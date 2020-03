Covid-19: Ý sắp đóng cửa trường học, Iran 92 người chết

Reuters hôm 4-3 dẫn nguồn tin chính phủ Ý cho biết hiện tại, chỉ có các trường học ở khu vực phía Bắc - bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch bệnh Covid-19 – tạm ngừng hoạt động.

Nước này đang xem xét đóng cửa tất cả trường học trên cả nước sau khi số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tăng vọt lên hơn 2.500 người, trong khi số ca tử vong là 79 trường hợp tính đến hôm 4-3 (giờ địa phương).

Nhân viên y tế tại một bệnh viện ở Milan – Ý. Ảnh: Reuters

Tại Iran, ít nhất 92 người thiệt mạng và 2.922 trường hợp mắc bệnh mới được ghi nhận.

Hôm 4-3, một trường hợp đầu tiên nhiễm virus SARS-CoV-2 được phát hiện tại văn phòng của Liên minh châu Âu (EU) tại Brussels – Bỉ.

Phát ngôn viên EU cho đài ABC News biết bệnh nhân là một nam nhân viên làm việc tại Cơ quan Quốc phòng châu Âu (EDA), gần đây tới Ý. Người này thử nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 hôm 3-3.

Trong khi đó, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc ghi nhận thêm 516 trường hợp mắc bệnh mới trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca nhiễm lên 5.328. Hơn 400 trường hợp mới đến từ TP Daegu. Hàn Quốc là nước có ca nhiễm virus SARS-CoV-2 cao thứ hai sau Trung Quốc.

SARS-CoV-2 được xác định không dễ lây như cúm nhưng nó gây bệnh nặng hơn và hiện tại không có vắc-xin hoặc phương pháp điều trị. Ảnh: AP

Theo đánh giá của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), dịch bệnh Covid-19 nguy hiểm gấp 3 lần so với cúm theo mùa. Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus phát biểu tại cuộc họp báo ở Geneva hôm 3-3: "Trên toàn cầu, khoảng 3,4% trường hợp mắc Covid-19 đã tử vong. Để so sánh, cúm theo mùa thường giết chết ít hơn 1% số người mắc bệnh".

Mặc dù virus SARS-CoV-2 được xác định không dễ lây như cúm nhưng nó gây bệnh nặng hơn và hiện tại không có vắc-xin hoặc phương pháp điều trị.

"Trong khi nhiều người có khả năng miễn dịch đối với các chủng cúm theo mùa, Covid-19 là một bệnh mới mà không ai có khả năng miễn dịch. Điều đó có nghĩa là nhiều người dễ bị nhiễm bệnh hơn và một số người sẽ bị bệnh nặng" - ông Tedros nói.