Cùng nam diễn viên Bình An trải nghiệm cuộc “lột xác” của vị Vua Burger và sự trở lại đầy bùng nổ

Tại đây, Bình An và các thực khách đã có buổi giao lưu và cảm nhận sự lột xác đầy ngoạn mục về hình ảnh của Burger King tại 99 Trung Hòa, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Sau khoảng thời gian im ắng, Burger King Trung Hòa đã tái xuất với thông điệp "THE RETURN OF THE KING", đánh dấu sự trở lại ngoạn mục trong một diện mạo mới thật đột phá. Với không gian trải nghiệm hoàn toàn mới lạ, được thiết kế theo phong cách trẻ trung, năng động cùng các góc decor ấn tượng, hợp xu hướng, các bạn trẻ có thể tự do check-in tạo ra những bức ảnh trendy hớp hồn.

Hơn nữa, để bắt kịp nhịp sống tấp nập, trẻ trung của Thủ Đô, Burger King đã áp dụng công nghệ hiện đại vào quy trình bán hàng bằng việc trang bị máy Kiosk order tự động.

Vì vậy, đến Burger King Trung Hòa, thực khách không chỉ trải nghiệm sự khác biệt chưa từng có khi thưởng thức Burger chuẩn Mỹ trong không gian đầy sáng tạo và trở thành một trong những người đầu tiên trải nghiệm tính năng đặt hàng tự động - một bước order và đợi nhận món nhanh tích tắc sẽ khiến trải nghiệm của bạn tiện lợi và "trendy" hơn rất nhiều.

Vẫn giữ nguyên tiêu chí An toàn - Chất lượng, xứng tầm một trong những "chuỗi cửa hàng Burger Hàng Đầu Thế Giới", Burger King hàng thập kỷ qua luôn chu đáo từ khâu nguyên liệu đến quy trình phục vụ khách hàng. Dẫn đầu trong nỗ lực xu hướng loại bỏ chất bảo quản khỏi thức ăn nhanh, Burger King luôn sử dụng các nguyên liệu tươi mới đạt chuẩn An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm. Nguồn nguyên liệu thịt bò được nhập 100% từ Úc, khi chế biến được nướng theo công thức riêng cho vị ngon hoàn hảo kết hợp cùng bánh tươi mới mỗi ngày, đảm bảo sản phẩm đến tay khách luôn tươi ngon. Bên cạnh đó, Burger King đa dạng menu với các món ăn "độc nhất" toàn cầu như bánh Whopper khổng lồ, các dòng Burger Bò Nướng Lửa Hồng chuẩn Mỹ để nâng cao trải nghiệm phong phú từ không gian đến món ăn.

Khép lại buổi chào đón "Sự Trở Lại Của Vị Vua" - THE RETURN OF THE KING đầy những đổi mới tại Burger King Trung Hòa, diễn viên Bình An cùng các tín đồ Burger và fan hâm mộ đã có buổi giao lưu, thưởng thức món ăn trong không gian độc đáo. Đây chính là khởi đầu cho sự bùng nổ cuộc cách mạng đổi mới hình tượng của Burger King - trẻ trung, sáng tạo và tiện lợi cho khách hàng.

Nhân dịp trở lại, Burger King Trung Hòa mang đến các ưu đãi hấp dẫn:

- Giảm 50% menu món lẻ khi khách hàng mua kèm Coca, chương trình kéo dài từ ngày khai trương đến hết 23/7/2020.

- Ưu đãi xuyên suốt MUA 1 TẶNG 1 vào mỗi thứ 5 hàng tuần.

Khách hàng theo dõi thông tin chi tiết tại www.facebook.com/BurgerKingVN.FP