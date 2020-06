Cùng con trải nghiệm mùa hè khác biệt: Kỳ nghỉ thể thao sang chảnh “all in one” tại phố cổ Hội An

Mùa hè nào cũng một chuyến du lịch nghỉ dưỡng, hẳn là ba mẹ và các bé đang muốn tìm kiếm một trải nghiệm thật lạ và wow để cùng nhau tận hưởng một mùa hè mới mẻ và ý nghĩa. Còn băn khoăn gì mà không đăng ký tham gia ngay giải chạy kết hợp nghỉ dưỡng WOW MARATHON lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam sẽ diễn ra vào tháng 8 năm nay.

Trải nghiệm lần đầu chinh phục cung đường Hội An dành cho các bạn nhỏ

Với các gia đình, đây là một cơ hội tuyệt vời để bố mẹ cho các con chinh phục chặng đua Marathon đầu tiên trong đời của mình, các bạn nhỏ sẽ được chạy trên con đường giữa xứ sở thần tiên VinWonders Nam Hội An – một trải nghiệm đặc biệt chưa từng có trước đây.

Lần đầu bé trải nghiệm làm runner chinh phục những cung đường hẳn là thú vị lắm đây!

Race for Kids chính là điểm độc đáo nhất của WOW MARATHON HỘI AN mùa này. Diễn ra vào tháng 8, đúng vào lúc các bạn nhỏ đang tận hưởng mùa hè ngắn ngủi không sách vở, cũng là lúc ba mẹ đang băn khoăn tìm kiếm một chuyến đi thú vị cho cho cả nhà. Wow Marathon xuất hiện đã mang cơ hội trải nghiệm hè có 1-0-2 đến với các gia đình trẻ: vừa vui chơi thỏa thích, nghỉ dưỡng sang chảnh lại rèn luyện cơ bắp và chinh phục thử thách trên những cung đường tuyệt đẹp.



"Ai kem hông" – cùng thưởng thức những cây/ly kem tuyệt ngon tại Lễ hội kem ngay phố cổ

Mùa hè này không chỉ có học hát, học đàn, học bơi, học múa nữa! Đã có trải nghiệm "All in one" với combo nghỉ dưỡng kết hợp thể thao cho cả gia đình cùng với nhiều hoạt động thú vị các bé sẽ thích mê: Lễ hội Kem, Biểu diễn Mapping 3D, Trình diễn Nhạc Nước.



Một mùa hè năng động và đầy trải nghiệm cho bé – cơ hội gắn kết cả nhà

Khác với những chuyến du lịch hằng năm, trải nghiệm mùa hè năm nay cùng WOW MARATHON Hội An sẽ cho cả gia đình những cơ hội hiếm có. Rời xa thành phố, tạm gác tập sách, các bé sẽ "lao vào trải nghiệm" mùa hè đúng nghĩa với thử thách làm một runners thực thụ. Không chỉ rèn luyện thể chất, hoạt động này cũng giúp các bé năng động hơn và dần quen với những hoạt động thể thao chuyên nghiệp.

Lao vào cuộc thi như những runners chuyên nghiệp với giải chạy cự ly 3km lần đầu tiên trong đời



Cùng khám phá thế giới diệu kỳ của các loài động vật hoang dã tại Safari

Không chỉ có vậy, kỳ nghỉ kết hợp thể thao này cũng là cơ hội để các thành viên trong gia đình kết nối với nhau cùng nhiều hoạt động thú vị tại tại khu công viên đẹp nhất miền Trung với nhiều lễ hội vui chơi lớn nhất dành cho cả gia đình. Đặc biệt, BTC đã ưu ái dành nhiều đặc quyền hấp dẫn cho ba mẹ và các bé để cả nhà có được trải nghiệm hè wow nhất: nghỉ dưỡng trong khách sạn Vinpearl Nam Hội An sang chảnh nhất khu phố cổ. Tọa lạc tại vị trí vô cùng thuận tiện để di chuyển và tham gia các hoạt động của WOW MARATHON Hội An. Giải chạy kết hợp nghĩ dưỡng này hẳn là dành riêng cho các gia đình trẻ với niềm đam mê "xê dịch" bất tận rồi đấy!



Chưa hết đâu nhé! Chi phí để tham dự "kỳ nghỉ thể thao" sang chảnh này lại không hề "ngất ngưởng" nhé! Chưa đến 5 triệu/người cho trải nghiệm "all in one" cực hấp dẫn: nghỉ dưỡng sang chảnh 3 ngày 2 đêm tại resort 5* Vinpearl Nam Hội An Resort & Golf, vé máy bay khứ hồi và BIB chạy, xe đưa đón cùng một số dịch vụ khác, tiết kiệm hơn cả một tour du lịch truyền thống đấy! Và nhiều đặc quyền vô cùng hấp dẫn khi sở hữu combo: Miễn phí vé vui chơi tại Vinpearl Nam Hội An & Vinpearl Safari ngày 08.08, tham gia vô vàn lễ hội truyền thống tại phố cổ Hội An.

Nhanh tay đăng ký để hưởng những ưu đãi đặc biệt cho cả gia đình trong mùa giải WOW MARATHON HỘI AN năm nay tại https://bit.ly/2zRVe3A.