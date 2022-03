Công an thâu đêm khám xét biệt thự của bà Nguyễn Phương Hằng

Cụ thể, cho đến 22h30 ngày 24-3, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vẫn đang khám xét tại căn nhà của bà Nguyễn Phương Hằng (SN 1971, ngụ quận 3) tại số 6 đường Nguyễn Thông, phường Võ Thị Sáu, quận 3 và số 17-19 đường Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 1.

Công an khám xét biệt thự của bà Nguyễn Phương Hằng

Khu vực trước cửa nhà bà Hằng được cơ quan chức năng phong tỏa nghiêm ngặt.

Ghi nhận tại hiện trường, đến hơn 20h tối 24/3, lực lượng chức năng đã khám xét và thu giữ nhiều tài liệu tại nhà bà Hằng.

Khoảng 20 giờ 30 cùng ngày, ghi nhận của phóng viên tại căn nhà ở đường Nguyễn Thông được phong toả hoàn toàn.

Phía bên trong căn nhà 4 tầng các lực lượng thuộc Công an TP.HCM tiến hành khám xét. Quá trình này, công an thu giữ nhiều tài liệu liên quan.

Tại căn nhà ở quận 1, Công an TP.HCM thu giữ nhiều tài liệu. Quá trình khám xét diễn ra tới 22h cùng ngày.

Trước đó, Công an TP.HCM thụ lý điều tra vụ án “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự, xảy ra tại TPHCM do bà Nguyễn Phương Hằng thực hiện.

Công an T.P.HCM xác định bà Nguyễn Phương Hằng đã lợi dụng sức ảnh hưởng của bản thân, sử dụng chức năng của mạng xã hội trên internet, tổ chức nhiều buổi phát trực tiếp nội dung thông tin không kiểm chứng, liên quan đến đời tư của người khác; trong đó sử dụng những ngôn từ mang tính chất nhục mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác.

https://afamily.vn/cong-an-thau-dem-kham-xet-biet-thu-cua-ba-nguyen-phuong-hang-20220324231525517.chn