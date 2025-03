Công an truy nã đặc biệt đối tượng dùng súng bắn vào nhà cha vợ

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với K’ Lộc (25 tuổi; trú tại thôn 3, xã Tân Châu, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) về tội cướp tài sản.

Công an tỉnh Bình Thuận truy nã đặc biệt đối tượng K' Lộc về hành vi cướp tài sản. Ảnh: CABT

Theo Công an tỉnh Bình Thuận, bất kỳ ai khi phát hiện đối tượng K' Lộc cũng có quyền bắt giữ và dẫn giải người đang bị truy nã đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc ủy ban nhân dân nơi gần nhất; hoặc báo cho công an địa phương hay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận tại địa chỉ số 18 đường Nguyễn Tất Thành, phường Bình Hưng, TP.Phan Thiết (Bình Thuận), số điện thoại: 02523.822.466.

Thông tin của người cung cấp tin sẽ được bảo mật và mọi hành vi bao che, chứa chấp đối tượng truy nã sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Được biết, ngoài việc bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận ra quyết định truy nã thì vào ngày 20/1, K' Lộc còn bị Công an huyện Bắc Bình (thời điểm đó chưa giải thể) ra quyết định truy tìm để điều tra làm rõ vụ việc bắn súng vào nhà của ông Võ Sắt tại thôn An Lạc, xã Bình An, huyện Bắc Bình vào ngày 19/1.