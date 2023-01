Công an thông tin vụ một người quốc tịch Singapore tử vong chiều mùng 1 Tết

Liên quan đến vụ một người quốc tịch Singapore tử vong trên địa bàn ngày 22/1 (mùng 1 Tết Quý Mão 2023), sáng 25/1 (mùng 4 Tết), Công an tỉnh Hậu Giang cho biết, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 22/1, tại nhà của bà N.T.T (ấp 3, xã Vĩnh Trung, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang) xảy ra một vụ chết người có liên quan đến người nước ngoài.

Khi nhận được tin báo, lực lượng Công an tỉnh Hậu Giang đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành cứu nạn, cạy phá cửa phòng thì phát hiện một người nước ngoài (quốc tịch Singapore) bị bỏng nặng và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang nhưng đã tử vong sau đó.

“Từ kết quả trên, có thể khẳng định đây là một vụ tự tử. Kết quả điều tra, xác minh được biết: Do mâu thuẫn gia đình nên nạn nhân tự đổ xăng lên người mình và vào phòng đóng khóa cửa bên trong rồi châm lửa đốt; nguyên nhân tử vong của nạn nhân là do ngạt khí CO; hiện đã bàn giao thi thể cho gia đình mai táng theo nguyện vọng.” – Công an tỉnh Hậu Giang thông tin.