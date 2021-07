Cửa hàng VinMart+ tăng cường nguồn cung thịt sạch an toàn MEATDeli

Ban giám đốc chợ đầu mối nông sản Hóc Môn vừa có thông báo đến các tiểu thương, do phòng chống dịch COVID-19, chợ này sẽ tiếp tục đóng cửa đến hết ngày 15/7 ( Nguồn ảnh: VTV)

Hệ thống siêu thị nỗ lực cung ứng hàng hóa và phòng dịch trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp

Sở Công thương Tp. Hồ Chí Minh đề nghị các hệ thống phân phối làm tốt vai trò cung ứng đầy đủ hàng hóa, nhu yếu phẩm đáp ứng kịp thời nhu cầu tiêu dùng mua sắm của người dân trên địa bàn, đảm bảo liên tục, xuyên suốt. Hơn ai hết, ngành sản xuất tiêu dùng & bán lẻ ý thức sâu sắc về việc chung tay cùng Chính phủ và nhân dân góp phần đẩy lùi dịch bệnh, đảm bảo hoạt động sản xuất và tiến đến trạng thái bình thường mới nhanh nhất.

Bà Nguyễn Thị Phương, Phó TGĐ thường trực Công ty VinCommerce - đơn vị chủ quản chuỗi bán lẻ VinMart/VinMart+ cho biết: "Với hơn 2.500 siêu thị và cửa hàng VinMart/VinMart+ tại 58 tỉnh/thành, VinCommerce đã chủ động xây dựng kịch bản kinh doanh trong mọi tình huống phức tạp của dịch bệnh. Về hàng hóa, ngay sau làn sóng dịch đầu tiên năm 2020, VinCommerce chủ động làm việc, tăng cường kết nối với nhiều nhà cung cấp để đảm bảo hàng hóa cung ứng liên tục, đồng thời sản lượng dự phòng luôn sẵn sàng trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến như thế nào."

Đến nay, hơn 6.500 nhân sự tuyến đầu của hệ thống đã được tiêm vaccine phòng Covid-19 nhằm đảm bảo an toàn cho cộng đồng và phục vụ người tiêu dùng

Đặc biệt, nhằm hạn chế tối đa nguy cơ lây lan dịch bệnh, VinMart/ VinMart+ còn đẩy mạnh nhiều kênh bán hàng online. Khách hàng có thể mua sắm qua app VinID, website www.vinmart.com, trang thương mại điện tử Lazada và đặt hàng qua hotline Đi chợ hộ của siêu thị và cửa hàng. Những giải pháp này nhằm giúp người tiêu dùng mua sắm thuận tiện hơn, không còn e ngại nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh khi phải mua sắm trực tiếp tại điểm bán. Tham khảo thông tin chi tiết tại https://www.facebook.com/sieuthivinmart hoặc https://www.facebook.com/VinMartPlus

Cửa hàng VinMart+ TP. HCM tăng nguồn cung thịt heo sạch MEATDeli

Trong bối cảnh hiện nay, số liệu thống kê cho thấy sức mua tại các chợ truyền thống so với ngày thường (trước dịch) hiện giảm 30% - 60%, trong đó ngành hàng thực phẩm, nhu yếu phẩm giảm 20% - 30%, ngành hàng khác ngưng kinh doanh. Tại hệ thống siêu thị, mãi lực tăng 25% - 30% so với ngày thường.

VinMart+ tăng cung ứng hàng hóa an toàn và các khuyến mãi hấp dẫn

Đặc biệt, thịt sạch MEATDeli là một trong những mặt hàng rất được ưa chuộng tại VinMart/ VinMart+ đang có trữ lượng phong phú chủng loại với mức giá vô cùng hợp lý. Là một trong những khách hàng thường xuyên dặn hàng MEATDeli tại cửa hàng VinMart+ gần nhà, chị Nguyễn Thị Lan cho biết: "Lý do tôi và các bà nội trợ khác tin dùng MEATDeli bởi vì thịt mát đã rất phổ biến tại các nước phát triển trên thế giới. Khi mua thịt về cho gia đình dùng, tôi sẽ là người đầu tiên chạm vào miếng thịt đó. Tôi biết, việc áp dụng công nghệ thịt mát châu Âu giúp miếng thịt được chín sinh hóa và bảo quản ở nhiệt độ vàng 0-4 độ C trong tất cả các khâu. Vì vậy, khi đến tay tôi, miếng thịt luôn trong trạng thái mềm ngon và tuyệt đối an toàn".

Nạc nọng MEATDeli sốt mắm cay

Hiện nay, các cửa hàng VinMart+ tại TP. Hồ Chí Minh cung cấp đa dạng nhiều loại thịt sạch từ MEATDeli từ thịt heo xay, thịt nạc vai, nạc dăm, thịt thăn… Sản lượng thịt cung ứng của MEATDeli ra thị trường khoảng 400 con heo mỗi ngày. Hiện nay, tổ hợp chế biến thịt của MEATDeli hiện đang lên kế hoạch để gia tăng sản lượng nhằm đáp ứng nhu cầu thịt sạch của người tiêu dùng.