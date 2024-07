Công an xuất hiện tại nhà bà Nguyễn Thị Như Loan, Tổng Giám đốc Công ty Quốc Cường Gia Lai

Trưa 19-7, lực lượng công an và Viện KSND Tối cao vẫn đang túc trực tại căn biệt thự gia đình bà Nguyễn Thị Như Loan, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (QCGL), trên đường Trần Quốc Thảo (quận 3, TPHCM).

Ghi nhận của phóng viên Báo SGGP, quanh khu vực có nhiều xe ô tô biển số xanh của Bộ Công an… Phía bên trong căn biệt thự có nhiều cảnh sát cơ động, điều tra viên, kiểm sát viên... vào bên trong. Ở cổng sau biệt thự cũng có nhiều ôtô biển xanh án ngữ.

Trước đó, sáng 30-6, QCGL đã tổ chức ĐHCĐ thường niên 2024. Tuy nhiên, do chỉ có đại diện hơn 18% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt nên ĐHĐCĐ của QCGL đã không được tiến hành.

Nguyên nhân là do Tổng Giám đốc là bà Nguyễn Thị Như Loan gặp vấn đề về sức khỏe. Hiện bà Như Loan đang sở hữu hơn 37% vốn QCGL. Ngoài sự vắng mặt của bà Loan, cổ đông lớn nắm 14,3% vốn của QCGL là bà Huyền My cũng không xuất hiện tại ĐHCĐ. Bà My là con gái của bà Loan.

Phóng viên Báo SGGP tiếp tục cập nhật.