Cứ vào dịp lễ dân văn phòng lại phân vân về quê cùng gia đình hay làm việc xuyên kỳ nghỉ để nhận được mức lương cao

Cứ mỗi dịp lễ Tết, nhiều người trẻ tranh thủ đặt xe về quê để được tận hưởng những giây phút nghỉ ngơi hiếm hoi cùng người thân gia đình. Tuy nhiên, với những công việc mang tính chất đặc thù thì một số người phải làm việc bất kể ngày lễ hoặc họ sẽ tình nguyện tăng ca làm xuyên lễ để được hưởng lương hơn mức bình thường. Vậy người trẻ lựa chọn như thế nào giữa việc về quê và ở lại thành phố “cày cuốc”?

VỀ QUÊ CÙNG GIA ĐÌNH MỖI DỊP LỄ LÀ “THÓI QUEN” THƯỜNG NIÊN

Làm việc quần quật cả một năm tại thành phố đông đúc, chật chội, tranh thủ kỳ nghỉ để về quê thăm gia đình và nghỉ ngơi là điều mà nhiều người trẻ luôn mặc định trong đầu.

Chị Bảo Quỳnh chia sẻ việc về quê mỗi dịp lễ đã thành thói quen từ Đại học

“Cứ chuẩn bị đến dịp lễ là mình luôn đặt xe hoặc tàu trước cả tháng để về quê cùng gia đình. Thói quen này có lẽ đã có từ thời Đại học. Bản thân mình đi làm ở Thành phố đầu tắt mặt tối cả ngày đêm, được vài ngày về quê nghỉ xả hơi, dẫn ba mẹ đi du lịch khiến đầu óc cũng thư giãn hơn rất nhiều. Công việc của mình chủ yếu làm tại văn phòng thôi nên cứ đến lễ là sẽ được nghỉ theo quy định của nhà nước. Năm nay Quốc Khánh nghỉ tận 4 ngày nên là sẽ có nhiều thời gian hơn để bên cạnh người thân. Cá nhân mình cũng chỉ xem TP.HCM là nơi mưu sinh, còn thực chất quê hương mình mới đem cho mình cảm giác thanh bình và thân thuộc nhất.” - Chị Bảo Quỳnh , nhân viên Marketing tại TP.HCM chia sẻ.

Anh Minh Đăng cũng nói: “Mình luôn luôn nhớ việc về quê vì ba mẹ mình ngày nào cũng gọi hối hết nếu chuẩn bị vào mùa lễ. Thật sự đối với mình thì gia đình vẫn là trên hết, mặc dù chỉ mấy ngày thôi thì vẫn nên dành thời gian. Nhiều lúc áp lực công việc quá mình cũng nhớ nhà mà khóc mấy chập. Một năm ở mình có bao nhiêu ngày lễ đâu, nên là về được lúc nào gần ba mẹ thì hay lúc ấy.”

Nhiều người trẻ chia sẻ vì tính chất công việc có thể linh hoạt được nên khi về quê vẫn có thể làm tại nhà để đảm bảo “deadline”. Mặc dù mang tiếng là có nghỉ lễ nhưng thực chất vẫn làm nhưng là “từ xa”.

“Làm freelance designer cũng không gò bó địa điểm lắm, và mặc dù công việc chất đống mình vẫn phải hoàn thành, kể cả xuyên lễ. Nên nhiều lúc đem laptop theo du lịch cùng gia đình luôn nếu bị khách hàng “dí” quá. Mình có thể lựa chọn làm tại Thành phố cho đỡ mất công mất sức di chuyển, nhưng mà về quê cùng gia đình thì vẫn nên dành thời gian nhiều hơn.” - Chị Hồng Ngọc làm việc tại TP.HCM cho hay.

NHIỀU NGƯỜI TRẺ LỰA CHỌN Ở LẠI THÀNH PHỐ DỊP LỄ VÌ NHIỀU LÝ DO

Chị Ngọc Diễm, một nhân viên tư vấn áo cưới tại TP.HCM chia sẻ: “Vì tính chất của ngành dịch vụ, đến mỗi dịp lễ thì khách hàng sẽ đến tư vấn nhiều hơn, đặc biệt là sắp vào mùa cưới nên nhiều người sẽ tranh thủ thời gian nghỉ đi tham khảo dịch vụ. Nhiều lúc cũng muốn về quê lắm, nhưng mà khó nghỉ cực kỳ.”

Có những lý do bất khả kháng phải ở lại thành phố nơi họ làm việc mà không về quê được, nhưng cũng có khi đó là do chính người trẻ lựa chọn. Đối với các doanh nghiệp, nếu nhân viên đăng ký làm xuyên lễ thì sẽ được nhân lương khá cao so với bình thường. Vì vậy, một số người trẻ luôn nghĩ đây là cơ hội hiếm để kiếm thêm thu nhập. Nhiều người còn cho rằng, dịp lễ lớn trong năm chính là thời gian để dành dụm tiền cho Tết Âm lịch sắp tới.

Anh Hồng Huy cho rằng ngày lễ là dịp để kiếm thêm thu nhập vì được hưởng lương cao hơn bình thường

“Công việc của mình khi làm vào ngày lễ sẽ được hưởng lương cao hơn cùng nhiều phụ cấp khác. Nên mình nghĩ thay vì về quê cũng chỉ có ăn chơi thì ở Thành phố kiếm thêm tiền và tiếp thu nhiều trải nghiệm hơn vào một ngày đi làm đặc biệt như thế này cũng hay. Làm mình bận hơn cũng là một cách để phát triển bản thân, sau này nếu đã vững vàng hơn trong nghề nghiệp thì mình nghĩ dành thời gian về quê cũng không muộn.” - Anh Hồng Huy làm việc TP.HCM chia sẻ.



Phải đối mặt với nhiều nỗi lo cơm áo gạo tiền, một số người sẵn sàng đánh đổi những giây phút bình yên bên gia đình để suy nghĩ cho những dự định sắp tới. Không phải họ không muốn về quê mà chỉ là gác những hạnh phúc của mình qua một bên để đối mặt với hiện thực của cuộc sống.

TP.HCM THƯA NGƯỜI DỊP LỄ, NGƯỜI TRẺ THƯỜNG LÀM GÌ?

Đi cà phê vào sáng sớm

Đây là một hoạt động khá phổ biến đối với người dân T.HCM vào mỗi buổi sáng sớm. Tự thưởng cho mình một ly cà phê sẽ giúp cả ngày tỉnh táo và tăng năng suất làm việc. Ngoài việc mua một ly cà phê mang đến chỗ làm thì bạn có thể dậy sớm hơn, trải nghiệm cảm giác thư thả, hít khí trời trong buổi sáng khi ngồi những quán cà phê ngoài trời, cà phê vỉa hè hoặc ngay Nhà thờ Đức Bà.

Trải nghiệm đạp xe đạp công cộng

Một trải nghiệm thú vị mà ai cũng nên thử nghiệm, đặc biệt là vào dịp lễ khi đường phố không còn kẹt xe và nhiều khói bụi là đạp xe dạo quanh thành phố, vừa có dịp nhìn ngắm thật chậm nơi mình đang sống, tập thể dục mà vừa là hoạt động thú vị cùng bạn bè vào những ngày bình yên hiếm có.

Ghé những Khu du lịch, khu vui chơi trong nội thành

Nội thành TP.HCM có rất nhiều khu du lịch, vui chơi lý tưởng để vui chơi cùng bạn bè vào dịp lễ cùng nhiều hoạt động hấp dẫn. Có thể kể đến như Khu du lịch Văn Thánh, Khu du lịch Bình Quới, Công viên nước Đầm Sen,... Không cần đi “du lịch” đâu xa xôi, những địa điểm gần đây giúp bạn có một dịp xả hơi vô cùng tiết kiệm thời gian.

Ngắm hoàng hôn trên Nóc Hầm Thủ Thiêm

Rủ bạn bè tận hưởng những ngày vắng người tại TP.HCM thì không thể bỏ qua khoảnh khắc ngắm hoàng hôn buông xuống thành phố cực lãng mạn. Bạn sẽ chiêm ngưỡng trọn vẹn khung cảnh thành phố dần ngả màu, thay một dáng vẻ cực bắt mắt và "sành điệu". Kèm với không khí mát mẻ cạnh bờ sông sẽ giúp bạn rủ bỏ bớt muộn phiền thường ngày và khiến lòng bình yên hơn.

Người trẻ luôn có nhiều sự lựa chọn để hiện thực quyết định của mình, việc về quê ngày lễ cùng gia đình hay ở lại thành phố đang sống để tiếp tục công việc đều mang một lý do riêng. Nếu không thể dành thời gian nhiều hơn cho gia đình, gọi điện thoại thường xuyên để chia sẻ công việc, hoạt động thường ngày cũng là một cách hay.

