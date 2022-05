Công an TP.HCM xử phạt "fan ruột" bà Nguyễn Phương Hằng

Ngày 21-5, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an TP HCM cho biết vừa phối hợp Công an TP Thủ Đức làm việc, lập biên bản và ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà P.T.L (SN 1980, ngụ phường Bình Chiểu, TP Thủ Đức) về hành vi "Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân".



Hành vi của bà L. đã vi phạm quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 101, Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Bà Nguyễn Phương Hằng

Trước đó, qua công tác giám sát an ninh mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP HCM phát hiện từ cuối tháng 3-2022, bà P.T.L đã sử dụng tài khoản Tiktok cá nhân đăng tải, chia sẻ nhiều video clip có nội dung, thông tin sai sự thật, xuyên tạc hoạt động điều tra của Cơ quan điều tra Công an TP HCM, xúc phạm uy tín của chính quyền TP HCM.

Tại cơ quan công an, bà P.T.L khai nhận mình là "fan hâm mộ Nguyễn Phương Hằng", mục đích đăng tải các video clip lên Tiktok nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với Nguyễn Phương Hằng, thu hút nhiều người quan tâm, bấm "like" kênh Tiktok của mình và sẽ nhận được phần thưởng từ Tiktok. Sau khi Cơ quan Công an làm việc, giải thích, bà P.T.L đã nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật.

Thời gian qua, lợi dụng việc Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Phương Hằng về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân", nhiều đối tượng đã đăng tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận.

Cụ thể, ngày 24-3, một số đối tượng đã tạo lập các kênh Youtube như "Bản tin Online", "MOV - Giai điệu cuộc sống"... để đăng tải các video clip có nội dung cắt ghép, dàn dựng, đưa tin sai sự thật, xuyên tạc hoạt động điều tra của vụ án, bôi nhọ cơ quan chức năng.

Một số cá nhân do thiếu hiểu biết, nhận thức pháp luật hạn chế, cùng với tâm lý ủng hộ Nguyễn Phương Hằng đã tiếp tay cho việc tán phát các video trên. Công an TP HCM cho biết đây là hành vi vi phạm pháp luật.

"Công dân có quyền tự do ngôn luận qua việc đưa thông tin lên mạng xã hội nhưng phải trong khuôn khổ pháp luật và đạo đức xã hội. Vì vậy, việc lợi dụng tự do ngôn luận, tự do trên mạng để xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của người khác sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Công an TP HCM đề nghị người dân cần nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của bản thân trong việc sử dụng mạng xã hội, không vì lợi ích cá nhân dẫn đến vi phạm pháp luật" - Công an TP HCM khuyến cáo.