Cùng LG trải nghiệm 3 phong cách sống mới đáng thử trong năm 2022

Sống thảnh thơi với loạt thiết bị "biết thấu hiểu"

Chị em sẽ cảm thấy như thế nào nếu được sống trong một ngôi nhà thông minh với các thiết bị hiểu rõ tường tận những yêu cầu của bản thân, sẵn sàng đề xuất những giải pháp phù hợp? Tuyệt vời quá phải không nào! Điển hình như với máy giặt LG AI DD được trang bị chức năng cảm biến giúp tự nhận biết chất liệu vải, tự động đưa ra chu trình giặt phù hợp nhất, mô phỏng chuyển động giặt tay linh hoạt dành cho các loại vải vóc. Nhờ vậy, cả quy trình giặt sẽ nhanh chóng hơn, tiết kiệm thời gian làm việc nhà của chị em phụ nữ. Thậm chí, các đấng ông chồng cũng sẽ dễ dàng san sẻ công việc với vợ khi có một "trợ thủ" chuyên nghiệp và thông minh như máy giặt LG AI DD.

Với tính năng ezDispense™ mới lần đầu tích hợp trên máy giặt LG, chỉ cần đổ nước giặt một lần, LG AI DD sẽ tự động phân bổ nước giặt phù hợp cho tối đa 35 lần giặt liên tục.

Tương tự, cũng với công nghệ hiện đại và thiết kế thông minh, "cánh cửa" trong suốt InstaView Door-in-Door ™ giúp chị em không cần "đăm chiêu" nhìn kĩ từng ngăn tủ và suy nghĩ xem "Nấu món gì với nguyên liệu gì đây nhỉ?" – một thói quen gây thất thoát khí lạnh và tiêu tốn năng lượng thường thấy. Chỉ với một thao tác đơn giản là gõ nhẹ hai lần lên cửa kính, đèn nền tủ lạnh sẽ được bật sáng và mặt kính trở nên trong suốt, cho phép bạn dễ dàng quan sát thực phẩm bên trong tủ và đưa ra quyết định.

Đặc biệt, ứng dụng LG ThinQ sẽ là trợ thủ đắc lực giúp theo dõi, đo lường, phân tích thói quen sử dụng của bạn với hệ sinh thái các thiết bị điện tử trong nhà, từ đó đưa ra những cảnh báo kịp thời, giúp tiết kiệm thời gian, năng lượng, sử dụng thiết bị hiệu quả hơn. Một cuộc sống tốt đẹp và đơn giản hơn rất nhiều khi các thiết bị được kết nối với nhau phải không nào!

Quẳng đi gánh nặng công việc nhà và tận hưởng cuộc sống thực thụ với ngôi nhà thông minh đến từ LG.

Sống khỏe mạnh trong từng nhịp thở

Cũng giống như nước tinh khiết, không khí trong lành sẽ giúp bạn cải thiện chất lượng sức khỏe tốt hơn. Hãy tạm gác sang một bên nỗi lo bụi mịn, vi khuẩn/vi rút tiềm ẩn trong không khí vượt ngoài khả năng kiểm soát dù bạn dành hàng giờ mỗi ngày để lau dọn mọi ngóc ngách trong nhà, LG PuriCare 360 độ sẽ giúp bạn. Máy lọc không khí LG PuriCare 360 độ sở hữu thiết kế 360 độ đặc trưng cùng tính năng Clean Booster đột phá giúp thanh lọc không khí mạnh mẽ, toàn diện, điều khí phân bố đều khắp không gian.

Ngoài ra, khẩu trang lọc khí LG PuriCare thế hệ mới với công nghệ tiên tiến giúp tiêu diệt 99,7% vi-rút, 99,0% vi khuẩn và loại bỏ phấn hoa dị ứng đến 99,1% cũng là một thiết bị bảo vệ sức khỏe cá nhân thời thượng giúp bạn hít thở thoải mái, an tâm hơn mỗi khi ra đường. Với thiết kế nhẹ, ôm vừa vặn khuôn mặt, chiếc khẩu trang này mang đến sự tiện lợi, thoải mái nhưng cũng không kém phần thời trang, giúp bạn khẳng định phong cách sống hiện đại, độc đáo của riêng mình.

LG PuriCare giúp bạn mang theo bên mình không khí sạch từ trong nhà ra đến ngoài phố.

Sống xanh với loạt thiết bị giải trí đỉnh

Sống xanh là xu hướng, nếu bạn là người phụ nữ hiện đại xem trọng tiêu dùng thân thiện với môi trường thì chắc chắn bạn sẽ thích thú với các thiết bị điện tử ra đời với mục đích "bảo vệ trái đất này". Bạn biết không, bên cạnh trải nghiệm màu sắc rực rỡ, góc nhìn rộng, chuyển động tái tạo mượt mà, TV LG OLED còn là sản phẩm được tinh giản tấm nền (ít lớp hơn so với với các công nghệ TV khác trên thị trường), góp phần bảo vệ môi trường.

Cùng với đó, hệ thống âm thanh LG Soundbar với thiết kế bao bì cùng nguyên liệu làm từ bột giấy tái chế, sản phẩm giúp tiết kiệm nguyên liệu được làm ra, giảm lượng khí CO2 lẫn rác thải thải ra môi trường. Đặc biệt, ở một số dòng Soundbar, vật liệu nhựa tái chế còn được sử dụng để làm vải bọc cho sản phẩm.

Sống xanh bằng chính thiết bị giải trí tại nhà là một sáng kiến hay đấy chứ!

Liên tục giới thiệu những công nghệ tiên phong trong lĩnh vực điện tử gia dụng giúp định hình phong cách sống cho người dùng hiện đại, LG đã gặt hái được hơn 150 giải thưởng, trong đó có 24 giải thưởng sáng tạo (Innovation Award) tại Triển lãm hàng điện tử tiêu dùng (CES) 2022. Không chỉ giúp chị em phụ nữ giải quyết công việc nhà một cách đơn giản, nhanh gọn hơn, loạt thiết bị gia dụng của LG còn giúp bạn thiết lập nên một cuộc sống hiện đại, hiệu quả hơn những gì bạn từng nghĩ đến trước đó. Trong năm 2022 này, hệ sinh thái các thiết bị thông minh được trình làng của LG hứa hẹn sẽ mang đến cho bạn một cuộc sống tốt đẹp mà bạn xứng đáng có được (Nguyên văn: The Better Life You Deserve). Hãy cùng đón nhận những thay đổi mới mẻ tích cực vào cuộc sống của mình nhé!

