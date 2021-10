Cùng làm một ngành nghề, người Do Thái kiếm được nhiều hơn bạn gấp 10 lần, nguyên do nằm ở 3 "đường tắt" khi kiếm tiền này: Học rộng, tài cao cũng không bằng "hiểu chuyện" sớm

Rất nhiều người cho rằng, chuyện kiếm tiền hoàn toàn không có đường tắt, bạn phải vừa cố gắng làm việc, vừa nâng cao năng lực, sau đó đợi cơ hội xuất hiện. Thế nhưng thực tế là có lúc bạn đợi suốt 8 năm, 10 năm mà cơ hội.

Đối với người Do Thái, họ cảm thấy chỉ có kẻ ngốc mới không đi đường tắt, cuộc đời con người nhất định phải tìm đường tắt mà đi. Họ không lãng phí thời gian, ngồi im chờ đợi cơ hội đến, mà họ sẽ tự mình tạo ra cơ hội.

Đâu là đường tắt để kiếm được tiền? Muốn kiếm tiền bằng đường tắt thì phải thay đổi cách tư duy, quan niệm tiền bạc và biết gây dựng các mối quan hệ.

Người Do Thái quả thật rất biết kiếm tiền. Họ chỉ chiếm 0,5% dân số thế giới nhưng lại chiếm tới 35% độ giàu có của toàn cầu. Gia đình Rothschild, gia đình giàu có và quyền lực nhất thế giới cũng là người Do Thái. Theo bảng xếp hạng Forbes, trong top 40 người giàu nhất thế giới có hơn nửa là người Do Thái, người giàu nhất thế giới cũng đa phần là người Do Thái.

Và đây là 3 con đường tắt mà người Do Thái chọn khi kiếm tiền:

1. Đường tắt về tiền bạc

Quan niệm tiền bạc giữa người Do Thái và người bình thường không giống nhau. Người Do Thái không quá chăm chỉ làm việc hay cố gắng nhiều, bởi họ biết tiền lương tăng lên cũng chỉ có giới hạn.

Bây giờ giả sử tiền lương một tháng là 5 triệu, cho là năm sau tiền lương của bạn có tăng lên 6 triệu, nhưng có tăng theo nổi giá nhà đất không? Câu trả lời là không, chắc chắn tiền lương không thể nào tăng nhanh được bằng giá nhà đất. Vậy nên người Do Thái sẽ không sống chết lao đầu vào tiền lương, họ sẽ kiếm tiền qua những con đường khác.

Đầu tiên bạn phải thay đổi quan niệm tiền bạc của mình, nuôi dưỡng thói quen ghi chép chi tiêu, quản lí tiền bạc tốt. Dần dần bạn sẽ nhận ra khoản nào là nhất định phải tiêu, khoản nào không nhất thiết phải tiêu. Bên cạnh đó cũng cần nâng cao các kỹ năng sống, kỹ năng mềm, đầu tư tài chính... để nâng cao thu nhập.

Khi người khác sống chết lao đầu vào làm việc để được tăng lương thì bạn lại vừa cắt giảm được các khoản tiêu tiền oan, vừa tìm ra được nhiều con đường kiếm tiền khác. Cùng là khoảng thời gian như nhau nhưng tiền bạn kiếm ra sẽ nhiều hơn người khác mấy lần.

2. Đường tắt về tư duy

Mọi người cùng làm một ngành nghề nhưng người Do Thái lại kiếm được nhiều hơn bạn gấp 10 lần, nguyên nhân là do đâu? Đáp án chính là làm việc trong lĩnh vực kinh doanh của người giàu.

Đa số tiền trên thế giới đều nằm trong tay người có tiền, làm 1 đơn hàng nhưng lại có giá bằng 10 đơn hàng. Khi bạn đang nghĩ xem làm thế nào để hoàn thành một hạng mục làm ăn. Thứ người Do Thái nghĩ lại là làm thế nào để một hạng mục làm ăn kiếm được nhiều tiền hơn.

Chính là sự bất đồng về tư duy này đã mang tới lợi nhuận khác nhau. Đồng thời họ cũng nghĩ cách làm thế nào để kiếm được tiền từ tay người khác và làm thế nào để người khác không kiếm được tiền từ tay mình.

Có một câu chuyện có thật như này:

Một người đàn ông và một người bạn Do Thái của anh ta đi tới trung tâm thương mại mua túi da. Người Trung Quốc mua một chiếc túi hàng hiệu khoảng 28 triệu, còn người Do Thái lại không mua gì.

Người đàn ông hỏi: "Tôi đeo cái túi này đẹp không?".

Người Do Thái hỏi ngược lại: "Nhãn hiệu này trả bạn tiền quảng cáo à?".

Người đàn ông cảm thấy kì quái: "Sao nhãn hiệu này phải trả tôi tiền quảng cáo?".

Người Do Thái nói: "Nếu đã như vậy thì tôi cho rằng bạn không nên đeo cái túi này đi khắp nơi, như vậy sẽ quảng cáo cho nhãn hiệu này".

Từ đó có thể thấy, người Do Thái sẽ không tiêu tiền vào những đồ không thật sự cần thiết. Đây chính là sự khác biệt về cách tư duy giữa bạn và người biết kiếm tiền.

3. Đường tắt về việc giao lưu xã hội

Có vài người học lực không cao, năng lực cũng không xuất sắc, càng không có hậu thuẫn hay gia đình làm chống lưng, thế nhưng họ lại làm mưa làm gió trong xã hội. Vậy họ dựa vào đâu mà làm được như vậy? Họ đã dựa vào năng xây dựng các mối quan hệ xã hội.

Việc sống đơn độc một mình trong xã hội hiện đại là rất khó. Rất nhiều chuyện có người giúp sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nhiều người có những cách hiểu sai lầm về việc gây dựng các mối quan hệ. Họ cho rằng làm như vậy là đang đi nịnh bợ người khác.

Gây dựng mối quan hệ không phải là bạn đi nịnh bợ, cũng không phải là bạn đi tâng bốc người có tiền có quyền, mà là bạn phải đi tìm người có cùng quan điểm với mình để cùng nhau hợp tác, giúp cả hai phát huy được ưu thế của bản thân.

Ví dụ bạn biết về truyền thông, nhưng bạn lại không biết viết văn. Còn bạn của bạn lại có kiến thức sâu rộng về văn chương, lịch sử..., nhưng lại không hiểu về truyền thông.Vậy hai người bạn có thể hợp tác với nhau, làm ra một web, page về lịch sử, hơn nữa còn có thể làm nhiều lĩnh vực khác... Như vậy không phải là bạn có thêm một con đường kiếm tiền rồi hay sao?

Nguồn: Toutiao