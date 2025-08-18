Cửa hàng Nhật Bản Hachi Hachi - 18 năm đồng hành cùng tổ ấm Việt

Hàng Nhật cho tổ ấm yêu thương - Lời hứa 18 năm không đổi

Năm 2007, khi trào lưu mua sắm hàng Nhật nhập khẩu còn khá mới mẻ tại Việt Nam, Hachi Hachi đã tiên phong mở cửa hàng Nhật Bản bách hóa đầu tiên tại TP.HCM. Suốt 18 năm qua, Hachi Hachi không chỉ là một cửa hàng bán lẻ hàng Nhật, mà còn trở thành một phần của phong cách sống tiện lợi, an lành, một điểm đến tin cậy của biết bao gia đình Việt. Với slogan "Hàng Nhật cho tổ ấm yêu thương", Hachi Hachi đã đồng hành cùng người tiêu dùng qua mọi thăng trầm của thị trường.

Tự hào mở đầu trào lưu hàng Nhật từ năm 2007

Sự đồng hành của Hachi Hachi thể hiện rõ nhất qua chính sách giá cả và chất lượng sản phẩm. Giữa làn sóng tăng giá, Hachi Hachi vẫn duy trì hơn 1000 sản phẩm đồng giá 29.000 đồng bên cạnh các mặt hàng đa dạng mức giá đa dạng lựa chọn, như một lời khẳng định về sự sẻ chia và cam kết đồng hành cùng khách hàng. Đây không chỉ là một chiến lược kinh doanh, mà còn là nỗ lực của Hachi Hachi để những sản phẩm chất lượng Nhật Bản luôn nằm trong tầm tay của mọi gia đình Việt.

Gốm sứ chất lượng Nhật Bản đồng giá 29.000 đồng

Khay, rổ, nhựa made in Japan đồng giá 29.000 đồng

Và nhiều sản phẩm hấp dẫn đồng giá 29.000 đồng tại Hachi Hachi

Trong 18 năm, nhiều thế hệ đã lớn lên cùng Hachi Hachi. Một khách hàng thân thiết gắn bó từ những ngày đầu chia sẻ: "Hồi còn là sinh viên, tôi thường ghé Hachi Hachi để mua những món đồ nhỏ xinh, tiện lợi. Giờ đây, khi đã có gia đình, tôi vẫn chọn Hachi Hachi để mua sắm cho tổ ấm của mình. Từ những món đồ dùng trong nhà bếp, sản phẩm chăm sóc cá nhân cho đến những món đồ chơi an toàn cho con, tất cả đều mang lại cảm giác an tâm". Câu chuyện này không riêng một cá nhân, mà còn là đại diện cho hàng ngàn gia đình đã xem Hachi Hachi là một người bạn tin cậy trong suốt 18 năm qua.

Niềm tin trọn vẹn giữa thị trường hàng giả, hàng kém chất lượng

Trong bối cảnh thị trường đang bị bủa vây bởi hàng giả, hàng kém chất lượng, đặc biệt là các mặt hàng nước ngoài, Hachi Hachi nổi lên như một điểm sáng của sự minh bạch và uy tín. Khách hàng đến với Hachi Hachi luôn tìm thấy sự an tâm tuyệt đối vì mỗi sản phẩm đều được nhập khẩu chính ngạch và tuân thủ các quy định về quản lý chất lượng,

Điểm đến của các sản phẩm minh bạch và uy tín

Hachi Hachi tự hào là nơi quy tụ hơn 800 thương hiệu Nhật Bản chính hãng, mang đến sự lựa chọn đa dạng và phong phú. Từ những thương hiệu nổi tiếng toàn cầu như Shiseido, Rohto, Kao, Japan Gals... cho đến những thương hiệu nội địa Nhật Bản ít phổ biến ở nước ngoài nhưng chất lượng cao và được người dân Nhật Bản tin dùng, tất cả đều được Hachi Hachi chọn lọc kỹ lưỡng, phù hợp với tập quán sinh hoạt và ngân sách của khách hàng Việt Nam.

Sự uy tín này còn được củng cố khi Hachi Hachi được vinh dự đồng hành cùng JETRO (Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản) tổ chức triển khai dự án Japan Mall - giới thiệu và mang hàng Nhật đến gần hơn với người tiêu dùng Việt liên tục trong nhiều năm qua. Đây có thể xem là minh chứng rõ nét nhất cho chất lượng và độ tin cậy của hệ thống cửa hàng Nhật Bản Hachi Hachi.

Hachi Hachi vinh dự đồng hành cùng JETRO (tổ chức xúc tiến Thương mại Nhật Bản)

Hachi Hachi vinh dự đồng hành cùng JETRO (tổ chức xúc tiến Thương mại Nhật Bản)

Hành trình bền bỉ và sự phát triển không ngừng

Sau 18 năm, Hachi Hachi đã khẳng định vị thế vững chắc của mình trên thị trường bán lẻ hàng bách hóa thường dụng. Từ một cửa hàng nhỏ, Hachi Hachi đã phát triển thành hệ thống 6 cửa hàng tại các tuyến đường lớn ở TP.HCM và mở rộng sang các kênh bán hàng trực tuyến, giao hàng toàn quốc, bao gồm website và các gian hàng Shop Mall trên các sàn thương mại điện tử Shopee, TikTok, Lazada. Sự hiện diện đa kênh này không chỉ thể hiện thành tựu kinh doanh, mà còn là minh chứng cho sự tin yêu bền bỉ mà khách hàng đã dành cho Hachi Hachi.

Hachi Hachi đã phát triển thành hệ thống 6 cửa hàng tại TP.HCM và mở rộng sang các kênh bán hàng trực tuyến

Bằng sự kiên định với chất lượng, giá trị và uy tín, Hachi Hachi đã xây dựng một nền tảng vững chắc để tiếp tục đồng hành cùng người tiêu dùng Việt trong những chặng đường sắp tới. Cửa hàng Nhật Bản Hachi Hachi không chỉ bán sản phẩm, mà còn trao đi sự an tâm, an toàn và góp sức vun vén cuộc sống tiện lợi hơn cho mỗi tổ ấm Việt.

Sau hành trình 18 năm rực rỡ, Hachi Hachi còn phải nỗ lực rất nhiều trên chặng đường phía trước, chúc cho Hachi Hachi chân cứng đá mềm, trưởng thành bền vững và tiếp tục mang đến cho người tiêu dùng Việt Nam thêm nhiều sản phẩm tiện ích, chất lượng cùng những giá trị phong cách sống như phương châm "Hàng Nhật cho tổ ấm yêu thương" mà Hachi Hachi đang theo đuổi.

Hiện Hachi Hachi có 6 cửa hàng tại TPHCM.

• CH Đỗ Xuân Hợp: 537A Đỗ Xuân Hợp, Phường Phước Long

• CH Quang Trung: 22 Quang Trung, Phường Gò Vấp

• CH Pasteur: 224A Pasteur, Phường Xuân Hoà

• CH Nguyễn Văn Trỗi: 173 Nguyễn Văn Trỗi, Phường Phú Nhuận

• CH CMT8: 81 CMT8, Phường Bến Thành

• CH Phú Mỹ Hưng: 1030 Nguyễn Văn Linh , Phường Tân Hưng

Website: hachihachi.com.vn

Zalo CKSH: 0906.366.228

Hotline: 18001245 (8h-17h mỗi ngày)