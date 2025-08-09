Các cháu bé mang thai hộ được giải cứu.

Theo Cục CSHS, đây là đường dây tội phạm chuyên nghiệp, hoạt động mang tính chất quốc tế với phạm vi xuyên quốc gia, có tổ chức quy mô lớn và liên quan đến nhiều đối tượng. Các đối tượng cầm đầu đã sử dụng công nghệ thông tin, mạng máy tính viễn thông để chia tách công đoạn thực hiện hành vi phạm tội nhằm qua mặt lực lượng chức năng. Tuy nhiên, qua biện pháp nghiệp vụ, Phòng 5, Cục CSHS đã phát hiện và báo cáo lãnh đạo Cục lập chuyên án đấu tranh.

Quá trình thu thập tài liệu, Phòng 5 phối hợp với Phòng CSHS Công an tỉnh Ninh Bình nhiều ngày điều tra, xác minh, qua đó đã xác định được các đối tượng nằm trong đường dây này chuyên tuyển mộ, tìm kiếm, lôi kéo phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn muốn kiếm tiền bằng hình thức mang thai hộ.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, Ban chuyên án dưới sự chủ trì của Cục CSHS đã triệu tập, mời làm việc các đối tượng Quách Thị Thương (SN 1985, quê tỉnh tỉnh Lâm Đồng), Phạm Thị Hoài Thu (SN 1987), Phùng Thị Nương (SN 1996), Nguyễn Thị Hằng (SN 1996, cùng trú tại Hà Nội), Nguyễn Thị Thu Trang (SN 1992, quê tỉnh Ninh Bình) và Lò Thị Thanh (SN 1996, trú tại tỉnh Sơn La) cùng các đối tượng liên quan khác. Đồng thời giải cứu thành công, an toàn 11 cháu bé có độ tuổi từ 9 ngày tuổi đến 3 tháng tuổi.

Các đối tượng khai nhận, khoảng cuối năm 2021, Thương sử dụng tài khoản Zalo “Coca” (sau đó đổi tên thành “Pepsi”) được một đối tượng người Trung Quốc, tên là “Wang” không rõ tên tuổi, địa chỉ cụ thể, sử dụng tài khoản Zalo có tên “Andy” kết bạn, làm quen. Đối tượng này đề nghị Thương tìm phụ nữ người Việt Nam, dưới 35 tuổi, có sức khoẻ tốt để mang thai hộ; tìm người quản lý, chăm sóc cho các trẻ em sơ sinh và làm thủ tục khai sinh, xét nghiệm ADN, làm thủ tục cho nhận con và giấy thông hành cho các cháu bé.

Ngoài Thương, Wang còn thuê Thu sử dụng tài khoản Zalo “Autumn” (là đối tượng đã từng mang thai hộ trong đường dây của Wang) làm nhiệm vụ đưa các phụ nữ mang thai hộ đi khám thai định kỳ và làm thủ tục nhập viện, xuất viện khi các phụ nữ mang thai hộ sinh con tại các bệnh viện ở Việt Nam.

Ban chuyên án giải cứu các cháu bé.

Đối với các phụ nữ mang thai hộ, Wang chỉ đạo Thương hướng dẫn những người này làm thủ tục sang Trung Quốc hoặc Campuchia để cấy phôi thai, sau khi có tim thai, sức khoẻ ổn định thì quay trở về Việt Nam để tiếp tục dưỡng thai, khám định kỳ và sinh con. Wang trả cho Thương 1.000 USD/tháng, Thu 500 USD/tháng. Mỗi phụ nữ mang thai hộ được nhận số tiền khoảng từ 300 - 400 triệu đồng/ca mang thai. Toàn bộ chi phí chi trả cho người mang thai hộ và lương cho đường dây của Thương, Thu tại Việt Nam đều được chuyển vào tài khoản trung gian.

Thương khai nhận đã tham gia và tổ chức trót lọt khoảng 60 ca mang thai hộ, hưởng lợi 575 triệu đồng, còn Thu khai nhận tham gia tổ chức trót lọt khoảng 40 ca mang thai hộ, hưởng lợi 345 triệu đồng.

Ban chuyên án đã xác định có 11 đối tượng nữ người Việt Nam từng là những trường hợp đã nhận mang thai hộ trước đây thuộc đường dây, do hoàn cảnh khó khăn nên tiếp tục liên hệ và được Thương thuê làm bảo mẫu, chăm sóc trẻ sơ sinh của người mang thai hộ khác để được trả công số tiền từ 570 - 750 nghìn đồng/ngày.

Ngoài ra, các đối tượng Nương, Thanh, Trang, Lan, Hằng được Thương thuê làm nhiệm vụ tìm người mang thai hộ, chăm sóc cùng các trẻ sơ sinh. Các đối tượng sinh sống, ăn ở phân tán ở nhiều chung cư cao cấp có kiểm soát an ninh chặt chẽ và thường xuyên di chuyển chỗ ở khác nhau để đối phó lực lượng chức năng...

Căn cứ lời khai của các đối tượng và tài liệu điều tra thu thập được, đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can Quách Thị Thương, Phạm Thị Hoài Thu, Lò Thị Thanh, Phùng Thị Nương, Nguyễn Thị Thu Trang, Võ Thị Lan và Nguyễn Thị Hằng về tội “Tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại”.

Đối với 11 trẻ sơ sinh hiện đang gửi tại Ngôi Nhà Bình Yên thuộc Trung tâm phụ nữ và phát triển, Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Cục CSHS đã có văn bản đề nghị Cục bảo vệ bà mẹ, trẻ em Bộ Y tế và Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam phối hợp hỗ trợ, chăm sóc các cháu trong quá trình điều tra.