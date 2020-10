Cùng chuyên gia CKII Đỗ Thị Ngọc Diệp đi tìm lời giải về vitamin D

Cơ thể chỉ hấp thụ Canxi khi cơ thể có vitamin D



Theo Tổ chức Loãng xương Quốc tế (IOF), trên toàn thế giới, cứ 3 phụ nữ và 1/5 nam giới trên 50 tuổi sẽ có một người sẽ bị gãy xương do loãng xương trong đời. Trong đó, phần lớn nguyên nhân chủ yếu là do thiếu vitamin D, khiến cơ thể không thể hấp thụ đầy đủ Canxi cần thiết cho xương. Một nghiên cứu công bố mới đây trên tạp chí Science Translational Medicine do các nhà khoa học Đức thực hiện, sự thiếu hụt vitamin D làm tăng khả năng gãy xương lên đến 31%. Những bệnh nhân thiếu vitamin D có ít quá trình khoáng hóa trên bề mặt xương khiến xương thực sự bị khoáng hóa nhiều hơn, cấu trúc của xương già và giòn hơn. Loại tổn thương xương này có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi do thiếu hụt vitamin D.

Chuyên gia CKII Đỗ Thị Ngọc Diệp – Phó Chủ tịch Hội Dinh dưỡng Việt Nam cho biết, tình trạng thiếu hụt vi chất dinh dưỡng như vitamin A, vitamin D, kẽm, sắt,… hiện còn khá phổ biến tại Việt Nam, chủ yếu ở nhóm người cao tuổi, phụ nữ tuổi sinh nở và trẻ nhỏ. Theo một kết quả tổng điều tra vi chất của Viện Dinh dưỡng Quốc gia, có đến khoảng 60% phụ nữ trong độ tuổi sinh nở và trẻ nhỏ thiếu vitamin D.

Vitamin D được tìm thấy rất ít trong thức ăn tự nhiên

Chuyên gia CKII Đỗ Thị Ngọc Diệp chia sẻ, vitamin D là loại vitamin tan trong chất béo được tìm thấy rất ít trong thức ăn tự nhiên như dầu cá, trứng, sữa, bơ, gan cá,… Ngoài ra, việc tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời hàng ngày là cần thiết cho mọi lứa tuổi để tiếp nhận đủ lượng vitamin D.

Trong khi nhu cầu bổ sung vitamin D của cơ thể lại khá cao: trẻ sơ sinh đến 12 tháng là 400 IU (*) (Đơn vị Quốc tế); nhóm trẻ em và thanh thiếu niên là 600 IU; người lớn 19-70 tuổi là 600 IU; ở phụ nữ mang thai và cho con bú là 600 IU và từ 71 tuổi trở lên là 800 IU mỗi ngày.

Do đó, các chương trình phòng chống thiếu hụt vi chất dinh dưỡng được triển khai tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, đặc biệt là chú trọng nhiều hơn tới vitamin D vì những vai trò quan trọng của vitamin D với sức khỏe.

Season - Dầu ăn vi chất dinh dưỡng hỗ trợ phòng ngừa loãng xương

Cũng theo chuyên gia Diệp, để phòng ngừa nguy cơ loãng xương, các mẹ cần chú trọng đến bữa ăn gia đình hằng ngày nên đa dạng, phối hợp nhiều loại thực phẩm ở tỷ lệ cân đối, hợp lý, góp phần nâng cao sức khỏe cho cả nhà. Trong đó, bữa ăn hàng ngày phải có dầu hoặc mỡ, như vậy các nhóm vi chất chỉ tan trong dầu/mỡ như vitamin D, vitamin A,… mới được cơ thể hấp thu hiệu quả.

Thấu hiểu được nhu cầu về dinh dưỡng để chăm sóc gia đình, Tường An đã cho ra đời giải pháp Dầu ăn vi chất dinh dưỡng Season – sản phẩm được tăng cường vitamin D, vitamin A theo khuyến nghị từ chương trình bổ sung vi chất dinh dưỡng của Viện Dinh dưỡng Quốc gia. Đặc biệt, dầu ăn Season còn đáp ứng 25% nhu cầu vitamin D và 75% nhu cầu vitamin A mỗi ngày theo nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị trên khẩu phần ăn cho người trưởng thành, giúp giảm nguy cơ bệnh tim mạch, phòng ngừa loãng xương, các bệnh về mắt, các bệnh do suy yếu hệ miễn dịch, suy dinh dưỡng,...

Do đó, các mẹ cần trang bị các kiến thức về dinh dưỡng và sử dụng vi chất dinh dưỡng hợp lý để trở thành những người nội trợ thông thái, tạo ra các món ăn hợp lý giàu dinh dưỡng và nâng cao sức khỏe cho cả gia đình, đặc biệt trong việc phòng chống loãng xương.

(*) IU là một đơn vị quốc tế dùng để đo lường giá trị của một lượng chất, thể tích, khối lượng dựa trên tác động sinh học của chất đó.

Theo Báo cáo Đánh giá của Vietnam Report năm 2020 (VNR), công ty CP Dầu thực vật Tường An nằm trong Top 10 Công ty thực phẩm uy tín và tự hào là thương hiệu được người tiêu dùng lựa chọn nhiều nhất năm 2020. Bên cạnh chất lượng, khảo sát cho thấy, uy tín thương hiệu là yếu tố hàng đầu khi người tiêu dùng quyết định chọn mua các sản phẩm thực phẩm.

Với hành trình hơn 42 năm đi cùng hàng triệu gia đình Việt, mỗi sản phẩm của Tường An xuất phát từ chính sự thấu hiểu nhu cầu của người tiêu dùng và chính từ mong muốn được bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Dầu ăn vi chất dinh dưỡng SEASON - sản phẩm của Công ty cổ phần Dầu thực vật Tường An, 138-142 Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

