa, tập trung vào khắc phục nguyên nhân quan trọng nhất gây nên sự lão hóa: đó chính là sự tích lũy các thương tổn do phơi nhiễm độc tố, tia tử ngoại trong ánh nắng mặt trời, thực phẩm có hại, khói thuốc, đặc biệt do stress oxy hóa vào DNA, khiến các hệ thống sinh học hoạt động không hiệu quả, gây suy giảm khả năng tự sửa chữa, phục hồi.

Làm thế nào để sửa chữa các tổn thương DNA?

Sự hư hỏng và đứt gãy DNA cần một protein sửa chữa được gọi là Parp 1 (Poly (ADP-ribose) polymerase), và Parp 1 cần tiêu thụ NAD + để phát huy tác dụng, dẫn đến giảm nồng độ NAD +. Do vậy, số lượng NAD+ trong cơ thể có liên quan trực tiếp đến lão hóa cũng như tuổi thọ của con người.

Năm 1904, nhà sinh hóa người Anh Sir Arthur Harden đã phát hiện ra NAD + (Nicotinamid adenin dinucleotid) chính là hoạt chất nắm giữ chìa khóa kích hoạt gen trường thọ. Các tạp chí học thuật có thẩm quyền như Nature, Cell và Science đã vội vã đưa tin về tác dụng chống lão hóa của NAD +. Cho đến nay, đã có 7 nhà khoa học từng đoạt giải Nobel về Sinh lý, Y học và Hóa học đều bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ lý thuyết chống lão hóa với NAD +.

Làm thế nào để bổ sung hiệu quả hàm lượng NAD+ cho cơ thể?

Hàm lượng NAD+ sẽ sụt giảm khi chúng ta già đi, dẫn tới các căn bệnh về chuyển hóa cũng như nhiều bệnh do tuổi tác. Nhà nghiên cứu NAD + của Đại học Harvard, David Sinclair cho biết: "Việc cung cấp NAD + trực tiếp cho các sinh vật là không thực tế. Các phân tử NAD + không thể dễ dàng đi qua màng tế bào và đi vào tế bào".

Theo nghiên cứu, mức độ khỏe mạnh của NAD + có thể được phục hồi bằng cách bổ sung tiền chất của NAD + chính là NMN. Các phân tử NMN nhỏ hơn NAD + và có thể được hấp thụ vào tế bào hiệu quả hơn. Chính vì vậy NMN là sản phẩm dinh dưỡng được sinh ra từ sự bùng nổ nhu cầu chống lão hóa và hứa hẹn sẽ là xu hướng chăm sóc sức khỏe hot nhất được săn đón trên toàn thế giới.

Bổ sung NMN thế nào cho hiệu quả?

