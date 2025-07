Cú vấp ngã của “anh cả” làng thời trang

Vụ việc nhà thiết kế Công Trí bị bắt liên quan đến ma túy khi đang ở thời điểm đỉnh cao của sự nghiệp khiến nhiều người bàng hoàng bởi anh được xem là “anh cả” của làng thời trang Việt Nam, góp sức đưa thời trang Việt ra thế giới.

Trên mạng xã hội chia thành hai luồng ý kiến trái chiều. Một bộ phận khán giả và người nổi tiếng tiếc nuối vì cho rằng Công Trí là tài năng lớn, người đã đưa thời trang Việt vươn tầm quốc tế, là biểu tượng sáng tạo và đẳng cấp trong giới nghệ thuật.

Với tầm ảnh hưởng ở thế giới, Nguyễn Công Trí được xem là người định hình chuẩn mực mới cho thời trang Việt. Sức ảnh hưởng của Công Trí đã được người trong ngành, báo chí và khán giả công nhận rộng rãi. Năm 2014, Công Trí được vinh danh và trở thành thành viên Việt Nam đầu tiên của Hiệp hội Thời trang Cao cấp châu Á (Asia Couture Federation).

Công Trí từng khiến giới mộ điệu thời trang Việt Nam vỡ òa khi năm 2019 anh trở thành nhà thiết kế Việt đầu tiên ra mắt tại Tuần lễ Thời trang New York. Bộ sưu tập The Walk of The Stars tại sự kiện này được giới phê bình quốc tế ca ngợi, góp phần đưa tên tuổi Công Trí đến với thị trường quốc tế.

Đã có hơn 100 ngôi sao, người nổi tiếng quốc tế diện đồ của Công Trí, từ cựu Đệ nhất Phu nhân Mỹ Michelle Obama, Beyoncé, Rihanna, Katy Perry, Adele, Gwen Stefani, Naomi Campbell... đến các nghệ sĩ nổi tiếng châu Á như Rosé, Lisa (BLACKPINK), Trương Lương Dĩnh... Đây là điều mà ít nhà thiết kế Việt nào làm được.

Tờ The Hollywood Reporter nhận định Công Trí cùng Dzojchen và Atafo là 3 nhà thiết kế đang lên, giành được sự ưu ái của các ngôi sao trên thảm đỏ Hollywood. Trong hệ thống Vogue toàn cầu, Công Trí được giới thiệu bộ sưu tập trên những tờ danh giá như Vogue Mỹ, Italy, Pháp...

Công Trí cũng xuất hiện trong danh sách Most Influential gồm những nhà lãnh đạo, nhà đổi mới và người đang định hình tương lai Việt Nam năm 2024 của Tatler Asia . Điều đó cho thấy tầm ảnh hưởng lớn lao của Công Trí với nền thời trang Việt.

Cú vấp ngã của “anh cả” làng thời trang khiến nhiều người buồn, tiếc nuối nhưng phần đông ý kiến không đồng tình việc bênh vực cho người có hành vi sai trái, dù không thể phủ nhận những thành tựu rực rỡ và cống hiến của anh cho nền thời trang Việt trước đó.

Nói về những luồng ý kiến trái chiều, chuyên gia truyền thông Nguyễn Ngọc Long cho rằng: “Tiếc thì được nhưng không được quyền cổ xúy hay tấn công dư luận, truyền thông. Có người nói rằng truyền thông đang vùi dập một tài năng nhưng thật ra không ai vùi cả, chính người đó tự dập. Khi đã vi phạm pháp luật, thì trách nhiệm hoàn toàn thuộc về họ, không thể đổ lỗi cho ai khác được”.

Không còn là biểu tượng truyền cảm hứng

Sự việc lần này không chỉ khiến sự nghiệp của Công Trí sụp đổ mà tầm ảnh hưởng anh đã tạo dựng trước đây cũng tiêu tan, khó có thể vực lại được. Giới chuyên môn cho rằng khó có thể tiếp tục xem Công Trí là biểu tượng của thời trang, người truyền cảm hứng hay niềm tự hào của công chúng Việt như trước.

Trên mạng xã hội, công chúng cho rằng khi đã trở thành người nổi tiếng và có tầm ảnh hưởng, nghệ sĩ phải hiểu rõ vị trí xã hội của mình. Nghệ sĩ không chỉ là người làm nghề, mà còn là tấm gương, biểu tượng trong mắt công chúng, vì vậy mỗi hành vi, lời nói của họ đều có sức lan tỏa lớn.

Sự nghiệp rực rỡ hơn hai thập kỷ của Công Trí tan biến trong một khoảnh khắc là lời cảnh báo với giới tinh hoa rằng nếu đi lệch khỏi lằn ranh đạo đức, họ sẽ phải gánh chịu hậu quả càng nặng nề.

Tại họp báo thường kỳ Quý II/2025 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ngày 24/7, ông Trần Hướng Dương - Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn – đã nêu quan điểm về vụ việc của nhà thiết kế Công Trí nói riêng và giới nghệ sĩ Việt dính vòng lao lý vì ma tuý nói chung.

"Nghệ sĩ là một lực lượng đặc thù trong xã hội, họ không chỉ là công dân đơn thuần mà còn là người của công chúng, có ảnh hưởng nhất định đến xã hội. Do đó, khi một nghệ sĩ vướng vào những vụ việc nghiêm trọng như ma túy, không chỉ bản thân họ bị ảnh hưởng mà còn tác động đến lòng tin của khán giả, đến hình ảnh chung của giới nghệ thuật”, ông nói.

Nói về vụ việc của nhà thiết kế Công Trí, chuyên gia truyền thông Nguyễn Ngọc Long chỉ ra rằng, người nổi tiếng càng cần phải cẩn trọng hơn, bởi họ là hình mẫu trong mắt công chúng. “Họ có thể truyền cảm hứng sống tốt, nhưng cũng có thể khiến người trẻ học theo những lệch chuẩn nếu hành vi sai trái không bị lên án hoặc xử lý kịp thời”, ông nói.

Cú vấp ngã của "anh cả" làng thời trang Việt một lần nữa đặt ra vấn đề về đạo đức và trách nhiệm của những người làm việc trong giới nghệ thuật. Tài năng cần đi cùng đạo đức, sự nổi tiếng phải đi kèm trách nhiệm xã hội.